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बाड़मेर के आगोर में सीवरेज की बाढ़! मंडरा रहा बदबू, मच्छर और बीमारी का खतरा

बाड़मेर के आगोर इलाके में सालों से सीवरेज के गंदे पानी की समस्या बनी हुई है. शहर का सीवरेज कुड़ला स्थित एसटीपी तक पहुंचना चाहिए, लेकिन बीच में ओवरफ्लो और निकासी बाधित होने से बारिश के दौरान खेतों और घरों में गंदा पानी भर जाता है. 
 

Sneha Aggarwal
Edited By Sneha Aggarwal
Reported By Durag singh rajpurohit
Published:Jul 29, 2026, 05:23 PM IST | Updated:Jul 29, 2026, 05:23 PM IST
बाड़मेर के आगोर में सीवरेज की बाढ़! मंडरा रहा बदबू, मच्छर और बीमारी का खतरा
Image Credit: Barmer News

Barmer News: राजस्थान के बाड़मेर शहर के आगोर क्षेत्र में सालों से सीवरेज का गंदा पानी लोगों के लिए अभिशाप बना हुआ है. शहर का सीवरेज कुड़ला स्थित सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट (STP) तक पहुंचाने की व्यवस्था होने के बावजूद बीच के क्षेत्रों में ओवरफ्लो और जलभराव की समस्या हर साल विकराल रूप ले लेती है.

इसका सबसे बड़ा खामियाजा आगोर क्षेत्र के किसानों और ग्रामीण परिवारों को भुगतना पड़ रहा है, जिनके खेत गंदे पानी में डूब जाते हैं और कई घरों तक सीवरेज का पानी पहुंच जाता है.

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सीवरेज परियोजना बनी मुसीबत

विडंबना यह है कि जिस सीवरेज परियोजना का उद्देश्य शहर को स्वच्छ बनाना था, वही आज आसपास के इलाकों के लिए मुसीबत बन गई है. राजस्थान सरकार और RUIDP की परियोजना रिपोर्टों में लिखा है कि शहर के सीवरेज का उपचार कुड़ला स्थित एसटीपी में किया जाना है.

धरातल की तस्वीर इन दावों से बिल्कुल अलग

वर्तमान में लगभग 10 MLD क्षमता का STP संचालित है और भविष्य की जरूरतों को देखते हुए इसकी क्षमता बढ़ाकर 14.8 MLD करने की योजना भी बनाई गई है. परियोजना का उद्देश्य बिना उपचारित सीवरेज को खुले क्षेत्रों में फैलने से रोकना और उपचारित जल का सिंचाई सहित अन्य उपयोग करना है, लेकिन धरातल की तस्वीर इन दावों से बिल्कुल अलग दिखाई देती है.

खेतों और आबादी की ओर फैल जाता गंदा पानी

आगोर क्षेत्र के लोगों का कहना है कि बरसात के दिनों में सीवरेज लाइनें ओवरफ्लो हो जाती हैं या निकासी बाधित होने से गंदा पानी खेतों और आबादी की ओर फैल जाता है. इससे फसलें खराब होती हैं, दुर्गंध और मच्छरों का प्रकोप बढ़ता है और लोगों के स्वास्थ्य पर भी खतरा मंडराने लगता है. परिवार सालों से इस समस्या को झेल रहे हैं, लेकिन स्थायी समाधान आज तक नहीं निकल पाया. यह समस्या नई भी नहीं है.

साल 2019 में भी कुड़ला क्षेत्र में सीवरेज के पानी से बाढ़ जैसे हालात बनने की खबरें सामने आई थीं, जहां ग्रामीणों ने रास्ते बंद होने और जीवन प्रभावित होने की शिकायत की थी यानी सात साल बाद भी हालात में अपेक्षित सुधार नहीं दिख रहा है.

आगोर क्षेत्र हर साल इस गंदे पानी की मार क्यों झेल रहा है?

सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब करोड़ों रुपये की सीवरेज परियोजनाएं बनाई जा रही हैं और विस्तार योजनाएं भी तैयार हैं, तब आगोर क्षेत्र के लोग हर साल इस गंदे पानी की मार क्यों झेल रहे हैं?

अगर पाइपलाइन, पंपिंग सिस्टम और निकासी व्यवस्था का समय पर रखरखाव हो और प्रभावित क्षेत्रों के लिए स्थायी ड्रेनेज समाधान विकसित किया जाए, तो इस समस्या से काफी हद तक राहत मिल सकती है. जब तक जिम्मेदार एजेंसियां कागजी योजनाओं से आगे बढ़कर जमीनी कार्रवाई नहीं करेंगी, तब तक बाड़मेर के आगोर क्षेत्र में हर बरसात के साथ सीवरेज की यह बाढ़ खेतों, घरों और लोगों की उम्मीदों को डुबोती रहेगी.

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Sneha Aggarwal

Sneha Aggarwal

मैं स्नेहा अग्रवाल जी राजस्थान न्यूज में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हूं. क्राइम और कल्चर की खबरों में दिलचस्पी है. मुझे डिजिटल मीडिया का करीब 4 साल का साल का अनुभव है. इससे पहले मैं ZeeBihar में अपनी सेवाएं दे चुकी हूं. 4 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, ऑपेरशन सिंदूर समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.
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