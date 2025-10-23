Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

भाईदूज से पहले छोटे भाई ने बड़े भाई को मार डाला, पिता के अंतिम संस्कार के खर्च पर हुआ था झगड़ा

Barmer News : बाड़मेर में भाईदूज से ठीक पहले छोटे भाई ने बड़े भाई की हत्या कर दी. भाईदूज से पहले हुए हुए इस मर्डर से पूरे इलाके में सनसनी फैल गयी.

Zee Rajasthan Web Team
Edited By Zee Rajasthan Web Team
Reported By Durag singh rajpurohit
Published: Oct 23, 2025, 02:12 PM IST | Updated: Oct 23, 2025, 02:12 PM IST

Trending Photos

क्यों नहीं होती थी मुगल शहजादियों की शादी?
6 Photos
Rajasthan news

क्यों नहीं होती थी मुगल शहजादियों की शादी?

राजस्थान के इन इलाकों में बारिश की चेतावनी, जानें मौसम का ताजा अपडेट
7 Photos
Rajasthan Weather Update

राजस्थान के इन इलाकों में बारिश की चेतावनी, जानें मौसम का ताजा अपडेट

नवंबर का मौसम और राजस्थान की ये 5 जगह, मजा ही आ जाएगा
9 Photos
udaipur tourist places

नवंबर का मौसम और राजस्थान की ये 5 जगह, मजा ही आ जाएगा

Rajasthan Gold Silver Price: दिवाली के बाद धड़ाम से गिरा सोने का भाव, चांदी के भी ढीले हुए तेवर, जानें आपके शहर में कितने में मिल रहा गोल्ड-सिल्वर
6 Photos
gold silver price today

Rajasthan Gold Silver Price: दिवाली के बाद धड़ाम से गिरा सोने का भाव, चांदी के भी ढीले हुए तेवर, जानें आपके शहर में कितने में मिल रहा गोल्ड-सिल्वर

भाईदूज से पहले छोटे भाई ने बड़े भाई को मार डाला, पिता के अंतिम संस्कार के खर्च पर हुआ था झगड़ा

Barmer News : बाड़मेर में पिता की मौत के बाद क्रिया-कर्म में खर्च हुए पैसों को लेकर दो सगे भाइयों का विवाद हो गया.छोटे भाई ने कुल्हाड़ी से बड़े भाई के सिर पर वार कर दिया.पलभर में लहूलुहान बड़ा भाई जमीन पर ढेर हो गया. जिसके बाद आरोपी भाई फरार है. वारदात बाड़मेर जिले के बीजराड़ इलाके में बुधवार देर रात 11 बजे की है.

बीजराड़ थानाधिकारी मगाराम ने बताया- बुधवार रात को नवातला गांव निवासी गुणेशाराम (35) पुत्र अमराराम और उसके सगे भाई किशनाराम (30) के बीच रुपयों के लेन-देन को लेकर बहस हो गई.बहस इतनी बढ़ी कि छोटे भाई किशनाराम ने कुल्हाड़ी से बड़े भाई गुणेशाराम पर हमला कर दिया.

सिर के पिछले हिस्से पर हुए पास से मौके पर ही उसकी मौत हो गयी और आरोपी भाई फरार हो गया.बीजराड़ थाना पुलिस मौके पर पहुंची। घटनास्थल पर एफएसएल और एमओबी की टीमें को बुलाया गया.सबूत जुटाए गए. शव को चौहाटन अस्पताल की मॉर्चुरी में शिफ्ट करवाया गया है.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

पुलिस की अलग-अलग टीमें आरोपी भाई की तलाश शुरू कर दी है परिजनों की रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.गुणेशाराम (मृतक) किसान था ,पत्नी की करीब 6 साल पहले साल 2019 में मौत हो गई थी.उसके कोई बच्चा नहीं है.

दोनों भाई एक साथ ही रहते थे आरोपी छोटे भाई की पत्नी पीहर गई हुई थीदोनों भाइयों के अलावा बुजुर्ग मां, छोटे भाई की पत्नी और बच्चे एक साथ एक ही घर में रहते हैं.करीब 3 साल पहले पिता की भी मौत हो चुकी है पिता की मौत के रीति-रिवाज के कार्यक्रम में रुपए खर्च हुए थे.उसी खर्चे के रुपयों को लेकर छोटा भाई और बड़े भाई में विवाद हो गया था कहासुनी इतनी बढ़ी की छोटे भाई ने कुल्हाड़ी से हमला कर मर्डर कर दिया.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Barmer Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news