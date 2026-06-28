Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Barmer
  • /Barmer: युवक की सरेआम की बेइज्जती, बाल-मूंछ काटी, जूतों की माला पहनाकर घुमाया

Barmer: युवक की सरेआम की बेइज्जती, बाल-मूंछ काटी, जूतों की माला पहनाकर घुमाया

बाड़मेर में एक युवक के साथ कथित तौर पर अमानवीय व्यवहार का मामला सामने आया है. आरोप है कि किसी के घर में घुसने के शक में ग्रामीणों ने युवक को पकड़ लिया,  बंधक बनाकर उसके साथ मारपीट की. फिर युवक के आधे बाल और मूंछ काट दिए गए. इसके बाद गले में चप्पल-जूतों की माला पहनाई. 
 

Edited bySneha AggarwalReported byDurag singh rajpurohit
Published: Jun 28, 2026, 04:08 PM|Updated: Jun 28, 2026, 04:08 PM
Barmer: युवक की सरेआम की बेइज्जती, बाल-मूंछ काटी, जूतों की माला पहनाकर घुमाया
Image Credit: Barmer NewsSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Barmer News: राजस्थान के बाड़मेर जिले के एक गांव में शनिवार को एक युवक के साथ कथित तौर पर अमानवीय व्यवहार का मामला सामने आया है.

आरोप है कि युवक के किसी के घर में घुसने की आशंका पर ग्रामीणों ने उसे पकड़ लिया, बंधक बनाकर मारपीट की और सार्वजनिक रूप से अपमानित किया. उसके आधे बाल और मूंछ काट दिए गए और गले में चप्पल-जूतों की माला पहनाई गई. घटना शनिवार दोपहर करीब 2 बजे की बताई जा रही है.

Add Zee News as a Preferred Source

पुलिस युवक को अपने साथ ले गई थाने

पुलिस के अनुसार, शनिवार शाम करीब 6 बजे सूचना मिली कि एक युवक गांव में किसी के घर में घुस गया था, जिसके बाद ग्रामीणों ने उसे पकड़ लिया. सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और युवक को अपने साथ थाने ले आई. बाद में सोशल मीडिया पर घटना के दो वीडियो सामने आए, जिनके आधार पर पुलिस ने मामले की जांच शुरू की.

करीब 1 मिनट 4 सेकेंड के एक वीडियो में युवक जमीन पर बैठा दिखाई देता है. उसके गले में जूतों की माला है और एक व्यक्ति उसके बाल व मूंछ काटता नजर आ रहा है. कुछ लोग उसे थप्पड़ मार रहे हैं, जबकि आसपास बच्चे और अन्य ग्रामीण भी मौजूद हैं.

युवक को थप्पड़ मारते आए नजर

दूसरे, 45 सेकेंड के वीडियो में कुछ लोग युवक के पास खड़े दिखाई देते हैं. वीडियो में कैंची और तवा लाने जैसी बातें सुनाई देती हैं और कुछ लोग युवक को थप्पड़ मारते नजर आते हैं. वहीं, कुछ अन्य लोग बीच-बचाव करते भी दिखाई देते हैं.

बाड़मेर के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नितेश आर्य ने कहा कि किसी भी व्यक्ति के बाल काटना, जूतों की माला पहनाकर अपमानित करना और कानून अपने हाथ में लेना पूरी तरह गलत है. पुलिस ने वीडियो के आधार पर आरोपियों की पहचान शुरू कर दी है और टीम गठित कर उनकी तलाश की जा रही है. मामले में संबंधित धाराओं के तहत आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Barmer News की हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

यह भी पढ़ें:झुंझुनूं में व्यापारी से रंगदारी मांगने का मामला गरमाया, व्यापारियों में भारी आक्रोश

ट्रेंडिंग न्यूज़

डूंगरपुर में हाईवे बन गया, लेकिन किसानों का पैसा अटका! 3 साल बाद भी नहीं मिला मुआवजा

सोना-चांदी के दामों में गिरावट, खरीदने वालों की लगी भीड़! जानें ताजा रेट

झालावाड़ में खूनी प्लॉट, जमीन के टुकड़े के लिए अपनों ने ही बहाया खून, भतीजे ने सीने में घोंपा चाकू!

अस्पताल के गेट पर गिरी गर्भवती, नहीं मिला स्ट्रेचर... झुंझुनूं के BDK अस्पताल की शर्मनाक तस्वीर

झुंझुनूं में AI ब्लैकमेलिंग का खौफनाक खेल! परिवार की महिलाओं की तस्वीरों से अश्लील फोटो बनाकर दी धमकी

जयपुर मेट्रो में गूंजे राजस्थान के सुर, कमायचा की मधुर तान पर मंत्रमुग्ध हुए यात्री, देखें वीडियो

EWS आरक्षण की भूमि-भवन पात्रता शर्तें हटाने की मांग तेज, झुंझुनूं में होगी जनसभा

राजस्थान में तबादलों की जंग तेज. मंत्रियों के घरों पर उमड़ी कर्मचारियों की भीड़, 5 जुलाई से पहले बढ़ी हलचल

टेलीग्राम के जरिए चल रहा था करोड़ों का साइबर सिंडिकेट, टेक्निकल एक्सपर्ट समेत चार दबोचे

राजस्थान में बारिश का दौर जारी, इन जिलों में ऑरेंज-येलो अलर्ट

राजस्थान में बारिश को लेकर महा अलर्ट! भयंकर आंधी-तूफान के साथ ताबड़तोड़ बौछारों से भीगेंगे ये 15 जिले, पढ़ें वेदर अपडेट

2 साल से फरार 10 हजार का इनामी बदमाश गिरफ्तार, पुलिस ने हवाई पट्टी के पास दबोचा

मातम में बदल गई शादी की खुशियां, करंट से बुझ गया घर का इकलौता चिराग, दर्दनाक मौत

झुंझुनूं में व्यापारी से रंगदारी मांगने का मामला गरमाया, व्यापारियों में भारी आक्रोश

राजस्थान में 600 डॉक्टर बिना अनुमति ड्यूटी से गायब, झुंझुनूं के भी 23 चिकित्सक सूची में शामिल

Pratapgarh: 15 साल की किशोरी पहुंची SP ऑफिस,बोली- 'मुझे बचा लीजिए, पापा दूसरी जगह शादी कराना चाहते हैं'

जयपुर में दिल दहला देने वाली घटना, बेटे ने बुजुर्ग पिता पर पोते के सामने बरसाए थप्पड़ और लात

डूंगरपुर में नवविवाहिता की संदिग्ध मौत, पिता ने दहेज प्रताड़ना और हत्या का लगाया आरोप

राजस्थान में तेज आंधी-तूफान के साथ भारी बारिश की चेतावनी, 28 जून को कैसा रहेगा मौसम?

झुंझुनूं में पल्स पोलियो अभियान शुरू, 1551 बूथों पर बच्चों को पिलाई जाएगी दवा

Sri Ganganagar: हेरोइन तस्करी मामले में आरोपी की पत्नी भी गिरफ्तार, 4 साल से चला रहा था पाकिस्तान कनेक्शन

बहरोड़ में दर्दनाक सड़क हादसा, हाईवे पार कर रहे बुजुर्ग और बाइक सवार की मौत

दौसा में पलटी मिट्टी से भरी भारी-भरकम ट्रैक्टर-ट्रॉली, चार लोग दबे एक की दर्दनाक मौत

झुंझुनूं में महिलाओं ने जमकर मचाया बवाल, चप्पल दिखाकर कहा कि यहां से चले जाओ, नहीं तो...

केतन अग्रवाल मर्डर केस पहुंचा जोधपुर, गांव वाले बोले- 'लड़का सीधा है ऐसा नहीं कर सकता'

राजस्थान में सोने-चांदी के दाम में रिकॉर्डतोड़ बढ़ोतरी, जानें 28 जून को किस रेट मिलेगा गोल्ड-सिल्वर

झुंझुनूं में दिल दहला देने वाली वारदात! बेटे ने पहले पीटा, फिर ट्रैक्टर से कुचलकर पिता की हत्या

6 बच्चों की मां के साथ भागने की कोशिश, प्रेमी को ससुराल वालों ने पीट-पीटकर मार डाला

भरतपुर में बेटे पर काला जादू करने के शक में तांत्रिक की हत्या, जीजा-साला समेत 3 आरोपी गिरफ्तार

सोना-चांदी के दामों में भारी गिरावट, सराफा बाजार में मचा हड़कंप! जानें ताजा रेट

सोना-चांदी के दामों में फिर से उछाल, बाजार में मची हलचल! जानें ताजा रेट

Pratapgarh Crime News : जमीनी विवाद में सौतेले भाइयों के बीच खूनी संघर्ष, तलवार-तीर और लाठियां चलीं, सात घायल

कोटपूतली में कांग्रेस का शिक्षा व्यवस्था पर हमला, नेता बोले- पेपर लीक से 21 लाख छात्रों का भविष्य प्रभावित

राजस्थान में मौसम ने बदला रुख, 34 जिलों में आंधी-बारिश और बिजली गिरने की चेतावनी

जयपुर में 10 साल के अजमत की मौत बनी रहस्य, CCTV में अकेले गली में जाता दिया दिखाई

झुंझुनूं में चिड़ावा में फर्जी विजिलेंस अफसर की एंट्री, पहचान होते ही निजी अस्पताल ने किया सस्पेंड

XPO घोटाले के पीड़ितों का फूटा गुस्सा, झुंझुनूं कलेक्ट्रेट पर धरना, बोले वापस दिलाओ हमारी मेहनत की कमाई

झुंझुनूं में छत से घर में घुसा युवक, महिला को बेहोश कर सोने के चेन और नगदी लेकर फरार

TAGS:
Rajasthan Crime
Barmer News

About the Author

Sneha Aggarwal

Sneha Aggarwal

मैं स्नेहा अग्रवाल जी राजस्थान न्यूज में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हूं. क्राइम और कल्चर की खबरों में दिलचस्पी है. मुझे डिजिटल मीडिया का करीब 4 साल का साल का अनुभव है. इससे पहले मैं ZeeBihar में अपनी सेवाएं दे चुकी हूं. 4 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, ऑपेरशन सिंदूर समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
खाटूश्यामजी में संडे बना 'ब्लैक संडे', घर की सफाई करते-करते अचानक आई मौत, चीखों में बदलीं खुशियां
Sikar news
2
Jaipur News
3
Jaipur News
4
Rajasthan Crime
5
Jaipur News