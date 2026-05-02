/बाड़मेर में स्कूल में पानी पीते ही बच्चों के शरीर पर दाने, 13 अस्पताल में भर्ती

Barmer News: राजस्थान के बाड़मेर जिले के एक सरकारी स्कूल में शनिवार को उस समय हड़कंप मच गया, जब पानी पीने के बाद एक दर्जन से अधिक बच्चों की अचानक तबीयत बिगड़ गई.

सूचना मिलते ही स्कूल प्रशासन सक्रिय हुआ और 108 एंबुलेंस की मदद से सभी बच्चों को बाड़मेर मेडिकल कॉलेज के जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका उपचार जारी है.

जानकारी के अनुसार, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मेघवालों की बस्ती, सनावड़ा में शनिवार को 'बैग-डे' के चलते बच्चे स्कूल में मौजूद थे. इसी दौरान रेस्ट टाइम में बच्चों ने पानी पिया, जिसके कुछ ही देर बाद एक-एक कर करीब 13 बच्चों की तबीयत खराब होने लगी. बच्चों के शरीर पर खुजली और लाल धब्बे दिखाई देने लगे, जिससे स्कूल में अफरा-तफरी मच गई.

Add Zee News as a Preferred Source

प्राथमिक तौर पर सभी बच्चों को सनावड़ा के स्थानीय अस्पताल ले जाया गया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए बाड़मेर जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया. फिलहाल सभी बच्चों का इलाज जारी है और उनकी हालत पर नजर रखी जा रही है.