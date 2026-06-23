/बाड़मेर में नर्सिंगकर्मियों का अनोखा आंदोलन, सरकार की सद्बुद्धि के लिए धरना स्थल पर हुआ यज्ञ

Barmer News: राजकीय अस्पताल बाड़मेर में नर्सिंगकर्मियों का धरना लगातार 15वें दिन भी जारी रहा. अपनी विभिन्न मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे नर्सिंग स्टाफ ने मंगलवार को विरोध प्रदर्शन का एक अलग तरीका अपनाया. धरना स्थल पर वैदिक मंत्रोच्चार के बीच यज्ञ का आयोजन किया गया, जिसमें सरकार से सकारात्मक निर्णय लेने और कर्मचारियों की समस्याओं के समाधान की कामना की गई.

मांगों को लेकर प्रदेशभर में चल रहा आंदोलन

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धरने पर मौजूद नर्सिंगकर्मियों ने बताया कि राज्यभर में संविदा और नर्सिंग कार्मिक अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं. उनका कहना है कि हाल ही में बड़ी संख्या में संविदा नर्सिंगकर्मियों की सेवाएं समाप्त किए जाने के बाद कर्मचारियों में असंतोष बढ़ा है. इसी के चलते विभिन्न जिलों में विरोध प्रदर्शन और धरने आयोजित किए जा रहे हैं.

नर्सिंग संगठनों का आरोप है कि लंबे समय से सेवा दे रहे कार्मिकों को अपेक्षित संरक्षण नहीं मिल रहा है. साथ ही उनकी समस्याओं और मांगों पर गंभीरता से विचार नहीं किया जा रहा, जिससे कर्मचारियों में निराशा का माहौल बना हुआ है.

यज्ञ के माध्यम से सरकार तक पहुंचाया संदेश

नर्सिंगकर्मियों ने कहा कि वे पिछले 15 दिनों से शांतिपूर्ण ढंग से अपनी बात सरकार तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं. हालांकि अब तक उनकी मांगों के संबंध में कोई ठोस समाधान सामने नहीं आया है. इसी वजह से उन्होंने प्रतीकात्मक रूप से यज्ञ का आयोजन किया.

आंदोलनकारियों का कहना है कि इस धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजन का उद्देश्य सरकार को कर्मचारियों की पीड़ा से अवगत कराना और संवेदनशील निर्णय लेने की प्रार्थना करना है. यज्ञ के दौरान कर्मचारियों ने अपनी मांगों के जल्द समाधान की कामना भी की.

बड़ी संख्या में कर्मचारी हुए शामिल

धरना स्थल पर आयोजित यज्ञ में नर्सिंग अधिकारी, कर्मचारी और आंदोलन से जुड़े कई प्रतिनिधि मौजूद रहे. कार्यक्रम के दौरान वक्ताओं ने कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं में नर्सिंगकर्मियों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है और उनकी समस्याओं का समाधान प्राथमिकता के आधार पर किया जाना चाहिए.

उन्होंने यह भी कहा कि यदि सरकार के स्तर पर जल्द सकारात्मक वार्ता शुरू नहीं होती है तो आंदोलन को और व्यापक रूप दिया जा सकता है.

सरकार के फैसले का इंतजार

धरना स्थल पर दिनभर सभा और नारेबाजी का दौर चलता रहा. नर्सिंगकर्मियों ने स्पष्ट किया कि उनका आंदोलन किसी टकराव के उद्देश्य से नहीं, बल्कि अपने अधिकारों और रोजगार सुरक्षा की मांग को लेकर किया जा रहा है. फिलहाल बाड़मेर में धरना जारी है और आंदोलनरत कर्मचारियों की निगाहें सरकार के अगले कदम और संभावित निर्णय पर टिकी हुई हैं.