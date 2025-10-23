भाईदूज से पहले छोटे भाई ने बड़े भाई को मार डाला, पिता के अंतिम संस्कार के खर्च पर हुआ था झगड़ा

Barmer News : बाड़मेर में पिता की मौत के बाद क्रिया-कर्म में खर्च हुए पैसों को लेकर दो सगे भाइयों का विवाद हो गया.छोटे भाई ने कुल्हाड़ी से बड़े भाई के सिर पर वार कर दिया.पलभर में लहूलुहान बड़ा भाई जमीन पर ढेर हो गया. जिसके बाद आरोपी भाई फरार है. वारदात बाड़मेर जिले के बीजराड़ इलाके में बुधवार देर रात 11 बजे की है.

बीजराड़ थानाधिकारी मगाराम ने बताया- बुधवार रात को नवातला गांव निवासी गुणेशाराम (35) पुत्र अमराराम और उसके सगे भाई किशनाराम (30) के बीच रुपयों के लेन-देन को लेकर बहस हो गई.बहस इतनी बढ़ी कि छोटे भाई किशनाराम ने कुल्हाड़ी से बड़े भाई गुणेशाराम पर हमला कर दिया.

सिर के पिछले हिस्से पर हुए पास से मौके पर ही उसकी मौत हो गयी और आरोपी भाई फरार हो गया.बीजराड़ थाना पुलिस मौके पर पहुंची। घटनास्थल पर एफएसएल और एमओबी की टीमें को बुलाया गया.सबूत जुटाए गए. शव को चौहाटन अस्पताल की मॉर्चुरी में शिफ्ट करवाया गया है.

पुलिस की अलग-अलग टीमें आरोपी भाई की तलाश शुरू कर दी है परिजनों की रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.गुणेशाराम (मृतक) किसान था ,पत्नी की करीब 6 साल पहले साल 2019 में मौत हो गई थी.उसके कोई बच्चा नहीं है.

दोनों भाई एक साथ ही रहते थे आरोपी छोटे भाई की पत्नी पीहर गई हुई थीदोनों भाइयों के अलावा बुजुर्ग मां, छोटे भाई की पत्नी और बच्चे एक साथ एक ही घर में रहते हैं.करीब 3 साल पहले पिता की भी मौत हो चुकी है पिता की मौत के रीति-रिवाज के कार्यक्रम में रुपए खर्च हुए थे.उसी खर्चे के रुपयों को लेकर छोटा भाई और बड़े भाई में विवाद हो गया था कहासुनी इतनी बढ़ी की छोटे भाई ने कुल्हाड़ी से हमला कर मर्डर कर दिया.

