/Barmer Weather: रेगिस्तान बना आग का दरिया, बाड़मेर में चल रही गर्म जोरदार हवाएं!

Barmer Weather: राजस्थान के बाड़मेर जिले में इन दिनों भीषण गर्मी पड़ रही है. यहां का तापमान 45.7 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच रहा है. ऐसा लग रहा है जैसे यहां की धरती आग उगल रही है.
Barmer Weather: राजस्थान के पश्चिमी छोर पर स्थित बाड़मेर इन दिनों भीषण गर्मी की चपेट में है. तापमान 45.7 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंचने को तैयार है और पिछले एक सप्ताह से लगातार बढ़ती गर्मी ने हालात बेहद गंभीर बना दिए हैं. रेगिस्तानी इलाकों में तपिश ऐसी महसूस हो रही है, मानो धरती खुद उबल रही हो. इसका सीधा असर आम जनजीवन पर पड़ा है और लोगों की दिनचर्या पूरी तरह अस्त-व्यस्त हो चुकी है.
तेज धूप और झुलसाती लू के कारण दोपहर के समय सड़कों पर सन्नाटा पसर जाता है. मजदूर, किसान और दिहाड़ी पर काम करने वाले लोग सबसे ज्यादा प्रभावित हैं, जिन्हें मजबूरी में इस तपती गर्मी में भी काम करना पड़ रहा है. स्वास्थ्य विशेषज्ञ लगातार चेतावनी दे रहे हैं कि इस मौसम में हीट स्ट्रोक और डिहाइड्रेशन का खतरा तेजी से बढ़ जाता है.
इसी बीच जिला अस्पताल की व्यवस्थाओं को लेकर भी प्रशासन सक्रिय नजर आ रहा है. अस्पताल में मरीजों को राहत देने के लिए अतिरिक्त कूलर और ठंडक की व्यवस्थाएं की गई हैं. बढ़ती गर्मी को देखते हुए अस्पताल प्रबंधन ने तैयारियां तेज कर दी हैं ताकि किसी भी आपात स्थिति से निपटा जा सके.
अस्पताल अधीक्षक डॉ. हनुमान चौधरी ने बताया कि गर्मी को लेकर विशेष सतर्कता बरती जा रही है. उन्होंने कहा कि अस्पताल स्टाफ पूरी तरह मुस्तैद है और हर स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है. गर्मी से संबंधित बीमारियों के मरीजों के लिए अलग से व्यवस्था की गई है और आवश्यक दवाइयों का पर्याप्त स्टॉक भी उपलब्ध है.
पेयजल की बढ़ती मांग और बिजली की खपत ने भी लोगों की परेशानी बढ़ा दी है. ग्रामीण क्षेत्रों में पानी की किल्लत गंभीर होती जा रही है, जबकि शहरों में भी बिजली कटौती की शिकायतें सामने आ रही हैं.
मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में तापमान और बढ़ने की संभावना जताई है, जिससे हालात और कठिन हो सकते हैं. ऐसे में प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे दोपहर के समय घरों में ही रहें, पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं और जरूरी सावधानियां अपनाएं. बाड़मेर की यह भीषण गर्मी केवल मौसमी संकट नहीं, बल्कि बदलते पर्यावरणीय हालात की चेतावनी भी है, जिसे नजरअंदाज करना अब संभव नहीं रहा.
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