राजस्थान के ये छोरी है 'जलपरी', पोलियो होने के बाद भी जीते 23 मेडल

Barmer News: राजस्थान की 'जलपरी' कहलाने वाली छोरी का नाम सीता देवी है, जिसको तीन साल की उम्र में पोलियो हो गया था. सीता देवी ने पैरा स्विमिंग करती है और उनको राजस्थान की जलपरी कहा जाता है. सीता का जन्म एक साधारण परिवार में हुआ. अब तक वह राजस्थान और नेशनल लेवल पर 23 पदक जीत चुकी हैं.

सीता देवी बाड़मेर के बागावास की रहने वाली हैं, जिनके पिता का नाम ओमाराम माली है. सीता देवी को तीन साल की उम्र में तेज बुखार आने लगाए गए इंजेक्शन से पैर में पोलियो हो गया. फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी.

सीता देवी की बचपन से ही खेलों में रुचि थी. उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा से लेकर ग्रेजुएशन तक सुचेता कृपलानी शिक्षा निकेतन माणकलाव पढ़ाई की. इसके बाद साल 2011 में सीता की शादी मालियों की ढाणी, नेवाई निवासी मेहराराम से हुई. शादी के बाद सीता खेलों से दूर हो गई और 10 साल तक उन्होंने खेल नहीं खेले.

वहीं, इसके बाद उनकी दोस्त निर्मला चौहान ने उन्हें फिर से खेलों में लौटने के लिए कहा. उस वक्त लोगों ने ताने दिए कि अब क्या खेलोगी, घर-परिवार संभालो, लेकिन उनके पति मेहराराम ने उनका साथ दिया.

सीता देवी के अनुसार, उनकी सासू मां ने उनको हौसला दिया. वे चाहती थी कि सीता को सरकारी नौकरी मिले. सीता देवी के पति मेहराराम किराना दुकान चलाते हैं. उनके दो जुड़वां बच्चे हैं.

सीता देवी साल 2021 में तैराकी प्रतियोगिता में स्टेट लेवल पर एक सिल्वर और एक ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया. यहां से उनका पहला नेशनल सिलेक्शन हुआ लेकिन जीत नहीं मिली. फिर इसके बाद उन्होंने जोधपुर मेडिकल कॉलेज में 6 महीने अभ्यास किया. फिर इसके बाद उन्होंने पदक जीतें.

सीता देवी अब तक कुल 23 मेडल जीत चुकी हैं और लगातार चार सालों से स्टेट लेवल पर अपनी तीनों कैटेगरी में गोल्ड मेडल चैंपियन बन चुकी हैं. साल 2022 में स्टेट प्रतियोगिता में 3 गोल्ड और नेशनल गुवाहाटी में 1 गोल्ड, 1 सिल्वर, 1 ब्रॉन्ज जीता. इसके बाद साल 2023 में स्टेट प्रतियोगिता में 3 गोल्ड और नेशनल ग्वालियर में 1 ब्रॉन्ज जीता. साल 2024 में स्टेट में 3 गोल्ड और नेशनल में 1 सिल्वर, 1 ब्रॉन्ज जीता. साल 2025 में सीकर स्टेट प्रतियोगिता में 3 गोल्ड और हाल ही में आयोजित नेशनल चैंपियनशिप में 1 ब्रॉन्ज जीता.

