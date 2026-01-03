कौन हैं SP नरेंद्र सिंह मीना? ऑपरेशन सिंदूर के लिए मिला था सम्मान

Barmer News: कोटपुतली-बहरोड़ क्षेत्र के समीप स्थित छोटे से गांव शाहजहांपुर में जन्में नरेंद्र सिंह मीना आज राजस्थान पुलिस के उन वरिष्ठ अधिकारियों में शामिल हैं, जिनका जीवन अनुशासन, परिश्रम और कर्तव्यनिष्ठा का जीवंत उदाहरण है.

ग्रामीण परिवेश, सीमित संसाधन और सामान्य पारिवारिक पृष्ठभूमि से निकलकर शीर्ष प्रशासनिक जिम्मेदारियों तक पहुंचना अपने आप में उनकी संघर्ष गाथा को रेखांकित करता है. नरेंद्र सिंह मीना ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सेना के साथ मिलकर काम किया था, जिसके लिए उनको सेना ने सम्मानित किया था.

वे राजस्थान पुलिस में हेड कांस्टेबल रहे रोहिताश सिंह मीना और पांची देवी के बेटे हैं. पुलिस सेवा का संस्कार उन्हें परिवार से ही मिला. छह संतानों वाले परिवार में चार भाइयों और दो बहनों के बीच वे दूसरे स्थान पर रहे. बचपन से ही अनुशासन, ईमानदारी और कर्तव्य को उन्होंने जीवन का आधार बनाया.

शिक्षा और प्रारंभिक संघर्ष

नरेंद्र सिंह मीना की प्रारंभिक शिक्षा गांव में ही हुई. उस समय ग्रामीण क्षेत्रों में संसाधनों की कमी आम बात थी लेकिन उन्होंने परिस्थितियों को बाधा नहीं बनने दिया. उच्च शिक्षा के लिए वे जयपुर आए और राजस्थान विश्वविद्यालय से स्नातक एवं स्नातकोत्तर शिक्षा पूरी की. पढ़ाई के साथ-साथ प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हुए उन्होंने यह स्पष्ट कर दिया था कि उनका लक्ष्य केवल नौकरी नहीं, बल्कि जिम्मेदार सेवा है.

साल 1990 में उनका चयन कॉलेज एजुकेशन विभाग में हुआ. कार्मिक के रूप में कार्य करते हुए भी उन्होंने पढ़ाई और तैयारी नहीं छोड़ी. यह वही दौर था जब अधिकांश लोग स्थिर नौकरी मिलने के बाद प्रयास छोड़ देते हैं लेकिन नरेंद्र सिंह मीना लगातार आगे बढ़ते रहे.

पुलिस सेवा में प्रवेश और कार्यक्षमता

साल 1997 में उनका चयन राजस्थान पुलिस सेवा (RPS) में हुआ. उन्होंने झुंझुनूं में प्रोबेशन पूरा किया और पहली पोस्टिंग झालावाड़ के अकलेरा में मिली. प्रारंभिक पोस्टिंग के दौरान ही उन्होंने कानून-व्यवस्था, अपराध नियंत्रण और जन-संपर्क में संतुलन बनाकर काम करने की पहचान बनाई.

इसके बाद कोटा ग्रामीण के इटावा क्षेत्र में उनकी तैनाती रही, जहां संगठित अपराध, भूमि विवाद और सामाजिक तनाव जैसे मामलों में उन्होंने सख्त लेकिन संवेदनशील पुलिसिंग का उदाहरण प्रस्तुत किया. इसी कार्यशैली के कारण उन्हें एक प्रभावी और भरोसेमंद अधिकारी के रूप में जाना जाने लगा.

एसीबी और प्रशासनिक अनुभव

उनकी कार्यकुशलता को देखते हुए उन्हें भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) में भेजा गया. यहां उन्होंने सीकर से जुड़े बड़े गेहूं घोटाले का पर्दाफाश किया. यह कार्रवाई इसलिए महत्वपूर्ण मानी गई क्योंकि इसमें सरकारी तंत्र, ठेकेदारी व्यवस्था और सप्लाई चैन से जुड़े प्रभावशाली लोगों पर कार्रवाई की गई थी. इस प्रकरण ने उनकी निष्पक्षता और साहस को स्थापित किया.

इसके बाद वे चिड़ावा, चूरू और बालोतरा में वृताधिकारी रहे. बालोतरा में रहते हुए उनकी प्रशासनिक और फील्ड क्षमताओं को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली और उनका चयन इटली में आयोजित पुलिस दक्षता प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए हुआ. इस प्रशिक्षण में आधुनिक पुलिसिंग, अपराध विश्लेषण और नेतृत्व कौशल पर विशेष फोकस रहा.

वरिष्ठ पदों पर जिम्मेदारियां

आगे चलकर वे नागौर और प्रतापगढ़ में CO रहे और फतेहपुर में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के रूप में पदोन्नत हुए. वर्ष 2009 से 2012 तक वे पुलिस मुख्यालय की विभागीय जांच शाखा में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रहे, जहां उन्होंने आंतरिक अनुशासन, जांच प्रक्रियाओं और जवाबदेही को मजबूत करने में भूमिका निभाई.

वर्ष 2012–13 में बाड़मेर में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के रूप में उनका कार्यकाल चुनौतीपूर्ण रहा क्योंकि सीमावर्ती जिला होने के कारण यहां कानून-व्यवस्था के साथ-साथ तस्करी और संगठित अपराध की समस्याएं भी जुड़ी रहती हैं.

इसके बाद जयपुर वेस्ट और पुलिस मुख्यालय की अपराध शाखा में उन्होंने शहरी अपराधों और संगठित गिरोहों पर प्रभावी नियंत्रण का अनुभव अर्जित किया. साल 2016 से 2019 तक वे हनुमानगढ़, और 2019–20 में राजगढ़ (चूरू) में तैनात रहे.

निजी जीवन का संघर्ष और विशेष सुरक्षा जिम्मेदारी

साल 2020 उनके निजी जीवन में अत्यंत पीड़ादायक रहा, जब उनकी पत्नी सुनीता मीना का 7 जून 2020 को कैंसर के कारण निधन हो गया. इस व्यक्तिगत त्रासदी के बावजूद उन्होंने अपने कर्तव्यों से स्वयं को अलग नहीं किया.

उनके परिवार में तीन बेटियां और एक बेटा हैं. बड़ी बेटी नेहा जिला यूथ ऑफिसर हैं, दूसरी बेटी प्रिया आईआईएम बैंगलोर से शिक्षा प्राप्त कर गुरुग्राम में कार्यरत हैं, तीसरी बेटी काजल ने एमबीए किया है, जबकि पुत्र ने नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, पटियाला से विधि शिक्षा प्राप्त की है.

साल 2020 से 2023 तक वे पुलिस मुख्यालय की आईबी शाखा के विशेष सुरक्षा विंग में रहे. इस दौरान प्रधानमंत्री सहित कई वीवीआईपी मूवमेंट्स की सुरक्षा की जिम्मेदारी उनके पास रही, जो उच्च स्तर के भरोसे और पेशेवर दक्षता को दर्शाता है.

जोखिमपूर्ण अनुभव और वर्तमान भूमिका

अपने करियर के सबसे जोखिमपूर्ण अनुभव को याद करते हुए वे बताते हैं कि फतेहपुर में एक हत्या व अपहरण कांड के दौरान अपराधियों से आमने-सामने की मुठभेड़ में उन्होंने जीवन और मृत्यु को बेहद करीब से देखा. इस घटना में उनके एक साथी कांस्टेबल की फायरिंग में शहादत हो गई थी. अपराधियों के संबंध बिहार, सीकर और अन्य क्षेत्रों से जुड़े पाए गए थे, जिससे यह मामला अंतर-राज्यीय स्तर का बन गया था. 5 अक्टूबर 2023 को उन्हें आईपीएस में पदोन्नति मिली और 19 फरवरी 2024 से वे जिला पुलिस अधीक्षक, बाड़मेर के रूप में कार्यरत हैं.

