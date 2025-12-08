Zee Rajasthan
बाड़मेर का NH-68 बस संचालकों के कब्जे में, हाईवे बन गया 'अराजक बस स्टैंड'

बाड़मेर शहर से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 68 (NH-68) पर निजी बस संचालकों का अनियंत्रित कब्जा एक गंभीर समस्या बन चुका है. हाईवे अब तेज रफ्तार वाहनों का मार्ग न होकर अराजक बस स्टैंड जैसा दिखने लगा है. सुबह से रात तक बसें मनमाने ढंग से बीच सड़क पर रुकती हैं. 

Published: Dec 08, 2025, 02:46 PM IST | Updated: Dec 08, 2025, 02:46 PM IST

Barmer News: राजस्थान के बाड़मेर शहर से गुजरने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग 68 अब किसी हाईवे की तरह नहीं, बल्कि निजी बस संचालकों के कब्जे में चल रहे एक अराजक बस स्टैंड जैसा दिखाई देने लगा है. जिस सड़क पर वाहनों को तेजी से गुजरना चाहिए, वहां सुबह से लेकर देर रात तक बसों की मनमानी ठहराव, सड़क के बीचों-बीच यात्री उतारना-चढ़ाना और कतारबद्ध खड़े वाहनों का तांडव लगातार चलता रहता है.

NH-68 पर यह अनियंत्रित कब्जादारी संस्कृति अब इतनी विकराल हो चुकी है कि शहर का ट्रैफिक रोजाना बंधक बनकर रह जाता है. स्थिति इतनी गंभीर है कि हाईवे के नाम पर चल रहा यह मार्ग अब एक जोखिम भरा गलियारा बन चुका है.

बसों का अचानक ब्रेक मारकर रुक जाना, दोपहिया वाहनों को किनारे ठेल देना और पैदल राहगीरों को ऐसे धकेलना जैसे वे इस मार्ग के वैध हिस्सेदार ही न हों ये दृश्य अब आम हो गए हैं. हर मोड़ पर दुर्घटना का खतरा धुआं बनकर तैरता दिखता है, लेकिन व्यवस्था का पहिया वहीं ठहरा है, जहां कई साल पहले था.

सबसे हैरान करने वाली बात यह कि परिवहन विभाग, पुलिस प्रशासन, NHAI और स्थानीय जन प्रतिनिधि चारों तरफ से जिम्मेदारी का ऐसा सामूहिक मौन है कि लगता है मानो पूरी व्यवस्था ने इस कब्जे को स्वीकृति दे दी हो. सड़क पर मंडरा रहा खतरा किसी की प्राथमिकता में नहीं है.

बस संचालकों की दादागिरी इस हद तक पहुंच चुकी है कि नियम-कानून की बात करना भी शहर वासियों को 'गलती' जैसा महसूस होता है. शिकायतें होती हैं, आवाजें उठती हैं, लेकिन कार्रवाई? बस कागजी औपचारिकताओं तक सीमित.

यह स्थिति सिर्फ यातायात अव्यवस्था नहीं है? यह शहर की सुरक्षा पर सीधा प्रहार है। हाईवे पर चलने वाली एम्बुलेंस तक इन बसों के बीच फंस जाने की मजबूरी झेलती हैं. शहर की धमनियों को जोड़ने वाला यह मार्ग अब एक ऐसी जगह बन चुका है? जहां हर वाहन चालक डर और झुंझलाहट के साथ गुजरता है.

सवाल यह है? कि क्या प्रशासन इस अनियंत्रित अराजकता को सामान्य मान चुका है? या फिर जिम्मेदार कुर्सियां इस हद तक सुन्न हो चुकी हैं कि शहर को दम घोंटती यह स्थिति भी उन्हें जगाने में नाकाम है? बाड़मेर के लोग सिर्फ एक सवाल पूछते हैं NH-68 आखिर किसका है? शहर का, या निजी बस संचालकों के चुने हुए गिरोह का?

यदि यह हाईवे सच में बाड़मेर की जनता का है, तो अब समय आ गया है कि उपद्रवी कब्जे पर रोक लगे, बस स्टॉपिंग जोन तय हों और नियम ऐसे लागू हों कि कानून का वजन बस संचालक नहीं, आम नागरिक भी महसूस करें.
