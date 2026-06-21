/NH 68 पर परिवहन विभाग का एक्शन! नियम तोड़ने वाली 7 बसों पर कार्रवाई से मचा हड़कंप

Barmer News: बाड़मेर जिले में सड़क सुरक्षा और परिवहन नियमों की प्रभावी पालना सुनिश्चित करने के लिए परिवहन विभाग लगातार निगरानी और कार्रवाई कर रहा है. इसी कड़ी में आरटीओ जोधपुर के निर्देशानुसार राष्ट्रीय राजमार्ग 68 पर विशेष जांच अभियान चलाया गया. इस अभियान का मुख्य उद्देश्य यातायात व्यवस्था को सुचारु बनाए रखना, सड़क दुर्घटनाओं की संभावनाओं को कम करना तथा परिवहन नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करना था.

चौहटन सर्किल क्षेत्र में हुई सघन जांच

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परिवहन निरीक्षक रमेश चावड़ा के नेतृत्व में चौहटन सर्किल क्षेत्र में यह विशेष अभियान संचालित किया गया. अभियान के दौरान अधिकारियों की टीम ने राष्ट्रीय राजमार्ग पर संचालित बसों और अन्य व्यावसायिक वाहनों की गहन जांच की. जांच के दौरान वाहन संचालन से जुड़े दस्तावेज, परमिट, पार्किंग व्यवस्था और अन्य आवश्यक नियमों की पालना का निरीक्षण किया गया.

नो पार्किंग में खड़ी बसों पर कार्रवाई

निरीक्षण के दौरान कई बसें निर्धारित बस स्टैंड या अधिकृत पार्किंग स्थल के बजाय सड़क किनारे नो पार्किंग क्षेत्र में खड़ी मिलीं. अधिकारियों ने पाया कि इस प्रकार की लापरवाही से यातायात प्रभावित होने के साथ साथ सड़क दुर्घटनाओं की आशंका भी बढ़ जाती है. सड़क किनारे अनियंत्रित रूप से खड़े वाहनों के कारण अन्य वाहन चालकों को भी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है.

नियमों के उल्लंघन को गंभीरता से लेते हुए विभाग ने संबंधित बस संचालकों के खिलाफ कार्रवाई की और मोटर वाहन अधिनियम के तहत चालान जारी किए.

कुल 7 बसों के खिलाफ बनी कार्रवाई

विशेष अभियान के दौरान विभिन्न परिवहन नियमों का उल्लंघन करने वाली कुल 7 बसों के खिलाफ चालान बनाए गए. इनमें नो पार्किंग क्षेत्र में वाहन खड़ा करना, संचालन संबंधी नियमों की अनदेखी करना तथा आवश्यक दस्तावेजों और परमिट संबंधी शर्तों का उल्लंघन जैसी अनियमितताएं शामिल रहीं. विभाग ने सभी मामलों में नियमानुसार कार्रवाई करते हुए वाहन संचालकों को नियमों की पालना के निर्देश दिए.

वाहन चालकों को दी गई समझाइश

अभियान के दौरान अधिकारियों ने केवल कार्रवाई ही नहीं की, बल्कि वाहन चालकों और परिचालकों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक भी किया. उन्हें निर्धारित बस स्टैंड और पार्किंग स्थलों का उपयोग करने, वैध दस्तावेज साथ रखने तथा सुरक्षित संचालन सुनिश्चित करने की सलाह दी गई.

आगे भी जारी रहेगी कार्रवाई

परिवहन निरीक्षक रमेश चावड़ा ने बताया कि सड़क सुरक्षा विभाग की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है. उन्होंने कहा कि अवैध संचालन, नो पार्किंग में वाहन खड़ा करने, परमिट शर्तों की अवहेलना और अन्य परिवहन नियमों के उल्लंघन पर किसी भी प्रकार की ढील नहीं दी जाएगी. ऐसे विशेष अभियान आगे भी लगातार जारी रहेंगे.

सड़क सुरक्षा के लिए जरूरी हैं नियमित अभियान

परिवहन विभाग का मानना है कि नियमित जांच और प्रवर्तन अभियान यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं. इससे न केवल नियमों की पालना बढ़ती है, बल्कि सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम में भी मदद मिलती है. विभाग ने सभी वाहन संचालकों से अपील की है कि वे नियमों का पालन करते हुए वैध दस्तावेजों के साथ ही वाहनों का संचालन करें, ताकि सुरक्षित और व्यवस्थित यातायात व्यवस्था सुनिश्चित की जा सके.