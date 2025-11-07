जाली में फंसे हिरण को बच्चों ने निकाला बाहर, बाड़मेर से वायरल फोटो

Barmer viral photo : बाड़मेर के गणपति नगर भंवार क्षेत्र में एक दिल छू लेने वाली घटना सामने आई है. यहां सुथार समाज की ढाणी के छोटे-छोटे बच्चों ने वह कर दिखाया जो कई बार बड़े भी सोच नहीं पाते.
Barmer viral photo : दरअसल हिरण के सींग प्लास्टिक की जाली में फंस गये थे. जिसको निकालने की कोशिश में किसी को भी चोट लग सकती थी. लेकिन सुथार समाज की ढाणी के छोटे-छोटे बच्चों ने वह कर दिखाया जो कई बार बड़े भी सोच नहीं पाते.
इन नन्हे बच्चों ने अपनी सूझबूझ और हिम्मत से प्लास्टिक की जाली में बुरी तरह फंसे एक हिरण को बाहर निकालकर उसकी जान बचा ली.घटना के दौरान हिरण लगातार छटपटा रहा था और खुद को छुड़ाने की कोशिश में घायल हो गया था.
आसपास के लोगों ने जब यह दृश्य देखा, तो बच्चों ने बिना किसी डर के आगे बढ़कर धीरे-धीरे जाली को काटना शुरू किया. कुछ बच्चों ने हिरण को शांत करने की कोशिश की, जबकि बाकी बच्चों ने मिलकर उसे सुरक्षित बाहर निकाला.
जाली में फंसे हिरण को पहले तो समझ ही नहीं आया की वो आजाद हो चुका है, लेकिन एक दम से मन ही मन बच्चों का शुक्रिया अदा करने के बाद अपनी रफ्तार से हिरण भाग निकला.
आपको बता दें कि बाड़मेर और थार रेगिस्थान में काला हिरण या चिंकारा प्रजाति के हिरण पाये जाते हैं. काले हिरण खास तौर पर उन इलाकों में मिलते हैं जो साल भर सतही जल से भर हो या पर्याप्त जल स्त्रोत वाले हों जबकि चिंकारा थार रेगिस्तान में काफी अधिक संख्या में मिलते हैं जो पवित्र माने जाते हैं.
