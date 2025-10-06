बाड़मेर की मधुबन कॉलोनी में चोरी, 10 तोला सोना, 45,000 नगद और मोटरसाइकिल हुई गायब

Barmer News: राजस्थान के बाड़मेर शहर के मधुबन कॉलोनी में देर रात चोरी की घटना ने पुलिस के होश फाख्ता कर दिए. दो दिन पहले महावीर सर्किल पर एक व्याख्याता का सूना मकान और अब फिर यह मकान निशाने पर आया है.

मकान मालिक भवानी सिंह ने बताया कि मैं 4 दिन से अपने गांव गया हुआ था तब पीछे बीती रात कुछ बदमाश आए और 10 तोला सोना, 45,000 रुपये कैश और एक मोटरसाइकिल भी चुरा ले गए. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची. फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है.

बाड़मेर शहर के मधुबन कॉलोनी में देर रात चोरी की एक बड़ी वारदात सामने आई है. कॉलोनी निवासी भवानी सिंह ने बताया कि वे पिछले चार दिनों से अपने गांव गए हुए थे. इसी दौरान कुछ अज्ञात चोरों ने घर का ताला तोड़कर भीतर प्रवेश किया और घर में रखे 10 तोला सोना, 45 हजार रुपये नगद और एक मोटरसाइकिल चोरी कर ली.

भवानी सिंह जब रविवार देर रात घर लौटे तो मुख्य दरवाजा टूटा हुआ मिला और पूरा सामान अस्त-व्यस्त था. इसके बाद उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचना दी. मौके पर पुलिस पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया. एफएसएल टीम ने मौके से साक्ष्य जुटाए हैं. वहीं, पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगालना शुरू कर दिया है.

पुलिस ने मामला दर्ज कर अज्ञात चोरों की तलाश शुरू कर दी है. शहर में लगातार हो रही चोरी की घटनाओं से आमजन में दहशत का माहौल है. स्थानीय निवासियों ने प्रशासन से रात्रि गश्त बढ़ाने और सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने की मांग की है ताकि ऐसी वारदातों पर रोक लगाई जा सकें.

