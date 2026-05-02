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बाड़मेर में स्कूल में पानी पीते ही बच्चों के शरीर पर दाने, 13 अस्पताल में भर्ती

Barmer News: राजस्थान के बाड़मेर जिले के एक सरकारी स्कूल में पानी पीने से 13 बच्चों की तबीयत खराब होने लगी, जिसके चलते उनको बाड़मेर मेडिकल कॉलेज के जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया. 
 

Edited bySneha AggarwalReported bySneha Aggarwal
Published: May 02, 2026, 01:14 PM|Updated: May 02, 2026, 01:14 PM
बाड़मेर में स्कूल में पानी पीते ही बच्चों के शरीर पर दाने, 13 अस्पताल में भर्ती
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Barmer News: राजस्थान के बाड़मेर जिले के एक सरकारी स्कूल में शनिवार को उस समय हड़कंप मच गया, जब पानी पीने के बाद एक दर्जन से अधिक बच्चों की अचानक तबीयत बिगड़ गई.
सूचना मिलते ही स्कूल प्रशासन सक्रिय हुआ और 108 एंबुलेंस की मदद से सभी बच्चों को बाड़मेर मेडिकल कॉलेज के जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका उपचार जारी है.

जानकारी के अनुसार, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मेघवालों की बस्ती, सनावड़ा में शनिवार को 'बैग-डे' के चलते बच्चे स्कूल में मौजूद थे. इसी दौरान रेस्ट टाइम में बच्चों ने पानी पिया, जिसके कुछ ही देर बाद एक-एक कर करीब 13 बच्चों की तबीयत खराब होने लगी. बच्चों के शरीर पर खुजली और लाल धब्बे दिखाई देने लगे, जिससे स्कूल में अफरा-तफरी मच गई.

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प्राथमिक तौर पर सभी बच्चों को सनावड़ा के स्थानीय अस्पताल ले जाया गया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए बाड़मेर जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया. फिलहाल सभी बच्चों का इलाज जारी है और उनकी हालत पर नजर रखी जा रही है.

खबर अपडेट की जा रही है.

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Sneha Aggarwal

मैं स्नेहा अग्रवाल जी राजस्थान न्यूज में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हूं. क्राइम और कल्चर की खबरों में दिलचस्पी है. मुझे डिजिटल मीडिया का करीब 4 साल का साल का अनुभव है. इससे पहले मैं ZeeBihar में अपनी सेवाएं दे चुकी हूं. 4 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, ऑपेरशन सिंदूर समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.

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