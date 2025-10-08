Barmer: पाक बॉर्डर पर जीरो पॉइंट से पकड़े गए 2 पाकिस्तानी, आखिरी भारत आने का क्या है मकसद?

Barmer News: राजस्थान के बाड़मेर की अंतरराष्ट्रीय सरहद पर एक बार फिर संदिग्ध घुसपैठ का मामला सामने आया है. सीमा सुरक्षा बल (BSF) ने बुधवार को जीरो पॉइंट के पास पाकिस्तान के दो नागरिकों को पकड़ लिया. इनमें से एक व्यक्ति बालिग है, जबकि दूसरा नाबालिग बताया जा रहा है. बाड़मेर पुलिस अधीक्षक नरेंद्र सिंह मीणा ने इस घटना की पुष्टि की है.

जानकारी के अनुसार, दोनों पाकिस्तान की सीमा पार कर भारत में प्रवेश करने का प्रयास कर रहे थे. BSF जवानों ने तुरंत सतर्कता दिखाते हुए दोनों को हिरासत में ले लिया और पूछताछ के बाद सेड़वा थाना पुलिस को सुपुर्द कर दिया.

प्राथमिक जांच में यह सामने आया है कि पकड़ा गया बालिग व्यक्ति कानजी पुत्र रायमल राम है, जो पाकिस्तान के थारपारकर जिले के हेमारी क्षेत्र का निवासी है. साथ में पकड़ा गया नाबालिग बालक उसका पुत्र बताया जा रहा है.

फिलहाल पुलिस और खुफिया एजेंसियां इस पूरे मामले की गहराई से जांच में जुटी हैं. यह पता लगाया जा रहा है कि दोनों भारत की सीमा में क्यों और किस उद्देश्य से आए. सुरक्षा एजेंसियां इस घटना के सभी संभावित एंगल से जांच कर रही है. क्या यह गलती से सीमा पार करने का मामला है या इसके पीछे कोई बड़ा मकसद छिपा है?

इस घटना ने एक बार फिर सरहदी इलाकों की सुरक्षा व्यवस्था और सतर्कता को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं. फिलहाल दोनों से पूछताछ जारी है और रिपोर्ट आने के बाद ही पूरे मामले से पर्दा उठेगा.

बता दें कि कुछ दिन पहले जैसलमेर से भी एक पाकिस्तान की जासूसी का मामला सामने आया था.

इस दौरान 30 साल के जीवन खान को मिलिट्री इंटेलिजेंस ने हिरासत में लिया था. फिर इसके बाद उसे कोतवाली पुलिस के हवाले कर दिया था.

