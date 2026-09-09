/बाड़मेर निकाय चुनाव: वार्ड 48 में हंगामा, कांग्रेस प्रत्याशी पारस माली को बूथ से उठाने का आरोप

राज्य चुनें
Barmer Nikay Chunav 2026: Barmer Nikay Chunav 2026: राजस्थान के बाड़मेर निकाय चुनाव के दौरान वार्ड 48 में हंगामा हुआ. कांग्रेस प्रत्याशी पारस माली ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि कुछ अज्ञात युवकों ने उन्हें बूथ से उठाने की कोशिश की. बताया जा रहा है कि कुछ युवक बूथ के बाहर पहुंचे थे, जिसके बाद मौके पर विवाद और हंगामा हुआ.
सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामला संभाला. पुलिस ने पारस माली को सुरक्षा के बीच उनके घर भेजा और घटना के बाद इलाके में तनाव की स्थिति बन गई. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जानकारी जुटा रही है.
खबर अपडेट की जा रही है.