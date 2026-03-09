बाड़मेर कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी, कलेक्टर के ई-मेल पर आया मैसेज, मचा हड़कंप

Barmer Bomb Threat: बाड़मेर में जिला एवं सेशन न्यायालय परिसर को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद सुरक्षा एजेंसियां एक बार फिर सतर्क हो गई हैं. ये धमकी जिला कलेक्टर के आधिकारिक ई-मेल पर भेजा गया.
Barmer Bomb Threat: राजस्थान के सीमावर्ती जिले बाड़मेर में जिला एवं सेशन न्यायालय परिसर को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद सुरक्षा एजेंसियां एक बार फिर सतर्क हो गई हैं. हाल ही में जिला कलेक्टर के आधिकारिक ई-मेल पर भेजे गए धमकी भरे संदेश के बाद कोर्ट परिसर में हड़कंप मच गया और एहतियात के तौर पर पूरे परिसर को खाली करवाकर पुलिस, बम निरोधक दस्ता और डॉग स्क्वॉड की मदद से तलाशी अभियान चलाया गया.
प्रारंभिक जांच में कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली, लेकिन पुलिस इस घटना को गंभीरता से लेते हुए साइबर एंगल से जांच कर रही है. सुरक्षा एजेंसियां यह पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि धमकी देने वाला व्यक्ति कौन है और उसने यह ई-मेल कहां से भेजा. कोर्ट परिसर और आसपास के क्षेत्रों में अतिरिक्त पुलिस बल भी तैनात किया गया है, ताकि किसी भी तरह की अफवाह या अप्रिय स्थिति से निपटा जा सके.
महत्वपूर्ण बात यह है कि बाड़मेर में बीते कुछ महीनों के दौरान इस तरह की यह दूसरी बड़ी धमकी बताई जा रही है. इससे पहले भी न्यायालय परिसर और सरकारी संस्थानों को लेकर सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट रहना पड़ा था. सीमावर्ती जिला होने के कारण बाड़मेर पहले से ही सुरक्षा के लिहाज से संवेदनशील माना जाता है. इसलिए ऐसी धमकियों को प्रशासन हल्के में नहीं लेता.
विशेषज्ञों का कहना है कि देशभर में ई-मेल के जरिए बम धमकी देने की घटनाएं बढ़ी हैं. कई मामलों में बाद में ये धमकियां फर्जी साबित होती हैं, लेकिन सुरक्षा प्रोटोकॉल के तहत हर सूचना को गंभीरता से लेना अनिवार्य होता है. इसी कारण पुलिस और प्रशासन तुरंत तलाशी अभियान चलाते हैं और परिसर को खाली करवाते हैं.
हाल ही के दिनों में राजस्थान के अन्य जिलों में भी अदालत परिसरों को लेकर इसी तरह की धमकियां सामने आई हैं, जिसके बाद कई जगहों पर हाई अलर्ट जारी किया गया था. बाड़मेर कोर्ट में मिली ताजा धमकी के बाद स्थानीय प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने के निर्देश दिए हैं. अदालत परिसर में आने-जाने वाले लोगों की निगरानी बढ़ा दी गई है और सीसीटीवी फुटेज की भी जांच की जा रही है.
फिलहाल पुलिस और साइबर सेल की टीमें ई-मेल के स्रोत का पता लगाने में जुटी हैं. अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही इस मामले का खुलासा किया जाएगा और धमकी देने वाले व्यक्ति के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी. वहीं इस घटना ने एक बार फिर न्यायालय परिसरों की सुरक्षा व्यवस्था और साइबर निगरानी को लेकर गंभीर सवाल भी खड़े कर दिए हैं.
