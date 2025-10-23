Zee Rajasthan
भजनलाल सरकार ने उड़ाई बाड़मेर की नींद, एक आदेश से रोजगार और पानी की समस्या !

Barmer News : राजस्थान सरकार के एक आदेश ने बाड़मेर की नींद उठा दी है. सांसद उम्मेदाराम बेनीवाल भी इस आदेश को खतरनाक कदम करार दे चुके हैं.
 

Zee Rajasthan Web Team
Edited By Zee Rajasthan Web Team
Reported By Durag singh rajpurohit
Published: Oct 23, 2025, 11:54 AM IST | Updated: Oct 23, 2025, 12:00 PM IST

Barmer News : राजस्थान के मरु-क्षेत्रों खासकर बाड़मेर एवं आसपास के इलाकों में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA) के अंतर्गत पारंपरिक जल संचयन संरचनाओं, यानी “टांके” (छोटे तालाब/जलस्रोत) बनाने की अनुमति राज्य सरकार द्वारा अचानक बंद कर दिए जाने के विरोध की स्थिति बनी हुई है.

विपक्षी सांसद उम्मेदाराम बेनीवाल ने इसे ग्रामीण आजीविका व जल-स्रोत संरक्षण के लिए खतरनाक कदम बताया है. उन्होंने आंदोलन खड़ा करने की चेतावनी भी दी हैं.टांके निर्माण की रोक से ग्राम पंचायती स्तर पर रोजगार और पानी को संचित करने की क्षमता प्रभावित हो सकती है.

शोध बताते हैं कि राजस्थान के थार क्षेत्र में वॉटर-हार्वेस्टिंग और छोटी जलधारणाएँ खाद्य उत्पादन व सूखे-सामर्थ्य दोनों के लिए महत्वपूर्ण हैं. उदाहरण के लिए, विभागीय आंकड़ों के अनुसार बाड़मेर जिले में पिछले कुछ वर्षों में 1.38 लाख से अधिक तालाब/टांके बनाए गए हैं. ऐसे कामों पर रोक से न सिर्फ रोजगार कट सकते हैं बल्कि भूमिगत जल स्तर पर भी दबाव बढ़ सकता है.

उम्मेदाराम बेनीवाल का यह कहना है कि यह निर्णय गांवों की “जल आत्मनिर्भरता” और मजदूर-श्रमिकों के हित के खिलाफ है. ग्रामीणों का कहना है कि इस तरह के टांके वर्षा के पानी को गाँव के पास रुके रहने में मदद करते हैं और पशुपालन-खेतिहानी दोनों के लिए वरदान हैं. सरकार को इस रोक-प्रक्रिया पर पुनर्विचार कर ग्रामीण व स्थानीय जल प्रबंधन हितों को प्रथमता देनी चाहिए.

आपको बता दें कि मनरेगा के तहत काम 18 साल से ज्यादा आयु का कोई भी ग्रामीण कर सकता है, आवेदन के 15 दिन के भीतक काम नहीं मिलता तो बेरोजगारी भत्ते का अधिकारी माना जाता है. एक निश्चित राशि एक दिन के काम के हिसाब से मिल जाती है, जिससे ग्रामीण इलाकों में कई परिवार पल जाते हैं.

