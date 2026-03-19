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बाड़मेर में बारिश ने तबाह की जीरा-ईसबगोल की फसल, किसानों की मेहनत पर फिरा पानी, जानें आज कैसा रहेगा मौसम

Barmer Weather Update: जिले के सरहदी इलाकों में देर रात हुई बारिश ने जीरा और ईसबगोल की फसल को भारी नुकसान पहुंचाया है. कटाई के करीब पहुंची फसल का 70-80% तक नुकसान हुआ है, जिससे किसानों को बड़ा आर्थिक झटका लगा है. सेड़वा क्षेत्र के कई गांव प्रभावित हैं और किसान सरकार से मुआवजे की मांग कर रहे हैं. 19 मार्च को भी मौसम बदला हुआ रहेगा, बादल छाने और हल्की बारिश के आसार हैं.

 

Sandhya Yadav
Edited BySandhya Yadav
Published:Mar 19, 2026, 11:36 AM IST | Updated:Mar 19, 2026, 11:36 AM IST

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बाड़मेर में बारिश ने तबाह की जीरा-ईसबगोल की फसल, किसानों की मेहनत पर फिरा पानी, जानें आज कैसा रहेगा मौसम

Barmer Weather Update: जिले के सरहदी क्षेत्रों में देर रात अचानक हुई बारिश ने किसानों की उम्मीदों पर पानी फेर दिया. खासकर सेड़वा उपखंड क्षेत्र के दर्जनों गांवों में इस बेमौसम बरसात ने भारी तबाही मचाई है. खेतों में कटाई के लिए तैयार खड़ी जीरा और ईसबगोल की फसल को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है.

मिनटों में बर्बाद हुई सालभर की मेहनत
किसानों का कहना है कि जिस फसल को वे काटने की तैयारी कर रहे थे, वह अचानक आई बारिश से बुरी तरह प्रभावित हो गई. पानी लगने से फसल की गुणवत्ता खराब हो गई और खेतों में गिरने से उत्पादन पर सीधा असर पड़ा है. अनुमान है कि 70 से 80 प्रतिशत तक नुकसान हुआ है, जिससे किसानों को भारी आर्थिक झटका लगा है.

किसानों के चेहरों पर मायूसी
जीरा और ईसबगोल जैसी नकदी फसलों में नुकसान के कारण किसानों के चेहरों पर मायूसी साफ नजर आ रही है. कई किसानों ने बताया कि उन्होंने इस फसल पर सालभर मेहनत की थी और अब कटाई के ठीक पहले इस तरह की बारिश ने उनकी उम्मीदें तोड़ दी हैं.

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आर्थिक संकट गहराने का खतरा
फसल खराब होने से किसानों को बड़ा आर्थिक नुकसान झेलना पड़ेगा. जीरा और ईसबगोल बाजार में अच्छी कीमत देने वाली फसलें हैं, लेकिन अब उत्पादन घटने से किसानों की आय पर सीधा असर पड़ेगा. कई किसानों ने सरकार से मुआवजे की मांग भी की है.

सरकार से मदद की गुहार
प्रभावित किसानों ने राज्य और केंद्र सरकार से राहत पैकेज देने की मांग की है. उनका कहना है कि फसल बीमा और मुआवजा जल्द दिया जाए, ताकि इस नुकसान की भरपाई हो सके और वे अगली फसल की तैयारी कर सकें.

19 मार्च का मौसम अपडेट
मौसम विभाग के अनुसार 19 मार्च को बाड़मेर में मौसम बदला हुआ रहेगा. आसमान में बादल छाए रहने और कहीं-कहीं हल्की बारिश या बूंदाबांदी की संभावना है. इसके साथ ही तेज हवाएं भी चल सकती हैं, जिससे किसानों और आमजन को सतर्क रहने की जरूरत है.

विशेषज्ञों का कहना है कि इस समय खेतों में पानी निकासी की व्यवस्था करें और मौसम विभाग की चेतावनियों पर ध्यान दें. बाड़मेर में यह बारिश किसानों के लिए भारी संकट लेकर आई है, जिससे उबरने के लिए प्रशासन और सरकार की मदद बेहद जरूरी हो गई है.

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