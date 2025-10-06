Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

बाड़मेर की मधुबन कॉलोनी में चोरी, 10 तोला सोना, 45,000 नगद और मोटरसाइकिल हुई गायब

Barmer News: राजस्थान के बाड़मेर शहर के मधुबन कॉलोनी में देर रात चोरी का मामला सामने आया, जहां एक घर में आए कुछ बदमाश और 10 तोला सोना, 45,000 रुपये कैश और एक मोटरसाइकिल भी चुरा ले गए.

Zee Rajasthan Web Team
Edited By Zee Rajasthan Web Team
Reported By Durag singh rajpurohit
Published: Oct 06, 2025, 05:24 PM IST | Updated: Oct 06, 2025, 05:24 PM IST

Trending Photos

20 मिनट में बनाएं राजस्थान का ये सीक्रेट व्यंजन, स्वाद ऐसा कि फेल हो जाएगी 5 स्टार होटेल की डिश
7 Photos
Rajasthan famous Food

20 मिनट में बनाएं राजस्थान का ये सीक्रेट व्यंजन, स्वाद ऐसा कि फेल हो जाएगी 5 स्टार होटेल की डिश

राजस्थान में भयंकर बारिश का दौर जारी! इन 23 जिलों में ऑरेंज-येलो अलर्ट
8 Photos
rajasthan weather

राजस्थान में भयंकर बारिश का दौर जारी! इन 23 जिलों में ऑरेंज-येलो अलर्ट

क्या आप जानते हैं? राजस्थान के इस जिले में रहते हैं सबसे कम लोग!
7 Photos
jaisalmer news

क्या आप जानते हैं? राजस्थान के इस जिले में रहते हैं सबसे कम लोग!

क्या आप जानते हैं राजस्थान की वो जगह, जहां परिक्रमा करने से लकवा हो सकता है ठीक!
7 Photos
Nagaur News

क्या आप जानते हैं राजस्थान की वो जगह, जहां परिक्रमा करने से लकवा हो सकता है ठीक!

बाड़मेर की मधुबन कॉलोनी में चोरी, 10 तोला सोना, 45,000 नगद और मोटरसाइकिल हुई गायब

Barmer News: राजस्थान के बाड़मेर शहर के मधुबन कॉलोनी में देर रात चोरी की घटना ने पुलिस के होश फाख्ता कर दिए. दो दिन पहले महावीर सर्किल पर एक व्याख्याता का सूना मकान और अब फिर यह मकान निशाने पर आया है.

मकान मालिक भवानी सिंह ने बताया कि मैं 4 दिन से अपने गांव गया हुआ था तब पीछे बीती रात कुछ बदमाश आए और 10 तोला सोना, 45,000 रुपये कैश और एक मोटरसाइकिल भी चुरा ले गए. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची. फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है.

बाड़मेर शहर के मधुबन कॉलोनी में देर रात चोरी की एक बड़ी वारदात सामने आई है. कॉलोनी निवासी भवानी सिंह ने बताया कि वे पिछले चार दिनों से अपने गांव गए हुए थे. इसी दौरान कुछ अज्ञात चोरों ने घर का ताला तोड़कर भीतर प्रवेश किया और घर में रखे 10 तोला सोना, 45 हजार रुपये नगद और एक मोटरसाइकिल चोरी कर ली.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

भवानी सिंह जब रविवार देर रात घर लौटे तो मुख्य दरवाजा टूटा हुआ मिला और पूरा सामान अस्त-व्यस्त था. इसके बाद उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचना दी. मौके पर पुलिस पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया. एफएसएल टीम ने मौके से साक्ष्य जुटाए हैं. वहीं, पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगालना शुरू कर दिया है.

पुलिस ने मामला दर्ज कर अज्ञात चोरों की तलाश शुरू कर दी है. शहर में लगातार हो रही चोरी की घटनाओं से आमजन में दहशत का माहौल है. स्थानीय निवासियों ने प्रशासन से रात्रि गश्त बढ़ाने और सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने की मांग की है ताकि ऐसी वारदातों पर रोक लगाई जा सकें.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Barmer News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news