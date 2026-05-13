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बाड़मेर बना आग का तंदूर, 48.3°C तापमान ने तोड़े रिकॉर्ड, कूलर-पंखे भी हुए फेल!

Barmer News: बाड़मेर भीषण गर्मी की चपेट में है. तापमान 48.3°C तक पहुंचने से जनजीवन बेहाल हो गया है. तेज धूप, गर्म हवाएं और बिजली कटौती से लोगों की परेशानी बढ़ गई है. अस्पतालों में हीट स्ट्रोक के मरीज बढ़ रहे हैं, वहीं मौसम विभाग ने अभी राहत के संकेत नहीं दिए हैं.

Edited bySAGAR CHAUDHARYReported byDurag singh rajpurohit
Published: May 13, 2026, 09:44 PM|Updated: May 13, 2026, 09:44 PM
बाड़मेर बना आग का तंदूर, 48.3°C तापमान ने तोड़े रिकॉर्ड, कूलर-पंखे भी हुए फेल!
Image Credit: Barmer Weather Update Temperature

Barmer Weather Update: राजस्थान का सीमावर्ती जिला बाड़मेर इन दिनों भीषण गर्मी की चपेट में है. सोमवार को यहां तापमान 48.3 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जिसने आमजन की मुश्किलें कई गुना बढ़ा दीं. मंगलवार को भी गर्मी से कोई खास राहत नहीं मिली और पारा 45.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. लगातार बढ़ती गर्मी ने जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित कर दिया है.

दोपहर होते ही शहर की सड़कें सुनसान नजर आने लगती हैं. लोग जरूरी काम होने पर ही घरों से बाहर निकल रहे हैं. तेज धूप और गर्म हवाओं ने हालात इतने खराब कर दिए हैं कि कूलर और पंखे भी राहत देने में नाकाम साबित हो रहे हैं. दोपहर के समय बाजारों में भीड़ कम हो गई है और मजदूर वर्ग सबसे ज्यादा परेशान दिखाई दे रहा है.

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गर्मी का असर सिर्फ इंसानों पर ही नहीं बल्कि पशु-पक्षियों पर भी साफ दिखाई दे रहा है. कई जगहों पर पानी की कमी महसूस होने लगी है. पशु पानी की तलाश में इधर-उधर भटकते नजर आ रहे हैं. वहीं अस्पतालों में भी हीट स्ट्रोक, डिहाइड्रेशन और गर्मी से जुड़ी बीमारियों के मरीज बढ़ने लगे हैं. डॉक्टर लगातार लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दे रहे हैं. बढ़ती गर्मी के बीच बिजली की मांग भी तेजी से बढ़ी है. दिनभर कूलर, एसी और पंखों के लगातार उपयोग के कारण बिजली व्यवस्था पर दबाव बढ़ रहा है. कई इलाकों में बार-बार बिजली कटौती की शिकायतें भी सामने आ रही हैं. पानी की खपत बढ़ने से जलापूर्ति व्यवस्था भी प्रभावित हो रही है.

मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में भी गर्मी से राहत की उम्मीद कम जताई है. विभाग ने लोगों को दोपहर के समय घरों से बाहर नहीं निकलने, पर्याप्त पानी पीने और धूप से बचाव करने की सलाह दी है. विशेषज्ञों का कहना है कि लगातार बढ़ता तापमान जलवायु परिवर्तन के गंभीर संकेतों में से एक है. थार की धरती पर हर साल गर्मी पड़ती है, लेकिन इस बार हालात ज्यादा भयावह नजर आ रहे हैं. आमजन तो के लिए यह गर्मी अब सिर्फ मौसम नहीं बल्कि एक बड़ी चुनौती बन चुकी है.

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SAGAR CHAUDHARY

SAGAR CHAUDHARY

सागर चौधरी एक अनुभवी और समर्पित सब-एडिटर हैं, जो वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया में करीब 2 साल का अनुभव है, और इस दौरान उन्होंने तेज, सटीक और भरोसेमंद न्यूज़ कंटेंट तैयार करके अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है. राजस्थान की हर बड़ी और छोटी खबर पर उनकी अच्छी पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद पत्रकार बनाती है. अप्रैल 2024 से वे ज़ी न्यूज़ संस्थान का हिस्सा हैं और अपनी मेहनत व काम करने की क्षमता से लगातार टीम में योगदान दे रहे हैं. सागर चौधरी का संबंध हरियाणा के फरीदाबाद से है, जहां उन्होंने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद उन्होंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की और मीडिया क्षेत्र में अपने करियर की शुरुआत की.

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