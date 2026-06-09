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बाड़मेर में सड़क पर महिला को बेल्ट से पीटा, बर्बरता का वीडियो वायरल

Barmer News : बाड़मेर के गुड़ामालानी से एक परेशान करने वाला वीडियो वायरल है. जिसमें एक युवक एक महिला को बेल्ट से सरे राह पीट रहा है. कोई बचाने नहीं आ रहा है. दर्द से कराहती महिला सड़क किनारे बैठ जाती है और फिर ….

Edited byZee Rajasthan Web TeamReported byDurag singh rajpurohit
Published: Jun 09, 2026, 12:27 PM|Updated: Jun 09, 2026, 12:27 PM
बाड़मेर में सड़क पर महिला को बेल्ट से पीटा, बर्बरता का वीडियो वायरल
Image Credit: Barmer News

Barmer News : बाड़मेर के गुड़ामालानी से एक बेहद विचलित करने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होता दिख रहा है. वीडियो में एक युवक सड़क किनारे एक महिला के साथ मारपीट करते हुए नजर आ रहा है.

क्या है वायरल वीडियो में ?

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वायरल हो रहे इस वीडियो में साफ देख रहा है कि एक व्यक्ति अपनी बाइक सड़क किनारे रोकता है और महिला के साथ उलझ जाता है. कुछ ही पलों में युवक अपना आपा खो बैठता है और महिला पर थप्पड़ों और बेल्ट से ताबड़तोड़ हमला कर देता है. पिटाई इतनी बेरहम है कि महिला दर्द से कराहती हुई सड़क किनारे जमीन पर बैठ जाती है.वीडियो में आगे दिखता है कि मारपीट के बाद युवक अपनी बाइक स्टार्ट करता है और महिला को साथ चलने का इशारा करता है, लेकिन महिला इतनी चोटिल है कि वो उठ नहीं पाती. इसके बाद युवक दोबारा बाइक से उतरता है और महिला को उठाने की कोशिश करता है. जब वह नहीं उठती, तो युवक भी उसके पास ही सड़क किनारे बैठकर उससे कुछ बातचीत करता हुआ दिखाई देता है.

पुलिस की कार्रवाई

घटना की सूचना मिलते ही गुड़ामालानी पुलिस सक्रिय है. गुड़ामालानी सीओ सुखराम विश्नोई ने मामले की पुष्टि करते हुए कहा कि फिलहाल पुलिस वीडियो के आधार पर जांच कर रही है और उसमें दिख रहे युवक और महिला की पहचान करने के प्रयास किए जा रहे हैं.

शिकायत का इंतजार

पुलिस के मुताबिक इस मामले में अभी तक थाने में किसी भी पीड़ित पक्ष या अन्य व्यक्ति की तरफ से कोई आधिकारिक शिकायत दर्ज नहीं करवाई गई है. इसके बावजूद, पुलिस वायरल वीडियो के आधार पर आसपास के क्षेत्र में पूछताछ कर रही है, ताकि घटना की सच्चाई का पता लगाया जा सके और आरोपी युवक तक पहुंचा जा सके.

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