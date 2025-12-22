Barmer Weather Today: दिसंबर में भी बाड़मेर में गर्मी कर रही तंग, ठिठुरन से नहीं गर्माहट से परेशान है लोग

Barmer Mausam: राजस्थान के बाड़मेर जिले में दिसंबर का महीना भी गर्मी से राहत नहीं दे रहा. जहां प्रदेश के बाकी हिस्सों में सर्दी अपना असर दिखा रही है, वहीं बाड़मेर में दिन का तापमान इतना ऊंचा चला गया है कि लोग ठिठुरन की बजाय गर्माहट से तंग आ गए हैं. मौसम विभाग के अनुसार, बाड़मेर में अधिकतम तापमान 33.4 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जो सर्दी के मौसम में असामान्य है. दिन में तेज धूप और गर्म हवाओं ने लोगों को घरों में दुबकने पर मजबूर कर दिया है.
Barmer Weather Update: राजस्थान में इन दिनों मौसम का मिजाज काफी अजीबोगरीब है. एक तरफ पश्चिमी राजस्थान के बाड़मेर में आज अधिकतम तापमान 33.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सर्दी के मौसम में भी गर्मी जैसा एहसास करा रहा है. यहां दिन में लोग अभी भी पंखे चलाते नजर आ रहे हैं और हल्के कपड़ों में बाहर निकल रहे हैं. बाड़मेर जैसे रेगिस्तानी इलाकों में धूप तेज होने से दोपहर में गर्मी बढ़ जाती है, जबकि शाम ढलते ही ठंडक लौट आती है.
लेकिन प्रदेश के बाकी हिस्सों में सर्दी अपना रंग दिखा रही है. पूर्वी और उत्तरी राजस्थान में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से नीचे जा रहा है. जयपुर, कोटा, अजमेर और अलवर जैसे शहरों में सुबह-शाम कंपकंपा देने वाली ठंड पड़ रही है. लोग गर्म जैकेट, शॉल और मफलर लपेटकर बाहर निकल रहे हैं. शेखावाटी क्षेत्र में चूरू, सीकर और झुंझुनूं में रात का पारा सिंगल डिजिट में पहुंच गया है. दक्षिणी इलाकों जैसे उदयपुर और डूंगरपुर में भी ठंड बढ़ रही है.
मौसम विभाग के अनुसार, यह दोहरा मौसम उत्तरी हवाओं के कमजोर पड़ने और पश्चिमी राजस्थान में स्पष्ट आसमान की वजह से है. बाड़मेर, जैसलमेर और जोधपुर जैसे जिलों में दिन की धूप तेज होने से तापमान ऊपर चला जाता है, लेकिन रात में पारा तेजी से गिरता है. वहीं पूर्वी राजस्थान में कोहरा और ठंडी हवाएं सर्दी को और गहरा कर रही हैं. कई जगहों पर सुबह घना कोहरा छाया रहता है, जिससे विजिबिलिटी कम हो जाती है और सड़क यातायात प्रभावित होता है.
लोगों का हाल भी अलग-अलग है. बाड़मेर में दिन में बाजारों में रौनक है, लोग धूप सेंक रहे हैं, लेकिन शाम को अलाव जलाने लगते हैं. दूसरी तरफ जयपुर और कोटा में सुबह पार्कों में टहलने वाले कम हो गए हैं और स्कूलों में बच्चों को गर्म यूनिफॉर्म पहनने की छूट दी गई है. किसान रबी फसलों की देखभाल में जुटे हैं, लेकिन कम तापमान से फसलें अच्छी हो रही हैं.
मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि क्रिसमस के बाद ठंड और बढ़ेगी. 25-26 दिसंबर के आसपास कोई पश्चिमी विक्षोभ आएगा तो कुछ इलाकों में हल्की बारिश हो सकती है, जिससे तापमान और गिरेगा. फिलहाल यह दोहरा मौसम लोगों को हैरान कर रहा है – एक तरफ गर्मी तो दूसरी तरफ ठंड. लोगों से अपील है कि दिन में हल्के और रात में गर्म कपड़े रखें, ताकि सेहत पर असर न पड़े. राजस्थान का यह मौसम अपनी विविधता के लिए मशहूर है, और इस बार भी यह सबको चौंका रहा है!
