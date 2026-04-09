कांग्रेस कार्यालय मामला गहराया, बाड़मेर में धरना प्रदर्शन शुरू, जमीन विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा

Barmer News: बाड़मेर शहर के सर्किट हाउस के पास कांग्रेस पार्टी कार्यालय के लिए आवंटित जमीन को लेकर विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है. अब यह मामला राजनीतिक तूल पकड़ चुका है और जिला कांग्रेस कमेटी ने बुधवार से धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है.

विवाद की शुरुआत और निर्माण पर रोक

कुछ दिन पहले कांग्रेस पार्टी ने आवंटित जमीन पर साफ-सफाई करवाई और चारदीवारी निर्माण का कार्य शुरू कर दिया था. इसी दौरान कुछ स्थानीय लोगों ने जमीन पर अपना मालिकाना हक बताते हुए निर्माण कार्य रुकवाने की मांग की. सूचना मिलते ही नगर परिषद की टीम मौके पर पहुंची और कार्य को तुरंत रोक दिया. साथ ही निर्माण सामग्री को भी जब्त कर लिया गया. इस कार्रवाई से मामला और गंभीर हो गया है.

कांग्रेस का दावा: नियमों के तहत मिली थी जमीन

कांग्रेस पार्टी का कहना है कि वर्ष 2023 में सरकारी नियमों के अनुसार भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों को कार्यालय निर्माण के लिए जमीन आवंटित की गई थी. कांग्रेस ने नगर परिषद में लगभग 24 लाख रुपये जमा करवाए थे, जिसके एवज में 1999 वर्ग फीट का पट्टा भी जारी किया गया. पार्टी ने इसी भूखंड पर निर्माण स्वीकृति के लिए आवेदन किया था, लेकिन अब तक लिखित अनुमति नहीं मिल पाई है.

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धरना प्रदर्शन शुरू, मांग- चारदीवारी बनाने की अनुमति

इस पूरे विवाद को लेकर जिला कांग्रेस कमेटी ने बुधवार से सर्किट हाउस के पास धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है. प्रदर्शनकारियों की मुख्य मांग है कि उन्हें चारदीवारी निर्माण की अनुमति तुरंत दी जाए ताकि जमीन को अवैध कब्जे से बचाया जा सके. उन्होंने साफ चेतावनी दी है कि जब तक लिखित अनुमति नहीं मिलती, धरना प्रदर्शन जारी रहेगा.

पूर्व सभापति और जिला अध्यक्ष का बयान

पूर्व नगर परिषद सभापति दिलीप माली ने कहा कि नगर परिषद ने सभी नियमों का पालन करते हुए कांग्रेस को पट्टा जारी किया था. उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ भूमाफिया इस जमीन पर नजर गड़ाए हुए हैं और जानबूझकर निर्माण कार्य में बाधा डाल रहे हैं. जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष लक्ष्मण सिंह गोदारा ने कहा कि निर्माण की मौखिक स्वीकृति तो मिल चुकी है, लेकिन लिखित अनुमति अभी तक नहीं दी गई. उन्होंने दावा किया कि कुछ भूमाफिया गरीब लोगों को आगे करके जमीन पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं.

प्रशासन पर दबाव, स्थिति तनावपूर्ण

विवाद के बढ़ने के बाद स्थानीय प्रशासन भी सक्रिय हो गया है. कांग्रेस नेताओं का कहना है कि यह सिर्फ एक पार्टी कार्यालय की जमीन का मुद्दा नहीं है, बल्कि लोकतंत्र में विपक्षी पार्टी को काम करने का अधिकार देने का सवाल है. उन्होंने नगर परिषद से तुरंत लिखित अनुमति देने की मांग की है. वर्तमान में धरना स्थल पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं की अच्छी संख्या जुट रही है. पार्टी ने इसे और बड़ा रूप देने की तैयारी भी कर ली है. अगर जल्द ही कोई समाधान नहीं निकला तो यह विवाद राज्य स्तर तक पहुंच सकता है.

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