Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

बाड़मेर कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी, कलेक्टर के ई-मेल पर आया मैसेज, मचा हड़कंप

Barmer Bomb Threat: बाड़मेर में जिला एवं सेशन न्यायालय परिसर को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद सुरक्षा एजेंसियां एक बार फिर सतर्क हो गई हैं. ये धमकी जिला कलेक्टर के आधिकारिक ई-मेल पर भेजा गया.

Aman Singh
Edited ByAman Singh
Reported ByDurag singh rajpurohit
Published:Mar 09, 2026, 02:49 PM IST | Updated:Mar 09, 2026, 02:49 PM IST

Trending Photos

क्या है राजस्थानी मनुहार रस्म, चांदी में बर्तन में परोसा जाता है धीमा जहर?
5 Photos
Rajasthan RitualS

क्या है राजस्थानी मनुहार रस्म, चांदी में बर्तन में परोसा जाता है धीमा जहर?

Kota News: कुन्हाड़ी में निकला 5.5 फीट लंबा रसल वाइपर, कोबरा से भी खतरनाक सांप का रेस्क्यू
5 Photos
kota news

Kota News: कुन्हाड़ी में निकला 5.5 फीट लंबा रसल वाइपर, कोबरा से भी खतरनाक सांप का रेस्क्यू

राजस्थान में तेजी से बदलेगा मौसम का मिजाज, इन जिलों में येलो अलर्ट जारी
7 Photos
Rajasthan weather update

राजस्थान में तेजी से बदलेगा मौसम का मिजाज, इन जिलों में येलो अलर्ट जारी

राजस्थानी स्टाइल में घर पर बनाएं बेसन वाली मिर्ची की सब्जी, जानें रेसिपी और फायदे
6 Photos
Besan Mirchi Ki Sabzi

राजस्थानी स्टाइल में घर पर बनाएं बेसन वाली मिर्ची की सब्जी, जानें रेसिपी और फायदे

बाड़मेर कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी, कलेक्टर के ई-मेल पर आया मैसेज, मचा हड़कंप

Barmer Bomb Threat: राजस्थान के सीमावर्ती जिले बाड़मेर में जिला एवं सेशन न्यायालय परिसर को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद सुरक्षा एजेंसियां एक बार फिर सतर्क हो गई हैं. हाल ही में जिला कलेक्टर के आधिकारिक ई-मेल पर भेजे गए धमकी भरे संदेश के बाद कोर्ट परिसर में हड़कंप मच गया और एहतियात के तौर पर पूरे परिसर को खाली करवाकर पुलिस, बम निरोधक दस्ता और डॉग स्क्वॉड की मदद से तलाशी अभियान चलाया गया.

प्रारंभिक जांच में कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली, लेकिन पुलिस इस घटना को गंभीरता से लेते हुए साइबर एंगल से जांच कर रही है. सुरक्षा एजेंसियां यह पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि धमकी देने वाला व्यक्ति कौन है और उसने यह ई-मेल कहां से भेजा. कोर्ट परिसर और आसपास के क्षेत्रों में अतिरिक्त पुलिस बल भी तैनात किया गया है, ताकि किसी भी तरह की अफवाह या अप्रिय स्थिति से निपटा जा सके.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

महत्वपूर्ण बात यह है कि बाड़मेर में बीते कुछ महीनों के दौरान इस तरह की यह दूसरी बड़ी धमकी बताई जा रही है. इससे पहले भी न्यायालय परिसर और सरकारी संस्थानों को लेकर सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट रहना पड़ा था. सीमावर्ती जिला होने के कारण बाड़मेर पहले से ही सुरक्षा के लिहाज से संवेदनशील माना जाता है. इसलिए ऐसी धमकियों को प्रशासन हल्के में नहीं लेता.

विशेषज्ञों का कहना है कि देशभर में ई-मेल के जरिए बम धमकी देने की घटनाएं बढ़ी हैं. कई मामलों में बाद में ये धमकियां फर्जी साबित होती हैं, लेकिन सुरक्षा प्रोटोकॉल के तहत हर सूचना को गंभीरता से लेना अनिवार्य होता है. इसी कारण पुलिस और प्रशासन तुरंत तलाशी अभियान चलाते हैं और परिसर को खाली करवाते हैं.

हाल ही के दिनों में राजस्थान के अन्य जिलों में भी अदालत परिसरों को लेकर इसी तरह की धमकियां सामने आई हैं, जिसके बाद कई जगहों पर हाई अलर्ट जारी किया गया था. बाड़मेर कोर्ट में मिली ताजा धमकी के बाद स्थानीय प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने के निर्देश दिए हैं. अदालत परिसर में आने-जाने वाले लोगों की निगरानी बढ़ा दी गई है और सीसीटीवी फुटेज की भी जांच की जा रही है.

फिलहाल पुलिस और साइबर सेल की टीमें ई-मेल के स्रोत का पता लगाने में जुटी हैं. अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही इस मामले का खुलासा किया जाएगा और धमकी देने वाले व्यक्ति के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी. वहीं इस घटना ने एक बार फिर न्यायालय परिसरों की सुरक्षा व्यवस्था और साइबर निगरानी को लेकर गंभीर सवाल भी खड़े कर दिए हैं.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएंBarmer Newsहर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

Tags

Trending news