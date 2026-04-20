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पचपदरा रिफाइनरी नमक के मैदान में PM जनसभा के लिए हाईटेक इंतजाम! पीने के लिए मिलेगी छाछ

Pachpadra Refinery Project: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान के बालोतरा जिले में स्थित पचपदरा रिफाइनरी नमक के मैदान का उद्घाटन 21 अप्रैल को करेंगे. 

Edited bySneha AggarwalUpdated bySneha Aggarwal
Published: Apr 20, 2026, 11:12 AM|Updated: Apr 20, 2026, 11:12 AM
पचपदरा रिफाइनरी नमक के मैदान में PM जनसभा के लिए हाईटेक इंतजाम! पीने के लिए मिलेगी छाछ
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Pachpadra Refinery Project: 21 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान के बालोतरा जिले में स्थित पचपदरा रिफाइनरी का उद्घाटन करेंगे, जिसे प्रदेश के साथ-साथ देश के लिए भी एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया जा रहा. इस मौके पर आयोजित होने वाली जनसभा को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है. साथ ही सभी व्यवस्थाएं देखी जा रही हैं.

रिफाइनरी इलाका पूरा नमक का मैदान
तेज गर्मी को देखते हुए लोगों के लिए सुविधाएं की जा रही है.इन दिनों बालोतरा का पारा 42 डिग्री के आसपास बना हुआ है. धरातल पर गर्मी 50 पार करती है. साथ ही रिफाइनरी इलाका पूरा नमक का मैदान है इसलिए एहतियात पर कदम उठाए जा रहे हैं.

पहली बार लगाया जा रहा मिस्ट सिस्टम
इसके चलते सभा स्थल पर पहली बार मिस्ट सिस्टम लगाया जा रहा है, जो हवा में बारीक जल कणों का छिड़काव कर तापमान कम कम करने में मदद करेगा. इसके साथ ही बड़ी संख्या में डेजर्ट कूलर भी लगाए जा रहे हैं, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी.

सभा स्थल पर छाछ पिलाने की व्यवस्था
जिला कलेक्टर सुशील कुमार यादव के मुताबिक, पेयजल की भी व्यवस्था की गई है. हर ब्लॉक में 20 से 25 पानी के कैंपर उपलब्ध करवाएं जाएंगे और पानी पिलाने के लिए वॉलंटियर्स भी तैनात रहेंगे. इसके अलावा गर्मी से बचाव के लिए लोगों को छाछ भी उपलब्ध करवाई जाएगी. वहीं, सभा में भारी भीड़ को देखते हुए पार्किंग की समुचित व्यवस्था की जा रही है.

बता दें कि पचपदरा रिफाइनरी से ईंधन के साथ-साथ बड़े पैमाने पर पेट्रोकेमिकल उत्पाद भी तैयार किए जाएंगे, जिसमें पॉलीप्रोपाइलीन, पॉलीथीन (एचडीपीई/एलएलडीपीई), बेंजीन, टोलुइन और ब्यूटाडाईन जैसे उत्पाद शामिल हैं. इन उत्पादों से इलाके में सहायक उद्योगों का विकास होगा, जिनसे प्लास्टिक, फर्नीचर, कृषि पाइप, पैकेजिंग सामग्री, ऑटोमोबाइल पार्ट्स, सिंथेटिक फाइबर, मेडिकल उपकरण और रासायनिक उत्पादों का निर्माण किया जाएगा. इससे क्षेत्र में विकास के साथ राजस्थान एक वैश्विक मैन्युफैक्चरिंग हब बन सकता है.

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Sneha Aggarwal

मैं स्नेहा अग्रवाल जी राजस्थान न्यूज में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हूं. क्राइम और कल्चर की खबरों में दिलचस्पी है. मुझे डिजिटल मीडिया का करीब 4 साल का साल का अनुभव है. इससे पहले मैं ZeeBihar में अपनी सेवाएं दे चुकी हूं. 4 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, ऑपेरशन सिंदूर समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.

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