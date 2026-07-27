/बाड़मेर में बेटे के लव अफेयर के विवाद में पिता की काटी नाक, ग्रामीणों ने थाने का किया घेराव

Barmer News: बाड़मेर जिले में बेटे के प्रेम-प्रसंग को लेकर उपजे विवाद ने रविवार सुबह हिंसक रूप ले लिया. आरोप है कि बेटे के प्रेम संबंध से नाराज कुछ लोगों ने उसके पिता पर हमला कर दिया और धारदार हथियार से उनकी नाक काट दी. गंभीर रूप से घायल बुजुर्ग को ग्रामीणों ने तत्काल अस्पताल पहुंचाया, जहां उनका उपचार जारी है.

घटना के बाद पूरे क्षेत्र में आक्रोश फैल गया और सोमवार सुबह बड़ी संख्या में ग्रामीण सदर थाने पहुंचकर धरने पर बैठ गए. ग्रामीणों ने आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी और उनके खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई की मांग की.

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जानकारी के अनुसार, बुजुर्ग रविवार सुबह करीब 6 बजे रोजाना की तरह घर से पक्षियों को दाना डालने के लिए निकले थे. प्रतिदिन की तरह वह गांव के बाहर निर्धारित स्थान पर कबूतरों और अन्य पक्षियों को दाना डालने जा रहे थे. इसी दौरान पहले से घात लगाए बैठे कुछ लोगों ने उन्हें रास्ते में रोक लिया. आरोप है कि हमलावरों ने पहले उनके साथ मारपीट की और उसके बाद धारदार हथियार से उनकी नाक काट दी. अचानक हुए हमले से बुजुर्ग गंभीर रूप से घायल होकर सड़क पर गिर पड़े. उनकी चीख-पुकार सुनकर आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे तो आरोपी वहां से फरार हो गए.

घायल के चेहरे पर गंभीर चोटें

घटना की सूचना मिलते ही गांव में सनसनी फैल गई। बड़ी संख्या में ग्रामीण घटनास्थल पर एकत्रित हो गए. ग्रामीणों ने घायल बुजुर्ग को तत्काल अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने उनका उपचार शुरू किया. चिकित्सकों के अनुसार घायल के चेहरे पर गंभीर चोटें आई हैं और उनका इलाज जारी है. घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस भी अस्पताल पहुंची और घायल के बयान दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू की.

ग्रामीणों का आरोप है कि हमला बेटे के प्रेम प्रसंग को लेकर चल रहे विवाद के कारण किया गया. उनका कहना है कि निजी रंजिश के चलते इस तरह की अमानवीय घटना को अंजाम दिया गया है. ग्रामीणों ने आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग करते हुए कहा कि यदि समय रहते कठोर कदम नहीं उठाए गए तो क्षेत्र में कानून व्यवस्था प्रभावित हो सकती है.

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आरोपियों को जल्द गिरफ्तार किया जाए

घटना से आक्रोशित ग्रामीण बड़ी संख्या में सदर थाने पहुंचे और थाने का घेराव कर धरने पर बैठ गए. धरने में शामिल लोगों ने पुलिस प्रशासन से मांग की कि सभी आरोपियों को जल्द गिरफ्तार किया जाए तथा किसी भी आरोपी को राजनीतिक या सामाजिक दबाव के कारण संरक्षण नहीं दिया जाए. ग्रामीणों ने स्पष्ट कहा कि जब तक पुलिस आरोपियों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई का भरोसा नहीं देती, तब तक उनका विरोध जारी रहेगा.

धरने और बढ़ते तनाव की सूचना मिलने पर वृत्ताधिकारी रमेश शर्मा, सदर थाना प्रभारी (SHO) सहित पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे. अधिकारियों ने ग्रामीणों से विस्तार से चर्चा की और पूरे घटनाक्रम की जानकारी ली. पुलिस अधिकारियों ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील करते हुए भरोसा दिलाया कि मामले की निष्पक्ष जांच की जाएगी और किसी भी दोषी को बचने नहीं दिया जाएगा.

दोषी को बख्शा नहीं जाएगा

वृत्ताधिकारी रमेश शर्मा ने बताया कि ग्रामीणों से वार्ता की गई है. उन्हें आश्वस्त किया गया है कि इस मामले में शामिल किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा. पुलिस सभी पहलुओं की गंभीरता से जांच कर रही है. आरोपियों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार करने के लिए पुलिस टीमें गठित की गई हैं और जल्द ही आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

पुलिस का कहना है कि घटना के पीछे की वास्तविक परिस्थितियों की भी जांच की जा रही है. सभी पक्षों से पूछताछ की जाएगी और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर निष्पक्ष कार्रवाई की जाएगी. अधिकारियों ने कहा कि कानून अपने अनुसार काम करेगा और किसी भी आरोपी को किसी प्रकार की राहत नहीं मिलेगी.

दोषियों के खिलाफ शीघ्र और सख्त कार्रवाई

फिलहाल घायल बुजुर्ग का अस्पताल में उपचार जारी है। घटना के बाद गांव में तनाव का माहौल बना हुआ है, हालांकि एहतियात के तौर पर पुलिस बल तैनात कर दिया गया है. पुलिस पूरे मामले पर लगातार नजर बनाए हुए है और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए संभावित ठिकानों पर दबिश दी जा रही है. ग्रामीणों को भी प्रशासन की ओर से आश्वस्त किया गया है कि कानून व्यवस्था बनाए रखते हुए दोषियों के खिलाफ शीघ्र और सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी.

