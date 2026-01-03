बालोतरा-बाड़मेर में इलाकों की अदला-बदली से गर्माई सियासत, सोशल मीडिया पर कमेंट्स वायरल

Barmer News: बाड़मेर और बालोतरा की सीमाओं में हुए फेरबदल के बाद कांग्रेस की तरफ से सोशल मीडिया पर लगातार बयानबाजी जारी है. हरीश चौधरी से लेकर हेमाराम चौधरी तक अपना विरोध जता चुके हैं.



दरअसल, बायतु विधानसभा क्षेत्र का पुनर्गठन कर दिया गया है. पहले बायतु विधानसभा में गिड़ा, पाटोदी और बायतु तहसील शामिल थीं. नए निर्णय के तहत गिड़ा और पाटोदी को बालोतरा जिले में ही रखा गया है, जबकि बायतु तहसील को दोबारा बाड़मेर जिले में शामिल कर दिया गया है.

इससे जुड़े फैसले को औपचारिक रूप देते हुए 31 दिसंबर को राजस्व विभाग ने दोनों जिलों के इलाकों के पुनर्गठन की अधिसूचना जारी कर दी. अधिसूचना के अनुसार, दोनों जिलों के बीच क्षेत्रों की अदला-बदली की गई है. इसके तहत बायतु उपखंड को बालोतरा से हटाकर फिर से बाड़मेर में शामिल किया गया है, जबकि बाड़मेर के गुड़ामालानी और धोरीमन्ना उपखंडों को बालोतरा जिले में जोड़ा गया है.

जिलों की सीमाओं में इस बदलाव के बाद अब आगामी विधानसभा सीटों का परिसीमन भी इसी नए प्रशासनिक ढांचे के आधार पर किया जाएगा. इसे लेकर राजनीतिक हलकों में हलचल तेज हो गई है. बायतु से कांग्रेस विधायक और मध्यप्रदेश कांग्रेस के प्रभारी हरीश चौधरी यहां से चुनाव लड़ते हैं. नए परिसीमन और सीमा बदलाव के चलते आगे उन्हें सियासी नुकसान होने की आशंका जताई जा रही है. वहीं, गुड़ामालानी वर्तमान में मंत्री केके विश्नोई का निर्वाचन क्षेत्र है. ऐसे में इस बदलाव के पीछे स्थानीय राजनीति के समीकरण गर्मा गए हैं.

नए पुनर्गठन के बाद प्रशासनिक संरचना में भी बदलाव हुआ है. अब बालोतरा जिले में 5 उपखंड, 9 तहसील और 5 उपतहसील होंगी, जबकि बाड़मेर जिले में 7 उपखंड, 11 तहसील और 7 उपतहसील रहेंगी. प्रशासन का कहना है कि यह पुनर्गठन प्रशासनिक सुविधा और बेहतर प्रबंधन को ध्यान में रखकर किया गया है, हालांकि राजनीतिक दलों के बीच इसे लेकर विरोध और बहस जारी है.

