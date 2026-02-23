परीक्षा देने आए छात्र का एग्जाम सेंटर से किडनैप, दर्जनभर टीचर के सामने घसीटते हुए ले गए बदमाश, अधमरा कर मरने के लिए फेंका

Barmer Kidnaping News: राजस्थान के बाड़मेर जिले के चौहटन थाना क्षेत्र के बीजराड़ इलाके में स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जैसार के बोर्ड परीक्षा केंद्र से एक छात्र का अपहरण कर लिया गया. यह वारदात परीक्षा के दौरान हुई, जब छात्र परीक्षा हॉल के बरामदे में था. आधा दर्जन बदमाश परीक्षा केंद्र के परिसर में बेखौफ घुसे और नियमित छात्र प्रकाश को जबरदस्ती उठाकर ले गए. अपहरण के बाद बदमाशों ने उसे किसी सुनसान जगह पर ले जाकर बेरहमी से मारपीट की, जिससे छात्र लहूलुहान हो गया. बाद में उसे सड़क किनारे फेंककर बदमाश फरार हो गए. घटना का सीसीटीवी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें बदमाश छात्र को घसीटते और उठाकर ले जाते हुए साफ दिख रहे हैं.

वारदात कैसे हुई

परीक्षा सुबह 8 बजे शुरू होने वाली थी. छात्र परीक्षा केंद्र में प्रवेश करने के महज पांच मिनट बाद ही बदमाशों ने हमला बोल दिया. वे परिसर में घुसकर छात्र पर टूट पड़े और उसे जबरन बाहर ले गए. पूरे समय परीक्षा केंद्राधीक्षक, दर्जनों अध्यापक और वीक्षक मौजूद थे, लेकिन किसी ने छात्र को छुड़ाने का प्रयास नहीं किया. यह देखकर पूरे इलाके में सनसनी फैल गई. लोग इस बात पर सवाल उठा रहे हैं कि बोर्ड परीक्षा केंद्र पर परीक्षा से आधा घंटा पहले मुख्य द्वार क्यों बंद नहीं किया गया. सुरक्षा व्यवस्था की इतनी बड़ी चूक से छात्रों की जान जोखिम में पड़ गई है.

छात्र की हालत और अस्पताल

अपहरण और मारपीट के बाद गंभीर रूप से घायल छात्र को स्थानीय लोगों और परिजनों ने चौहटन अस्पताल पहुंचाया. वहां से उसकी हालत गंभीर होने के कारण बाड़मेर के जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया. छात्र अभी इलाजाधीन है और उसकी हालत स्थिर बताई जा रही है, लेकिन परिवार सदमे में है.

पुलिस कार्रवाई और जांच

घटना की सूचना मिलते ही बीजराड़ थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी. पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज जब्त किया है और बदमाशों की तलाश तेज कर दी है. अपहरण का मकसद क्या था—पुरानी रंजिश, व्यक्तिगत दुश्मनी या अन्य कोई कारण—यह जांच का विषय है. पुलिस ने मामले में FIR दर्ज की है और फरार आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने का दावा किया है.