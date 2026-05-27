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नौतपा ने बाड़मेर को बनाया आग का गोला! 50°C तापमान से सड़कें सूनी, लोग घरों में कैद

Rajasthan News: नौतपा में बाड़मेर आग की भट्ठी बना हुआ है. तापमान 48-50°C तक पहुंचने से जनजीवन बेहाल है. सड़कें सूनी हैं और लोग घरों में कैद हैं. गौशालाओं में पशुओं के लिए कूलर-स्प्रिंकलर चल रहे हैं, जबकि अस्पतालों में हीट स्ट्रोक मरीजों के लिए विशेष वार्ड बनाए गए हैं.

Edited bySAGAR CHAUDHARYReported byDurag singh rajpurohit
Published: May 27, 2026, 09:39 PM|Updated: May 27, 2026, 09:39 PM
नौतपा ने बाड़मेर को बनाया आग का गोला! 50°C तापमान से सड़कें सूनी, लोग घरों में कैद
Image Credit: Barmer Nautapa News

Barmer News: नौतपा ने इस बार बाड़मेर को मानो आग की भट्ठी में बदल दिया है. पश्चिमी राजस्थान का यह सीमावर्ती इलाका इन दिनों भीषण गर्मी की चपेट में है, जहां तापमान लगातार 48 से 50 डिग्री के बीच पहुंच रहा है. दोपहर के समय शहर की सड़कें सूनी नजर आती हैं, बाजारों में सामान्य दिनों जैसी चहल-पहल गायब है और हाइवे तक वीरान दिखाई दे रहे हैं. ऐसा लगता है जैसे पूरा थार तपती रेत और गर्म हवाओं के बीच ठहर सा गया हो.

नौतपा के दौरान पड़ रही प्रचंड गर्मी ने आम जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित किया है. सुबह दस बजे के बाद ही धूप इतनी तेज हो जाती है कि बाहर निकलना मुश्किल महसूस होता है. गर्म हवाएं शरीर को झुलसा रही हैं और लोग आवश्यक काम होने पर ही घरों से बाहर निकल रहे हैं. दोपहिया वाहन चालकों, मजदूरों, ट्रैफिक पुलिसकर्मियों और खुले में काम करने वाले लोगों की स्थिति सबसे ज्यादा कठिन बनी हुई है.

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गर्मी का असर केवल इंसानों तक सीमित नहीं है, बल्कि पशु-पक्षी भी इससे बुरी तरह प्रभावित हो रहे हैं. ऐसे समय में बाड़मेर की एक गौशाला और उससे जुड़े अस्पताल ने राहत पहुंचाने की सराहनीय पहल की है. यहां निराश्रित और बीमार गौवंश को भीषण गर्मी से बचाने के लिए 24 घंटे कूलर चलाए जा रहे हैं. इसके साथ ही वॉटर स्प्रिंकलर सिस्टम लगाया गया है, जिससे लगातार पानी की फुहारें छोड़ी जा रही हैं ताकि तापमान को नियंत्रित रखा जा सके और पशुओं को राहत मिल सके.

गौशाला प्रबंधन के अनुसार गर्मी बढ़ने के साथ पशुओं में डिहाइड्रेशन और हीट स्ट्रोक जैसी समस्याएं तेजी से बढ़ती हैं. ऐसे में अस्पताल परिसर में विशेष इंतजाम किए गए हैं. बीमार और कमजोर पशुओं के लिए अलग से शेड तैयार किए गए हैं, जहां ठंडक बनाए रखने की कोशिश की जा रही है. कई सामाजिक संगठनों और स्थानीय लोगों ने भी इस कार्य में सहयोग दिया है.

उधर इंसानों के लिए भी स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है. बाड़मेर मेडिकल कॉलेज से संबद्ध अस्पताल में हीट स्ट्रोक और लू से प्रभावित मरीजों के उपचार के लिए डेडिकेटेड वार्ड स्थापित किया गया है. इस विशेष वार्ड में अतिरिक्त बेड, कूलिंग व्यवस्था, जरूरी दवाइयां और मेडिकल स्टाफ की तैनाती की गई है ताकि गर्मी से प्रभावित मरीजों का तुरंत इलाज किया जा सके. अस्पताल प्रशासन ने लोगों को दोपहर में घर से बाहर नहीं निकलने, अधिक पानी पीने और सावधानी बरतने की सलाह दी है.

डॉक्टरों का कहना है कि लगातार बढ़ते तापमान के कारण बुजुर्ग, बच्चे और पहले से बीमार लोग सबसे ज्यादा खतरे में हैं. पिछले कुछ दिनों में गर्मी से बेहोशी, चक्कर और डिहाइड्रेशन के मामलों में बढ़ोतरी देखी गई है. यही वजह है कि अस्पताल प्रशासन ने पहले से तैयारी करते हुए विशेष व्यवस्थाएं शुरू की हैं.

नौतपा का यह दौर केवल मौसम की कठोरता नहीं दिखा रहा, बल्कि यह भी बता रहा है कि मरुस्थल में जीवन कितना कठिन हो सकता है. एक ओर लोग घरों में कैद होकर राहत तलाश रहे हैं, वहीं दूसरी ओर कई संस्थाएं और लोग इंसानों के साथ-साथ पशुओं को भी बचाने के प्रयासों में जुटे हैं. तपते थार की यह तस्वीर डराती जरूर है, लेकिन इसी बीच राहत और संवेदनशीलता के ऐसे प्रयास उम्मीद भी जगाते हैं.

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SAGAR CHAUDHARY

SAGAR CHAUDHARY

सागर चौधरी एक अनुभवी और समर्पित सब-एडिटर हैं, जो वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया में करीब 2 साल का अनुभव है, और इस दौरान उन्होंने तेज, सटीक और भरोसेमंद न्यूज़ कंटेंट तैयार करके अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है. राजस्थान की हर बड़ी और छोटी खबर पर उनकी अच्छी पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद पत्रकार बनाती है. अप्रैल 2024 से वे ज़ी न्यूज़ संस्थान का हिस्सा हैं और अपनी मेहनत व काम करने की क्षमता से लगातार टीम में योगदान दे रहे हैं. सागर चौधरी का संबंध हरियाणा के फरीदाबाद से है, जहां उन्होंने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद उन्होंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की और मीडिया क्षेत्र में अपने करियर की शुरुआत की.

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