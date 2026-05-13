/बाड़मेर बना आग का तंदूर, 48.3°C तापमान ने तोड़े रिकॉर्ड, कूलर-पंखे भी हुए फेल!

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Barmer News: बाड़मेर भीषण गर्मी की चपेट में है. तापमान 48.3°C तक पहुंचने से जनजीवन बेहाल हो गया है. तेज धूप, गर्म हवाएं और बिजली कटौती से लोगों की परेशानी बढ़ गई है. अस्पतालों में हीट स्ट्रोक के मरीज बढ़ रहे हैं, वहीं मौसम विभाग ने अभी राहत के संकेत नहीं दिए हैं.
Barmer Weather Update: राजस्थान का सीमावर्ती जिला बाड़मेर इन दिनों भीषण गर्मी की चपेट में है. सोमवार को यहां तापमान 48.3 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जिसने आमजन की मुश्किलें कई गुना बढ़ा दीं. मंगलवार को भी गर्मी से कोई खास राहत नहीं मिली और पारा 45.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. लगातार बढ़ती गर्मी ने जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित कर दिया है.
दोपहर होते ही शहर की सड़कें सुनसान नजर आने लगती हैं. लोग जरूरी काम होने पर ही घरों से बाहर निकल रहे हैं. तेज धूप और गर्म हवाओं ने हालात इतने खराब कर दिए हैं कि कूलर और पंखे भी राहत देने में नाकाम साबित हो रहे हैं. दोपहर के समय बाजारों में भीड़ कम हो गई है और मजदूर वर्ग सबसे ज्यादा परेशान दिखाई दे रहा है.
गर्मी का असर सिर्फ इंसानों पर ही नहीं बल्कि पशु-पक्षियों पर भी साफ दिखाई दे रहा है. कई जगहों पर पानी की कमी महसूस होने लगी है. पशु पानी की तलाश में इधर-उधर भटकते नजर आ रहे हैं. वहीं अस्पतालों में भी हीट स्ट्रोक, डिहाइड्रेशन और गर्मी से जुड़ी बीमारियों के मरीज बढ़ने लगे हैं. डॉक्टर लगातार लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दे रहे हैं. बढ़ती गर्मी के बीच बिजली की मांग भी तेजी से बढ़ी है. दिनभर कूलर, एसी और पंखों के लगातार उपयोग के कारण बिजली व्यवस्था पर दबाव बढ़ रहा है. कई इलाकों में बार-बार बिजली कटौती की शिकायतें भी सामने आ रही हैं. पानी की खपत बढ़ने से जलापूर्ति व्यवस्था भी प्रभावित हो रही है.
मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में भी गर्मी से राहत की उम्मीद कम जताई है. विभाग ने लोगों को दोपहर के समय घरों से बाहर नहीं निकलने, पर्याप्त पानी पीने और धूप से बचाव करने की सलाह दी है. विशेषज्ञों का कहना है कि लगातार बढ़ता तापमान जलवायु परिवर्तन के गंभीर संकेतों में से एक है. थार की धरती पर हर साल गर्मी पड़ती है, लेकिन इस बार हालात ज्यादा भयावह नजर आ रहे हैं. आमजन तो के लिए यह गर्मी अब सिर्फ मौसम नहीं बल्कि एक बड़ी चुनौती बन चुकी है.
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