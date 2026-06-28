/Barmer: युवक की सरेआम की बेइज्जती, बाल-मूंछ काटी, जूतों की माला पहनाकर घुमाया

Barmer News: राजस्थान के बाड़मेर जिले के एक गांव में शनिवार को एक युवक के साथ कथित तौर पर अमानवीय व्यवहार का मामला सामने आया है.

आरोप है कि युवक के किसी के घर में घुसने की आशंका पर ग्रामीणों ने उसे पकड़ लिया, बंधक बनाकर मारपीट की और सार्वजनिक रूप से अपमानित किया. उसके आधे बाल और मूंछ काट दिए गए और गले में चप्पल-जूतों की माला पहनाई गई. घटना शनिवार दोपहर करीब 2 बजे की बताई जा रही है.

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पुलिस युवक को अपने साथ ले गई थाने

पुलिस के अनुसार, शनिवार शाम करीब 6 बजे सूचना मिली कि एक युवक गांव में किसी के घर में घुस गया था, जिसके बाद ग्रामीणों ने उसे पकड़ लिया. सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और युवक को अपने साथ थाने ले आई. बाद में सोशल मीडिया पर घटना के दो वीडियो सामने आए, जिनके आधार पर पुलिस ने मामले की जांच शुरू की.

करीब 1 मिनट 4 सेकेंड के एक वीडियो में युवक जमीन पर बैठा दिखाई देता है. उसके गले में जूतों की माला है और एक व्यक्ति उसके बाल व मूंछ काटता नजर आ रहा है. कुछ लोग उसे थप्पड़ मार रहे हैं, जबकि आसपास बच्चे और अन्य ग्रामीण भी मौजूद हैं.

युवक को थप्पड़ मारते आए नजर

दूसरे, 45 सेकेंड के वीडियो में कुछ लोग युवक के पास खड़े दिखाई देते हैं. वीडियो में कैंची और तवा लाने जैसी बातें सुनाई देती हैं और कुछ लोग युवक को थप्पड़ मारते नजर आते हैं. वहीं, कुछ अन्य लोग बीच-बचाव करते भी दिखाई देते हैं.

बाड़मेर के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नितेश आर्य ने कहा कि किसी भी व्यक्ति के बाल काटना, जूतों की माला पहनाकर अपमानित करना और कानून अपने हाथ में लेना पूरी तरह गलत है. पुलिस ने वीडियो के आधार पर आरोपियों की पहचान शुरू कर दी है और टीम गठित कर उनकी तलाश की जा रही है. मामले में संबंधित धाराओं के तहत आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी.