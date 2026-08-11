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कौन हैं बाड़मेर की सरपंच भूरी देवी? जिनको राष्ट्रपति भवन से आया बुलावा

Barmer News: बाड़मेर की हाथला ग्राम पंचायत की सरपंच भूरी देवी को 15 अगस्त पर राष्ट्रपति भवन में आयोजित ‘एट होम’ रिसेप्शन के लिए विशेष निमंत्रण मिला है. उन्हें लाल किले के स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम में भी शामिल होने का अवसर मिलेगा.
 

Sandhya Yadav
Edited By Sandhya Yadav
Reported By Durag singh rajpurohit
Published:Aug 11, 2026, 03:54 PM IST | Updated:Aug 11, 2026, 04:07 PM IST
कौन हैं बाड़मेर की सरपंच भूरी देवी? जिनको राष्ट्रपति भवन से आया बुलावा
Image Credit: सरपंच भूरी देवी को आया राष्ट्रपति भवन से बुलावा.

Barmer News: पश्चिमी राजस्थान के सीमावर्ती बाड़मेर जिले की हाथला ग्राम पंचायत की सरपंच भूरी देवी के लिए इस बार स्वतंत्रता दिवस बेहद खास होने जा रहा है. सरहद पर बेहतर सीमा प्रबंधन और ग्रामीण विकास के क्षेत्र में किए गए कार्यों के चलते उन्हें देश की राजधानी दिल्ली से विशेष निमंत्रण मिला है. भूरी देवी स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति भवन में आयोजित होने वाले ‘एट होम’ रिसेप्शन कार्यक्रम में अतिथि के तौर पर शामिल होंगी.

राष्ट्रपति भवन से मिले विशेष निमंत्रण के अनुसार, भूरी देवी 15 अगस्त को राष्ट्रपति भवन में आयोजित होने वाले एट होम रिसेप्शन में शामिल होंगी. इसके साथ ही उन्हें लाल किले पर आयोजित होने वाले स्वतंत्रता दिवस के मुख्य राष्ट्रीय कार्यक्रम में भी शामिल होने का अवसर मिलेगा. सीमावर्ती क्षेत्र की एक ग्राम पंचायत की निर्वाचित महिला जनप्रतिनिधि के लिए यह उपलब्धि बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है.

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Bhuri Devi

गृह विभाग की अनुशंसा पर मिला निमंत्रण
जानकारी के अनुसार बेहतर सीमा प्रबंधन के लिए गृह विभाग की अनुशंसा पर भूरी देवी को राष्ट्रपति भवन की ओर से विशेष तौर पर आमंत्रित किया गया है. पश्चिमी सरहद से जुड़े ग्रामीण क्षेत्रों में जनप्रतिनिधियों की भूमिका और सीमा सुरक्षा बल के साथ समन्वय को देखते हुए उनके कार्यों को महत्वपूर्ण माना गया है.

भूरी देवी ने सरहदी इलाके में ग्रामीणों के साथ मिलकर सीमा प्रबंधन, ग्रामीण विकास और विशेष तौर पर जल संरक्षण के क्षेत्र में काम किया है. सीमावर्ती गांवों में पानी की समस्या लंबे समय से बड़ी चुनौती रही है. ऐसे में जल संरक्षण को लेकर किए गए प्रयासों ने ग्रामीण जीवन को बेहतर बनाने में भूमिका निभाई है. भूरी देवी की यह उपलब्धि इसलिए भी खास है क्योंकि राजस्थान की एकमात्र सरपंच के तौर पर उन्हें राष्ट्रपति भवन में अतिथि के रूप में आमंत्रित किए जाने की जानकारी सामने आई है. उनके दिल्ली दौरे को सीमावर्ती बाड़मेर के लिए भी गौरव का अवसर माना जा रहा है.

Barmer News

दिल्ली में इन स्थानों का भी करेंगी भ्रमण
स्वतंत्रता दिवस समारोह और राष्ट्रपति भवन के कार्यक्रम के अलावा भूरी देवी को दिल्ली के कई महत्वपूर्ण राष्ट्रीय स्थलों का भ्रमण भी करवाया जाएगा. कार्यक्रम के तहत उन्हें प्रधानमंत्री संग्रहालय, इंडिया गेट एवं राष्ट्रीय युद्ध स्मारक (वार मेमोरियल) और नेशनल पुलिस मेमोरियल का भ्रमण कराया जाएगा.

इन स्थानों के भ्रमण के जरिए उन्हें देश के स्वतंत्रता संघर्ष, लोकतांत्रिक व्यवस्था, सैन्य बलों के योगदान और आंतरिक सुरक्षा में पुलिस की भूमिका से जुड़े राष्ट्रीय स्मारकों और संस्थानों को करीब से देखने का अवसर मिलेगा.

‘सपना साकार होने जैसा’
राष्ट्रपति भवन से मिले निमंत्रण को लेकर सरपंच भूरी देवी बेहद उत्साहित हैं. उन्होंने केंद्र सरकार का आभार जताते हुए कहा कि राष्ट्रपति भवन जाना और स्वतंत्रता दिवस के राष्ट्रीय कार्यक्रम में शामिल होना उनके लिए किसी सपने के साकार होने से कम नहीं है. उन्होंने कहा कि यह सम्मान और प्रोत्साहन उन्हें आगामी समय में और बेहतर कार्य करने के लिए प्रेरित करेगा. उनके मुताबिक सीमावर्ती क्षेत्र में ग्रामीण विकास के साथ जल संरक्षण और सीमा प्रबंधन से जुड़े कार्यों को आगे भी प्राथमिकता दी जाएगी.

ग्रामीणों में भी खुशी
भूरी देवी के दिल्ली जाने की खबर के बाद हाथला ग्राम पंचायत सहित सीमावर्ती क्षेत्र के ग्रामीणों में भी खुशी का माहौल है. ग्रामीणों का कहना है कि पश्चिमी सरहद के एक गांव की महिला जनप्रतिनिधि का राष्ट्रपति भवन में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होना पूरे क्षेत्र के लिए गर्व की बात है.

independence day

बाड़मेर देश की पश्चिमी सीमा पर स्थित महत्वपूर्ण जिला है, जहां बड़ी संख्या में ग्रामीण आबादी सीधे तौर पर सीमावर्ती परिस्थितियों से जुड़ी हुई है. ऐसे क्षेत्र से आने वाली महिला सरपंच का राष्ट्रपति भवन के समारोह और लाल किले के स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम में शामिल होना स्थानीय स्तर पर जनप्रतिनिधियों के लिए भी प्रेरणा का विषय बन गया है.

भूरी देवी के लिए यह दिल्ली यात्रा महज एक सरकारी निमंत्रण नहीं, बल्कि सरहद पर गांव, ग्रामीण और राष्ट्रहित से जुड़े कार्यों को राष्ट्रीय मंच पर पहचान मिलने का अवसर है. 15 अगस्त को जब देश स्वतंत्रता दिवस मनाएगा, उस दौरान बाड़मेर के सीमावर्ती गांव हाथला की आवाज भी राष्ट्रपति भवन और देश के राष्ट्रीय समारोह तक पहुंचेगी.

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संध्या यादव एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 8 वर्षों का एक्सपीरिएंस है. वर्तमान में वे Zee News (Hindi) की डिजिटल टीम में सीनियर सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. संध्या की मुख्य Expertise राजस्थान की क्षेत्रीय राजनीति, क्राइम, प्रशासनिक फैसलों और हाइपरलोकल खबरों की सटीक एवं इन-डेप्थ कवरेज में है. लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री हासिल करने वाली संध्या ने Zee News से पहले Newstrack और ETV Bharat जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल न्यूज़ संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं. जमीनी खबरों की गहरी समझ रखने वाली संध्या ने राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट राजनीतिक संकट और कोविड-19 महामारी समेत कई बड़े और जटिल घटनाक्रमों की बेहतरीन कवरेज की है. आप संध्या यादव से सीधे SANDHYA.YADAV@zeemedia.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा राजस्थान की खबरों के रियल-टाइम अपडेट्स के लिए आप उनसे एक्स (https://x.com/Journosandhya) और लिंक्डइन (https://in.linkedin.com/in/sandhya-yadav-5734ba144) पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.
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