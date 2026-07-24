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खाली दिख रहा था ट्रेलर, अंदर छिपी थी शराब की खेप, पुलिस ने किया बड़ा खुलासा

Barmer Police: बाड़मेर पुलिस ने अवैध शराब तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए धनाऊ थाना क्षेत्र में एक ट्रेलर से 2,248 बीयर केन बरामद की हैं. तस्करों ने ट्रेलर की बॉडी में गुप्त खांचे बनाकर बीयर छिपा रखी थी ताकि सामान्य जांच में पकड़े न जाएं. पुलिस ने ट्रेलर जब्त कर चालक को हिरासत में लिया है और पूरे तस्करी नेटवर्क की जांच शुरू कर दी है.

Ansh Raj
Edited By Ansh Raj
Reported By Durag singh rajpurohit
Published:Jul 24, 2026, 01:13 PM IST | Updated:Jul 24, 2026, 01:13 PM IST
खाली दिख रहा था ट्रेलर, अंदर छिपी थी शराब की खेप, पुलिस ने किया बड़ा खुलासा
Image Credit: Liquor Smuggling

Liquor Smuggling: राजस्थान के सीमावर्ती बाड़मेर जिले में अवैध शराब तस्करी के खिलाफ पुलिस को बड़ी सफलता मिली है. जिला विशेष टीम (DST) और धनाऊ थाना पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए भारतमाला एक्सप्रेसवे पर एक ट्रेलर से 2,248 अवैध बीयर केन बरामद की हैं. शुरुआती जांच में सामने आया है कि यह खेप गुजरात सीमा की ओर ले जाई जा रही थी. पुलिस ने ट्रेलर को जब्त कर उसके चालक को हिरासत में ले लिया है और पूरे तस्करी नेटवर्क की जांच शुरू कर दी है.


खाली दिख रहा था ट्रेलर, लेकिन अंदर छिपा था पूरा खेल

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पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि एक ट्रेलर में बड़ी मात्रा में अवैध बीयर छिपाकर गुजरात ले जाई जा रही है. सूचना के आधार पर भारतमाला सड़क पर नाकाबंदी कर संदिग्ध ट्रेलर को रोका गया. पहली नजर में ट्रेलर पूरी तरह खाली दिखाई दिया, जिससे तस्करों की योजना काफी सुनियोजित लग रही थी. हालांकि पुलिस ने ट्रेलर की गहन जांच की तो उसकी बॉडी के अंदर विशेष रूप से बनाए गए गुप्त खांचों का पता चला.

सीक्रेट बॉक्स में छिपाकर रखी गई थी शराब की खेप

जांच के दौरान पुलिस ने ट्रेलर की बॉडी में बने गुप्त खांचों को खोला तो उनके भीतर बड़ी मात्रा में बीयर के कार्टन रखे मिले. गिनती करने पर कुल 2,248 बीयर केन बरामद हुईं, जो 100 से अधिक कार्टनों में पैक थीं. तस्करों ने इन खांचों को इस तरह तैयार किया था कि सामान्य चेकिंग में उनका पता लगाना बेहद मुश्किल था. पुलिस का मानना है कि तस्करी का यह तरीका काफी पेशेवर तरीके से अपनाया गया था.

चालक हिरासत में, पूरे नेटवर्क की जांच शुरू

कार्रवाई के दौरान पुलिस ने ट्रेलर चालक को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है. जांच एजेंसियां यह पता लगाने में जुटी हैं कि बीयर की यह खेप कहां से लोड की गई थी, इसका असली मालिक कौन है और इसे गुजरात में किसे सप्लाई किया जाना था. पुलिस इस बात की भी जांच कर रही है कि इस तस्करी के पीछे कोई संगठित गिरोह सक्रिय है या नहीं.

गुजरात सीमा को बनाया जा रहा था निशाना

प्रारंभिक जांच में संकेत मिले हैं कि बीयर की यह खेप गुजरात सीमा में अवैध रूप से पहुंचाई जानी थी. चूंकि गुजरात में शराबबंदी लागू है, इसलिए राजस्थान के सीमावर्ती जिलों से अवैध शराब की तस्करी के प्रयास लगातार सामने आते रहे हैं. ऐसे में बाड़मेर पुलिस की यह कार्रवाई तस्करी पर बड़ी चोट मानी जा रही है.

सीमावर्ती इलाकों में पुलिस का अभियान रहेगा जारी

चौहटन के पुलिस अधिकारियों के अनुसार सीमावर्ती क्षेत्रों में अवैध शराब और अन्य मादक पदार्थों की तस्करी रोकने के लिए लगातार निगरानी और विशेष अभियान चलाए जा रहे हैं. पुलिस का कहना है कि तस्कर नए-नए तरीके अपनाकर कानून से बचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन तकनीकी निगरानी, खुफिया सूचना और सघन चेकिंग के जरिए ऐसे नेटवर्क का लगातार पर्दाफाश किया जा रहा है. अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि अवैध शराब तस्करी के खिलाफ अभियान भविष्य में भी इसी तरह सख्ती से जारी रहेगा.

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अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैं
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