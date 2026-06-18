/Barmer: 4 जुलाई को राजस्थान आ सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी, पचपदरा रिफाइनरी का करेंगे लोकार्पण!

Barmer News: पश्चिमी राजस्थान के विकास को नई रफ्तार देने वाली पचपदरा रिफाइनरी अब शुरूआत की दहलीज पर खड़ी है. सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 जुलाई को राजस्थान आ सकते हैं और इस महत्वाकांक्षी परियोजना का लोकार्पण कर सकते हैं. उद्घाटन से पहले उत्पादन शुरू करने की भी तैयारी है. आखिर क्या हैं तैयारियां और कितना बदलेगा पश्चिमी राजस्थान का भविष्य, देखिए यह खास रिपोर्ट.



पश्चिमी राजस्थान की सबसे बड़ी औद्योगिक परियोजना मानी जा रही पचपदरा रिफाइनरी के लोकार्पण को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं. सूत्रों के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 जुलाई को राजस्थान दौरे पर आ सकते हैं. इस दौरान वे बाड़मेर जिले के पचपदरा स्थित एचपीसीएल राजस्थान रिफाइनरी का लोकार्पण करने के साथ जोधपुर एयरपोर्ट के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन भी कर सकते हैं. हालांकि प्रधानमंत्री कार्यालय या राज्य सरकार की ओर से अभी तक दौरे की आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है.

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जानकारी के अनुसार राज्य सरकार ने संभावित वीआईपी दौरे को देखते हुए संबंधित विभागों को तैयारियां शुरू करने के निर्देश दिए हैं. प्रशासनिक स्तर पर सुरक्षा, यातायात, प्रोटोकॉल और आयोजन व्यवस्था को लेकर प्रारंभिक कवायद भी शुरू हो चुकी है.

अप्रैल में टल गया था कार्यक्रम

पचपदरा रिफाइनरी का उद्घाटन इससे पहले 21 अप्रैल 2026 को प्रस्तावित था. प्रधानमंत्री मोदी को ही इसका लोकार्पण करना था, लेकिन कार्यक्रम से एक दिन पहले सीडीयू (Crude Distillation Unit) में आग लगने की घटना के बाद उद्घाटन स्थगित कर दिया गया था. घटना के बाद रिफाइनरी प्रबंधन और तकनीकी विशेषज्ञों ने क्षतिग्रस्त यूनिट को पुनः चालू करने के लिए युद्धस्तर पर काम शुरू किया.

सूत्रों के मुताबिक एलएंडटी सहित विभिन्न तकनीकी एजेंसियों और इंजीनियरों की टीमों ने दिन-रात काम कर यूनिट को दोबारा संचालन योग्य बनाने की दिशा में बड़ी प्रगति हासिल की है और अब परियोजना उत्पादन शुरू होने के बेहद करीब पहुंच चुकी है.

पीएम दौरे से पहले सीएम का निरीक्षण संभव

प्रधानमंत्री के संभावित दौरे से पहले मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के भी पचपदरा रिफाइनरी पहुंचने की संभावना जताई जा रही है. मुख्यमंत्री एचपीसीएल, जिला प्रशासन और राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक कर कार्यक्रम की रूपरेखा, सुरक्षा व्यवस्था और परियोजना की तैयारियों की समीक्षा कर सकते हैं. हालांकि मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक कार्यक्रम जारी नहीं किया गया है.

इसी माह शुरू हो सकता है उत्पादन

रिफाइनरी प्रबंधन और राज्य सरकार की कोशिश है कि लोकार्पण से पहले ही रिफाइनरी में उत्पादन शुरू कर दिया जाए. सूत्रों के अनुसार 18 जून से डीजल उत्पादन और 22 जून से पेट्रोल उत्पादन शुरू करने की योजना बनाई गई है. इसके साथ ही एलपीजी और अन्य पेट्रोलियम उत्पादों के उत्पादन की तैयारियां भी अंतिम चरण में हैं.

यदि उत्पादन निर्धारित समय पर शुरू होता है तो यह राजस्थान के औद्योगिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि होगी. इससे न केवल राज्य की ऊर्जा जरूरतों को मजबूती मिलेगी बल्कि पश्चिमी राजस्थान में रोजगार, निवेश और औद्योगिक विकास को भी नई गति मिलेगी.

राजस्थान की सबसे बड़ी औद्योगिक परियोजनाओं में शामिल

एचपीसीएल राजस्थान रिफाइनरी परियोजना देश की महत्वपूर्ण ऊर्जा परियोजनाओं में से एक मानी जाती है. पचपदरा में स्थापित यह रिफाइनरी राजस्थान को पेट्रोकेमिकल हब के रूप में विकसित करने की दिशा में अहम कदम है. परियोजना से हजारों प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होने की उम्मीद है. इसके साथ ही बाड़मेर, बालोतरा और जोधपुर क्षेत्र में औद्योगिक गतिविधियों के विस्तार को भी बल मिलेगा.

अब सबकी निगाहें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संभावित दौरे और पचपदरा रिफाइनरी के बहुप्रतीक्षित लोकार्पण पर टिकी हैं, जिसे पश्चिमी राजस्थान के विकास के नए अध्याय के रूप में देखा जा रहा है.