Barmer News: बाड़मेर के पचपदरा रिफाइनरी में आग के बाद PM मोदी का दौरा स्थगित हो गया है. CM भजनलाल शर्मा आज वहां का निरीक्षण करेंगे. मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास भी रिफाइनरी सीएम के साथ मौजूद रहेंगे. आग साजिश या हादसा थी, इसकी जांच NIA करेगी.
Barmer News: राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज बाड़मेर जिले के दौरे पर रहेंगे, जहां वे HPCL राजस्थान रिफाइनरी में हाल ही में लगी आग की घटना का मौके पर निरीक्षण करेंगे. तय कार्यक्रम के अनुसार मुख्यमंत्री सुबह 11 बजे जयपुर से रवाना होंगे और दोपहर 12:35 बजे पचपदरा स्थित रिफाइनरी परिसर पहुंचेंगे. यहां वे क्रूड डिस्टिलेशन यूनिट (CDU) के पास उस स्थान का जायजा लेंगे, जहां आगजनी की घटना हुई थी.
इस दौरान मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास भी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के साथ मौजूद रहेंगे और रिफाइनरी का निरीक्षण करेंगे.
सोमवार को बालोतरा जिले में स्थित इस रिफाइनरी में भीषण आग लगने से पूरे परिसर में अफरा-तफरी मच गई थी. घटना की गंभीरता को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मंगलवार को प्रस्तावित दौरा भी स्थगित कर दिया गया. वहीं, मुख्यमंत्री ने तुरंत संज्ञान लेते हुए उच्च स्तरीय जांच के आदेश जारी कर दिए.
कैसे लगी आग
रिफाइनरी का संचालन कर रही हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (HPCL) ने घटना के बाद आधिकारिक बयान जारी किया. कंपनी के अनुसार आग क्रूड डिस्टिलेशन यूनिट सेक्शन में लगी थी. प्रारंभिक जांच में यह सामने आया है कि हीट एक्सचेंजर सर्किट के एक वाल्व फ्लैंज से हाइड्रोकार्बन के रिसाव के कारण आग लगी हो सकती है.
कंपनी ने साफ किया कि आग केवल हीट एक्सचेंजर क्षेत्र तक सीमित रही और समय रहते स्थिति को नियंत्रित कर लिया गया. एहतियात के तौर पर सीडीयू, वीडीयू और अन्य इकाइयों को तुरंत अलग (आइसोलेट) कर दिया गया था. HPCL ने यह भी बताया कि रिफाइनरी की सभी इकाइयां संरचनात्मक रूप से पूरी तरह सुरक्षित हैं और अन्य हिस्सों पर किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ा है.
विशेषज्ञ टीम करेगी कारणों की जांच
जानकारी के अनुसार आग लगने के बाद रेस्क्यू टीम ने तेजी से कार्रवाई करते हुए आग पर काबू पा लिया. हालांकि, आग के सटीक कारणों की पुष्टि अभी नहीं की गई है. प्रारंभिक तौर पर हाइड्रोकार्बन रिसाव को वजह माना जा रहा है, लेकिन विस्तृत जांच जारी है. HPCL ने बताया कि इस घटना के कारणों और इसके प्रभाव का आकलन करने के लिए आंतरिक और बाहरी विशेषज्ञों की टीम गठित की गई है. यह टीम तकनीकी पहलुओं की गहराई से जांच करेगी और भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए जरूरी सुझाव देगी.
मुख्यमंत्री ने दिए उच्च स्तरीय जांच के निर्देश
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इस घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए प्रशासनिक अधिकारियों और रिफाइनरी प्रबंधन से विस्तृत जानकारी ली. उन्होंने कहा कि फिलहाल स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है और सुरक्षा मानकों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है.
सीएम ने स्पष्ट किया कि सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री का दौरा स्थगित किया गया है. साथ ही उन्होंने इस पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच के निर्देश दिए हैं, ताकि घटना के वास्तविक कारणों का पता लगाया जा सके और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके.
पचपदरा रिफाइनरी में लगी आग के बाद प्रशासन और सरकार पूरी तरह सक्रिय हो गई है. मुख्यमंत्री का दौरा और उच्च स्तरीय जांच के आदेश इस बात का संकेत हैं कि सरकार इस मामले को गंभीरता से ले रही है और सुरक्षा को लेकर कोई समझौता नहीं किया जाएगा.
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