/300 फीट गहरे गड्ढे बने काल! 2 मासूमों की मौत के बाद बाड़मेर में हंगामा

Barmer News: राजस्थान के बाड़मेर जिले ग्रामीण थाना क्षेत्र के दरूड़ा गांव में खनन के बाद छोड़े गए गहरे गड्ढे में डूबने से दो मासूम युवाओं की दर्दनाक मौत के मामले में 24 घंटे बीत जाने के बाद भी प्रशासन और परिजनों के बीच कोई सहमति नहीं बन पाई है.

जिला अस्पताल की मोर्चरी के बाहर मृतकों के परिजन, समाज के लोग और ग्रामीण लगातार धरने पर बैठे हुए हैं. घटना को लेकर क्षेत्र में गहरा आक्रोश है और प्रशासन के खिलाफ जमकर नाराजगी देखने को मिल रही है.

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300 से 400 फीट गहरे गड्ढे

धरने पर बैठे लोगों का आरोप है कि यह हादसा प्राकृतिक नहीं बल्कि खनिज विभाग और प्रशासन की गंभीर लापरवाही का परिणाम है. उनका कहना है कि क्षेत्र में वर्षों से खनन के बाद करीब 300 से 400 फीट गहरे गड्ढे खुले पड़े हैं, जिनमें बरसात का पानी भर गया था. इन खतरनाक गड्ढों के आसपास न तो कोई सुरक्षा व्यवस्था की गई और न ही चेतावनी बोर्ड लगाए गए. इसी लापरवाही के कारण दो मासूम युवाओं की पानी में डूबने से मौत हो गई.



परिजनों ने शव लेने से किया इनकार

घटना के बाद से मृतकों के परिजनों ने शव लेने से इनकार कर दिया है. उनका कहना है कि जब तक दोषी अधिकारियों और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं होगी और उनकी मांगों पर लिखित आश्वासन नहीं मिलेगा, तब तक धरना जारी रहेगा. पिछले 24 घंटे के दौरान प्रशासनिक अधिकारियों और परिजनों के बीच कई दौर की वार्ता हुई, लेकिन कोई ठोस समाधान नहीं निकल सका.



बड़ी संख्या में लोग मौजूद

धरने में बड़ी संख्या में समाज के लोग, ग्रामीण और जनप्रतिनिधि भी शामिल हो रहे हैं. सभी का कहना है कि जिले में अवैध और अनियंत्रित खनन के कारण ऐसे गहरे गड्ढे जगह-जगह बने हुए हैं, जो लगातार हादसों को न्योता दे रहे हैं. लोगों ने मांग की कि जिले के सभी खनन क्षेत्रों का सर्वे कराया जाए और खुले पड़े गड्ढों को तत्काल भरने या सुरक्षित करने की कार्रवाई की जाए, ताकि भविष्य में किसी और परिवार को ऐसी त्रासदी का सामना न करना पड़े.

परिजनों की हैं ये मांग

परिजनों ने मृतकों के परिवारों को उचित आर्थिक सहायता, परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी और इस पूरे मामले में जिम्मेदार अधिकारियों और खनन से जुड़े दोषियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की मांग भी उठाई है. उनका कहना है कि यदि समय रहते सुरक्षा के इंतजाम किए गए होते तो आज दो मासूम युवाओं की जान बचाई जा सकती थी.

परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल

फिलहाल जिला अस्पताल की मोर्चरी के बाहर माहौल बेहद गमगीन बना हुआ है. परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है, वहीं ग्रामीण प्रशासन के खिलाफ लगातार नारेबाजी कर रहे हैं. प्रशासन स्थिति पर नजर बनाए हुए है और समाधान निकालने के प्रयास जारी हैं, लेकिन खबर लिखे जाने तक दोनों पक्षों के बीच कोई सहमति नहीं बन सकी थी.

