बाड़मेर बॉर्डर की सरहद पर संदिग्ध घुसपैठ, BSF ने पाकिस्तान के 2 नागरिकों को किया अरेस्ट

Barmer News: राजस्थान में बाड़मेर जिले की अंतरराष्ट्रीय सरहद पर एक बार फिर संदिग्ध घुसपैठ का मामला सामने आया है. सीमा सुरक्षा बल (BSF) ने बुधवार को जीरो पॉइंट के पास पाकिस्तान के दो नागरिकों को पकड़ लिया. इनमें से एक व्यक्ति बालिग है जबकि दूसरा नाबालिग बताया जा रहा है. बाड़मेर पुलिस अधीक्षक नरेंद्र सिंह मीणा ने इस घटना की पुष्टि की है.

Sandhya Yadav
Edited By Sandhya Yadav
Reported By Durag singh rajpurohit
Published: Oct 09, 2025, 07:20 AM IST | Updated: Oct 09, 2025, 07:20 AM IST

बाड़मेर बॉर्डर की सरहद पर संदिग्ध घुसपैठ, BSF ने पाकिस्तान के 2 नागरिकों को किया अरेस्ट

Barmer News: जिले की अंतरराष्ट्रीय सरहद पर एक बार फिर संदिग्ध घुसपैठ का मामला सामने आया है. सीमा सुरक्षा बल (BSF) ने बुधवार को जीरो पॉइंट के पास पाकिस्तान के दो नागरिकों को पकड़ लिया. इनमें से एक व्यक्ति बालिग है जबकि दूसरा नाबालिग बताया जा रहा है. बाड़मेर पुलिस अधीक्षक नरेंद्र सिंह मीणा ने इस घटना की पुष्टि की है.

जानकारी के अनुसार, दोनों पाकिस्तान की सीमा पार कर भारत में प्रवेश करने का प्रयास कर रहे थे. BSF जवानों ने तुरंत सतर्कता दिखाते हुए दोनों को हिरासत में ले लिया और पूछताछ के बाद सेड़वा थाना पुलिस को सुपुर्द कर दिया. प्राथमिक जांच में यह सामने आया है कि पकड़ा गया बालिग व्यक्ति कानजी पुत्र रायमल राम भील है, जो पाकिस्तान के थारपारकर जिले के हेमारी क्षेत्र का निवासी है. साथ में पकड़ा गया नाबालिग बालक संभवतः उसका पुत्र बताया जा रहा है.

फिलहाल पुलिस और खुफिया एजेंसियां इस पूरे मामले की गहराई से जांच में जुटी हैं. यह पता लगाया जा रहा है कि दोनों भारत की सीमा में क्यों और किस उद्देश्य से आए. सुरक्षा एजेंसियां इस घटना के सभी संभावित एंगल से जांच कर रही हैं. क्या यह गलती से सीमा पार करने का मामला है या इसके पीछे कोई बड़ा मकसद छिपा है.

इस घटना ने एक बार फिर सरहदी इलाकों की सुरक्षा व्यवस्था और सतर्कता को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं. फिलहाल दोनों से पूछताछ जारी है और रिपोर्ट आने के बाद ही पूरे मामले से पर्दा उठेगा.

बाड़मेर के सेड़वा में अपने ही घर में मरी मिली चार बच्चों की मां, सिर पर हैं गहरे घाव
Barmer News: जिले के सेड़वा थाना क्षेत्र से इस वक्त एक सनसनीखेज़ खबर सामने आ रही है, जहां एक महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है. शुरुआती जांच में हत्या की आशंका जताई जा रही है.

मामला सेड़वा थाना क्षेत्र के भंवार गांव का है. यहां ममता पत्नी विंजाराम सुथार, जो पिछले डेढ़ साल से अपने घर पर चार बच्चों के साथ रह रही थी, सोमवार शाम करीब छह बजे बेसुध हालत में पाई गई. पड़ोसियों ने तुरंत आसपास के लोगों और पुलिस को सूचना दी.

सेड़वा पुलिस मौके पर पहुंची और जब मामला गंभीर लगा तो बाखासर, बीजराड़ और धनाऊ थाना पुलिस, साथ ही चोहटन डीएसपी और जिला पुलिस अधीक्षक नरेंद्रसिंह मीणा भी एफएसएल टीम और डॉग स्क्वायड के साथ मौके पर पहुंचे. महिला के सिर पर गहरे घाव पाए गए हैं, जिससे हत्या की आशंका जताई जा रही है. पुलिस ने मौके से साक्ष्य जुटाकर जांच शुरू कर दी है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Barmer Newsकी हर पल की जानकारी.

