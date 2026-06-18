/Barmer: पति बना प्रेम कहानी का रोड़ा, तो पत्नी ने प्रेमी संग मिलकर कर डाली हत्या

Barmer News: राजस्थान के बाड़मेर के सदर थाना इलाके में कुछ दिन पहले टांके से मिले युवक के शव के मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है, जिस मौत को शुरुआत में रहस्यमयी माना जा रहा था, वह अब हत्या का मामला निकली है.

पुलिस के मुताबिक, मृतक की पत्नी और उसके प्रेमी ने मिलकर युवक की हत्या की साजिश रची और फिर सबूत मिटाने की कोशिश की. पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है.

Add Zee News as a Preferred Source

हादसा या आत्महत्या में उलझी गुत्थी?

बाड़मेर के गरल गांव निवासी तेजा राम भील का शव कुछ दिन पहले एक टांके में मिला था. शव मिलने के बाद इलाके में सनसनी फैल गई थी. शुरुआत में मामला हादसा या आत्महत्या का लग रहा था, लेकिन पुलिस ने जब जांच को आगे बढ़ाया तो चौंकाने वाले तथ्य सामने आए.

पुलिस जांच में खुलासा हुआ कि तेजा राम की पत्नी नेतल और उसके प्रेमी गुमान सिंह के बीच प्रेम संबंध थे. दोनों ने मिलकर तेजा राम को रास्ते से हटाने की योजना बनाई. आरोप है कि पहले तेजा राम को शराब पिलाई गई और फिर नशे की हालत में उसके साथ मारपीट की गई.

आरोपी मौके से फरार

पुलिस के अनुसार, मारपीट के बाद जब तेजा राम बेहोश हो गया तो आरोपी उसे टांके में डालकर मौके से फरार हो गए. टांके में गिरने से उसकी मौत हो गई. जांच के दौरान जुटाए गए सबूतों और पूछताछ के आधार पर पुलिस ने दोनों आरोपियों को हिरासत में लिया.

पुलिस ने आरोपी महिला नेतल और उसके प्रेमी गुमान सिंह को अदालत में पेश किया. अदालत ने महिला आरोपी को न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया है, जबकि गुमान सिंह को आगे की पूछताछ के लिए पुलिस रिमांड पर सौंपा गया है. पुलिस अब यह भी जांच कर रही है कि हत्या की साजिश कब से रची जा रही थी और क्या इस वारदात में किसी अन्य व्यक्ति की भी भूमिका है?

कड़ी से कड़ी जोड़ रही पुलिस

एक तरफ प्रेम संबंध और दूसरी तरफ चार बच्चों के पिता की हत्या. बाड़मेर की यह वारदात पूरे इलाके में चर्चा का विषय बनी हुई है. फिलहाल पुलिस मामले की हर कड़ी को जोड़ने में जुटी है.