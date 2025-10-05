Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

Barmer Thar Festival: 2 साल बाद हो रहा थार महोत्सव का आयोजन, 8 अक्टूबर से होगा शुरू

Barmer Thar Festival 2025: राजस्थान के बाड़मेर में दो साल बाद थार महोत्सव 2025 का आयोजन होने जा रहा है, जो 8 अक्टूबर से शुरू होने वाला है. महोत्सव के दौरान एक अलग ही रंग देखने को मिलेगा. 

Zee Rajasthan Web Team
Edited By Zee Rajasthan Web Team
Reported By Durag singh rajpurohit
Published: Oct 05, 2025, 07:35 PM IST | Updated: Oct 05, 2025, 07:35 PM IST

Trending Photos

करवा चौथ पर हाथों पर सजाएं ये राजस्थानी डिजाइन, खूब मिलेगा पति का प्यार!
6 Photos
karwa chauth 2025

करवा चौथ पर हाथों पर सजाएं ये राजस्थानी डिजाइन, खूब मिलेगा पति का प्यार!

इन आसान टिप्स से बनाएं राजस्थानी लापसी, जानें रेसिपी और फायदें
6 Photos
Rajasthani lapsi

इन आसान टिप्स से बनाएं राजस्थानी लापसी, जानें रेसिपी और फायदें

राजस्थान में बारिश का दौर जारी, इन जिलों में ऑरेंज-येलो अलर्ट
7 Photos
rajasthan weather

राजस्थान में बारिश का दौर जारी, इन जिलों में ऑरेंज-येलो अलर्ट

क्या आप जानते हैं? राजस्थान का वो मंदिर जहां पर बालू के रेत से बने महादेव!
7 Photos
Tonk News

क्या आप जानते हैं? राजस्थान का वो मंदिर जहां पर बालू के रेत से बने महादेव!

Barmer Thar Festival: 2 साल बाद हो रहा थार महोत्सव का आयोजन, 8 अक्टूबर से होगा शुरू

Barmer Thar Festival 2025: राजस्थान के बाड़मेर में दो साल बाद एक बार फिर थार की रेत पर संस्कृति की सरगम गूंजने को तैयार है. थार महोत्सव 2025 का आयोजन इस बार 8 अक्टूबर से शुरू होगा. बाड़मेर की कला, संस्कृति और इतिहास को करीब से समझने का यह मौका शहरवासियों और पर्यटकों के लिए खास होने वाला है.

महोत्सव की शुरुआत गांधी चौक स्कूल से शोभायात्रा के साथ होगी, जो आदेश स्टेडियम तक पहुंचेगी. यहां दिनभर रंगारंग प्रतियोगिताओं की भरमार रहेगी. मिस्टर डेजर्ट, मिस डेजर्ट यानी थार सुंदरी, और सबसे तेज साफा बांधने की प्रतियोगिता दर्शकों का मन मोहेंगी. शाम को स्थानीय लोक कलाकार मंच संभालेंगे और थार की धुनों से समां बांध देंगे.

महोत्सव का दूसरा दिन भी खास रहेगा. कार्यक्रम का अगला पड़ाव होगा किराडू मंदिर, जिसे राजस्थान का 'मिनी खजुराहो' कहा जाता है. वहीं, शाम को महाबार के धोरों पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों की श्रृंखला थार की खूबसूरती को एक नई पहचान देगी. लेकिन इस उत्सव को लेकर शहर में उत्साह के साथ-साथ कुछ नाराजगी की आवाजें भी सुनाई दे रही हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

वहीं, लोक कलाकार बाबू खान विशाल ने कहा कि हर बार बाहरी कलाकारों को प्राथमिकता दी जाती है जबकि हम इसी मिट्टी से जुड़े कलाकार हैं. अगर हमारी कला को मंच नहीं मिला तो हमारी संस्कृति धीरे-धीरे खो जाएगी.

थार महोत्सव की गूंज भले दो साल बाद सुनाई दे रही हो, लेकिन इस बार की रेत पर उम्मीदें भी उतनी ही गहरी हैं कि बाड़मेर की धरोहर, उसकी लोक संस्कृति और उसकी कला फिर एक बार पूरे शबाब पर दिखेगी.
सीनियर सिटीजन मांगीलाल गोठी का कहना है कि समय सही नहीं चुना गया. दीपावली नजदीक है, लोग त्यौहार की तैयारियों में व्यस्त हैं. ऐसे में इस महोत्सव से कलाकारों और स्थानीय लोगों को वह लाभ नहीं मिलेगा, जिसकी उम्मीद थी.

वहीं, व्यापारी बाबूलाल सखलेचा का कहना है कि यह आयोजन संस्कृति और पर्यटन दोनों के लिए उपयोगी है, लेकिन समय में बदलाव से भीड़ पर असर पड़ सकता है. उनकी मांग है कि यह आयोजन हर साल तय समय पर और निरंतर होना चाहिए.
राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Barmer News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news