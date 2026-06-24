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राजस्थान में बॉर्डर पर अतिक्रमण हटाने का विरोध जारी, राष्ट्रपति के नाम सौंपा ज्ञापन

बाड़मेर में सीमा क्षेत्र में चल रही अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के विरोध में सर्व धर्म शांति सभा का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया. वक्ताओं ने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा महत्वपूर्ण है, लेकिन इसके नाम पर किसी भी वर्ग के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए. 
 

Edited bySneha AggarwalReported byDurag singh rajpurohit
Published: Jun 24, 2026, 08:11 PM|Updated: Jun 24, 2026, 08:11 PM
राजस्थान में बॉर्डर पर अतिक्रमण हटाने का विरोध जारी, राष्ट्रपति के नाम सौंपा ज्ञापन
Image Credit: Barmer NewsSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Barmer News: राजस्थान के बाड़मेर में सीमा क्षेत्र में चल रही अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के विरोध में सर्व धर्म शांति सभा का आयोजन किया गया. सभा में बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया. कार्यक्रम में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं मध्यप्रदेश कांग्रेस प्रभारी हरीश चौधरी, सांसद उम्मेदाराम बेनीवाल सहित कांग्रेस के कई जनप्रतिनिधि, सामाजिक कार्यकर्ता और विभिन्न समुदायों के प्रतिनिधि मौजूद रहे.

सभा के दौरान वक्ताओं ने सीमा क्षेत्र में प्रशासन द्वारा की जा रही कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा महत्वपूर्ण विषय है, लेकिन इसके नाम पर किसी भी वर्ग विशेष के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए. नेताओं ने आरोप लगाया कि कार्रवाई से प्रभावित लोगों की बात सुने बिना उन्हें बेदखल किया जा रहा है, जिससे स्थानीय स्तर पर असंतोष का माहौल बना हुआ है.

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सभा समाप्त होने के बाद उपस्थित लोग रैली के रूप में शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे. रैली में बड़ी संख्या में महिलाओं, युवाओं और ग्रामीणों ने भाग लिया. प्रदर्शनकारियों ने हाथों में तख्तियां और बैनर लेकर अपनी मांगों के समर्थन में नारेबाजी की और प्रभावित परिवारों को राहत देने की मांग उठाई.

कलेक्ट्रेट के बाहर एकत्रित होकर लोगों ने शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया. इसके बाद प्रतिनिधिमंडल ने जिला प्रशासन के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा. ज्ञापन में सीमा क्षेत्र में चल रही अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की समीक्षा करने, प्रभावित परिवारों को न्याय दिलाने, निष्पक्ष जांच करवाने और मानवीय आधार पर राहत प्रदान करने की मांग की गई. ज्ञापन में यह भी कहा गया कि राष्ट्रीय सुरक्षा और सीमा प्रबंधन के साथ-साथ स्थानीय निवासियों के अधिकारों और आजीविका का भी ध्यान रखा जाना चाहिए.

सभा और प्रदर्शन के दौरान वक्ताओं ने सामाजिक सौहार्द, भाईचारे और शांति बनाए रखने की अपील की. उन्होंने कहा कि बाड़मेर सदैव सामाजिक एकता और साम्प्रदायिक सौहार्द का प्रतीक रहा है और किसी भी परिस्थिति में इस परंपरा को कमजोर नहीं होने दिया जाना चाहिए.

कार्यक्रम शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ. पूरे आयोजन के दौरान प्रशासन और पुलिस की ओर से सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखी गई, वहीं, प्रशासन का कहना है कि सीमा क्षेत्र में की जा रही कार्रवाई नियमानुसार और सुरक्षा एजेंसियों के निर्देशों के अनुरूप है और इसका उद्देश्य राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मानकों का पालन सुनिश्चित करना है.

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Sneha Aggarwal

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मैं स्नेहा अग्रवाल जी राजस्थान न्यूज में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हूं. क्राइम और कल्चर की खबरों में दिलचस्पी है. मुझे डिजिटल मीडिया का करीब 4 साल का साल का अनुभव है. इससे पहले मैं ZeeBihar में अपनी सेवाएं दे चुकी हूं. 4 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, ऑपेरशन सिंदूर समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.

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