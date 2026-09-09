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बाड़मेर निकाय चुनाव: वार्ड 48 में हंगामा, कांग्रेस प्रत्याशी पारस माली को बूथ से उठाने का आरोप

बाड़मेर निकाय चुनाव के दौरान वार्ड 48 में हंगामा हो गया. कांग्रेस प्रत्याशी पारस माली ने आरोप लगाया कि कुछ अज्ञात युवकों ने उन्हें बूथ से उठाने की कोशिश की. हंगामे की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और पारस माली को सुरक्षा के बीच घर भेजा. 
 

Sneha Aggarwal
Edited By Sneha Aggarwal
Reported By Durag singh rajpurohit
Published:Sep 09, 2026, 08:22 PM IST | Updated:Sep 09, 2026, 08:32 PM IST
बाड़मेर निकाय चुनाव: वार्ड 48 में हंगामा, कांग्रेस प्रत्याशी पारस माली को बूथ से उठाने का आरोप
Image Credit: Barmer Nikay Chunav 2026

Barmer Nikay Chunav 2026: Barmer Nikay Chunav 2026: राजस्थान के बाड़मेर निकाय चुनाव के दौरान वार्ड 48 में हंगामा हुआ. कांग्रेस प्रत्याशी पारस माली ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि कुछ अज्ञात युवकों ने उन्हें बूथ से उठाने की कोशिश की. बताया जा रहा है कि कुछ युवक बूथ के बाहर पहुंचे थे, जिसके बाद मौके पर विवाद और हंगामा हुआ.

सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामला संभाला. पुलिस ने पारस माली को सुरक्षा के बीच उनके घर भेजा और घटना के बाद इलाके में तनाव की स्थिति बन गई. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जानकारी जुटा रही है.

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खबर अपडेट की जा रही है.

यह भी पढ़ें:Rajasthan Nikay Chunav 2026 Live: राजस्थान निकाय चुनाव की पहले चरण की वोटिंग पूरी, 72.09% मतदान

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Sneha Aggarwal

Sneha Aggarwal

मैं स्नेहा अग्रवाल जी राजस्थान न्यूज में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हूं. क्राइम और कल्चर की खबरों में दिलचस्पी है. मुझे डिजिटल मीडिया का करीब 4 साल का साल का अनुभव है. इससे पहले मैं ZeeBihar में अपनी सेवाएं दे चुकी हूं. 4 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, ऑपेरशन सिंदूर समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.
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