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Barmer Weather: आने वाले तीन घंटे बाड़मेर के लिए रहेंगे भारी! तेज हवा, बादल गरजने के साथ बारिश के लिए येलो अलर्ट जारी

Barmer Weather: राजस्थान में आंधी, तेज हवाओं और बारिश का दौर चल रहा है, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिल रही है. मौसम विभाग ने आने वाले तीन घंटों के लिए बाड़मेर में तेज हवा, बादल गरजने के साथ बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है. 
 

Sneha Aggarwal
Edited BySneha Aggarwal
Reported BySneha Aggarwal
Published:Mar 24, 2026, 08:04 PM IST | Updated:Mar 24, 2026, 08:04 PM IST

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Barmer Weather: आने वाले तीन घंटे बाड़मेर के लिए रहेंगे भारी! तेज हवा, बादल गरजने के साथ बारिश के लिए येलो अलर्ट जारी

Barmer Weather: राजस्थान के बाड़मेर जिले में 24 मार्च यानी आज मौसम का मिजाज बदलने वाला है. आज का तापमान 32 से 35 सेल्सियस के बीच रह सकता है जबकि न्यूनतम तापमान 18 से 22 सेल्सियस के बीच रहेगा.

मौसम विभाग ने आगामी तीन घंटों के लिए बाड़मेर में तेज हवा, बादल गरजने के साथ बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है. साथ ही आर्द्रता 30 से 53 प्रतिशत के बीच रहने की उम्मीद है. वहीं, हवा की गति 18 किलोमीटर प्रति घंटा रहने की संभावना है, जो पश्चिमी दिशा से आएगी.

किसानों की बढ़ी चिंता
मौसम के बिगड़ते मिजाज को देखते हुए विभाग ने किसानों को सलाह देते हुए कहा कि वे अपनी फसलों की सुरक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाएं क्योंकि बारिश से फसलों को नुकसान हो सकता है. बारिश ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है.

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मौसम विभाग ने शाम 7.20 पर अपडेट जारी किया, जिसमें आगामी तीन घंटे में प्रदेश के जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, बाड़मेर जिले के साथ आस-पास के इलाकों की अलग-अलग जगहों पर बादल गरजने के साथ बूंदाबांदी या हल्की बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है. इस दौरान कहीं-कहीं पर 20-30 KMPH की रफ्तार से तेज हवाएं भी चल सकती हैं.

एक बार फिर बदलेगा मौसम का मिजाज
प्रदेश में 25-26 मार्च एक बार फिर से मौसम करवट बदलने वाला है. मौसम विभाग के मुताबिक, नए पश्चिम विक्षोभ के एक्टिव होने से 25-26 मार्च को राज्य के कई इलाकों में फिर से बारिश हो सकती है. 26 मार्च को पूर्वी राजस्थान में बादल गरजने के साथ कहीं-कहीं
हल्की बारिश या बूंदाबांदी होने के आसार हैं. हालांकि तब तक मौसम शुष्क रहने की संभावना है. मौसम विभाग ने कहा है कि आने वाले एक हफ्ते राज्य में हीटवेव की संभावना नहीं है.

एक और नया मजबूत पश्चिमी विक्षोभ हो सकता है एक्टिव
वहीं, इसके बाद प्रदेश में 28-31 मार्च के दौरान एक और नया मजबूत पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव हो सकता है, जिससे असर से कुछ भागों मेघगर्जन के साथ आंधी-बारिश होने की संभावना जताई गई है. प्रदेश में आंधी-तूफान और तेज हवाएं के साथ बारिश की वजह से तापमान गिरवाट दर्ज की जा रही है.
मौसम विभाग ने दी सलाह
विभाग ने सलाह देते हुए कहा है कि बादल गरजने के समय सुरक्षित स्थान पर रहे और पेड़ों के नीचे खड़े ना हो. साथ ही इलेक्ट्रॉनिक चीजों के प्लग निकाल दें और मौसम सामान्य होने का इंतजार करें.

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