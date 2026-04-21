/पचपदरा रिफाइनरी में भीषण आग के बाद CM भजनलाल का दौरा, NIA जांच शुरू, सुरक्षा सख्त

Barmer News: राजस्थान के बाड़मेर जिले में बालोतरा स्थित पचपदरा रिफाइनरी में 20 अप्रैल को हुए भीषण अग्निकांड के बाद प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर है. घटना के अगले ही दिन राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारी और मंत्री मौके पर पहुंच गए हैं.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रस्तावित दौरा रद्द होने के बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, कानून मंत्री जोगाराम पटेल और मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास दोपहर करीब 12:30 बजे रिफाइनरी पहुंचे. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने रिफाइनरी अधिकारियों के साथ बैठक कर हालात का जायजा लिया. इसके बाद एक हाई-लेवल मीटिंग आयोजित की जाएगी, जिसमें आग लगने के कारणों और संभावित सुरक्षा चूक पर विस्तार से चर्चा होगी.

इस बीच राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) और राज्य की अन्य जांच एजेंसियां भी मौके पर पहुंच चुकी हैं. रिफाइनरी के गेट नंबर 1 और 2 पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है और बाहरी लोगों की एंट्री पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है.

मंत्री जोगाराम पटेल ने बताया कि अग्निकांड की जांच के लिए कमेटी गठित कर दी गई है, जो तकनीकी खामियों की जांच कर रही है. उन्होंने आश्वासन दिया कि सभी खामियों को जल्द दूर कर रिफाइनरी को दोबारा शुरू किया जाएगा.

पढ़ें एक और बड़ी खबर

कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के हालिया बयान पर राजस्थान सरकार में मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने तीखा पलटवार किया है. राठौड़ ने खड़गे के बयान को “तुच्छ मानसिकता” का परिचायक बताते हुए कहा कि इस प्रकार की भाषा एक राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष को शोभा नहीं देती. मंत्री राठौड़ ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल न केवल प्रधानमंत्री का अपमान है, बल्कि उन करोड़ों देशवासियों का भी अपमान है. जिन्होंने उन्हें लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत चुना है.

उन्होंने आरोप लगाया कि खड़गे इस तरह के बयान देकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी के और करीब आने की कोशिश कर रहे हैं. राठौड़ ने कहा कि राजनीतिक असहमति लोकतंत्र का हिस्सा है, लेकिन भाषा की मर्यादा बनाए रखना सभी नेताओं की जिम्मेदारी है. उन्होंने कांग्रेस नेतृत्व से अपेक्षा जताई कि वह अपने नेताओं को संयमित बयान देने के लिए प्रेरित करें.