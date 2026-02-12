Zee Rajasthan
बाड़मेर में 25 करोड़ रुपये की लागत से बनाया जा रहा मंदिर, स्थापित होगी भगवान महावीर की पंचधातु 55 फीट ऊंची प्रतिमा

Barmer News: राजस्थान के बाड़मेर के कुशल वाटिका इलाके में भगवान महावीर की 55 फीट ऊंची पंचधातु से निर्मित बैठी हुई प्रतिमा स्थापित की जा रही हैं, जो विश्व की सबसे बड़ी बैठी हुई पंचधातु मूर्ति होगी. 
 

Sneha Aggarwal
Edited By Sneha Aggarwal
Reported By Sneha Aggarwal
Published: Feb 12, 2026, 07:57 PM IST | Updated: Feb 12, 2026, 07:57 PM IST

Barmer News: राजस्थान के बाड़मेर के कुशल वाटिका इलाके में जैन धर्म के एक भव्य और आधुनिक तीर्थ के रूप में तेजी से काम हो रहा है. यहां पर भगवान महावीर की 55 फीट ऊंची पंचधातु से निर्मित बैठी हुई प्रतिमा स्थापित की जा रही हैं. ये विश्व की सबसे बड़ी बैठी हुई पंचधातु प्रतिमा होगी. यह प्रतिमा समवसरण के ऊपर स्थापित की जाएगी और पूरे परिसर की कुल ऊंचाई जमीन से करीब 155 फीट तक पहुंचेगी.

25 करोड़ रुपये की लागत
ये प्रोजेक्ट लगभग 25 करोड़ रुपये की लागत से तैयार किया जा रहा है, जिसमें धार्मिक आस्था के साथ-साथ शिक्षा और संस्कृति को भी प्रमुखता दी जा रही है. मंदिर परिसर में जमीन से लगभग 100 फीट ऊंचा तीन मंजिला मंदिर बनाया जा रहा है. ग्राउंड फ्लोर के साथ तीनों मंजिलों को धार्मिक और शैक्षणिक गतिविधियों के अनुरूप विकसित किया जाएगा.

परंपराओं से जुड़ी जानकारी
वहीं, दूसरी और तीसरी मंजिल पर जैन शास्त्रों पर आधारित संग्रहालय का निर्माण होगा, जहां जैन धर्म के इतिहास, दर्शन, तीर्थ स्थलों और आध्यात्मिक परंपराओं से जुड़ी जानकारियां लोगों को मिल सकेगी.

Trending Now

फेमस आर्किटेक्ट अनिल बी. चौरड़िया
मंदिर परिसर में गोला आकार के तीन गढ़ बनाए गए हैं, जो इसकी संरचना को भव्य और आकर्षक बनाते हैं. पहली मंजिल पर सम्मेद शिखर और गिरनार शिखर की रचनाएं तैयार होंगी. इसके साथ ही जैन धर्म के प्रमुख तीर्थ स्थलों और धार्मिक प्रतीकों की कलात्मक आकृतियां भी स्थापित की जाएंगी. इस पूरे प्रोजेक्ट का डिजाइन नासिक के फेमस आर्किटेक्ट अनिल बी. चौरड़िया कर रहे हैं.

विशेष आकर्षण का केंद्र
वहीं, भगवान महावीर की मुर्ति का निर्माण कार्य शुरू हो गया है. वर्तमान में प्रतिमा का प्रारंभिक ढांचा तैयार हो गया है और बैठने के स्थल का निर्माण काम जारी है. इस काम के पूरे होने के बाद यह प्रतिमा श्रद्धालुओं के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र रहेगी.

नवग्रह और दादा गुरुदेव मंदिर
बता दें कि कुशल वाटिका में पहले से ही नवग्रह मंदिर और दादा गुरुदेव मंदिर है, जो जैन समाज में काफी फेमस हैं. यहां गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्यप्रदेश के साथ कई प्रदेशों से भक्त साल भर दर्शन करने के लिए आते हैं. नए मंदिर, संग्रहालय, वाचनालय, जिनालय और दादाबाड़ी के बनने के बाद बाड़मेर जैन धर्म के प्रमुख तीर्थ स्थलों में से एक बन जाएगा.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Barmer Newsहर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

