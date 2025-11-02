Zee Rajasthan
संदिग्ध परिस्थितियों में दलित महिला की मौत, सरपंच प्रतिनिधि पर लगे गंभीर आरोप

Barmer News: बाड़मेर जिले में एक दलित अधेड़ महिला की संदिग्ध मौत के बाद बड़ी संख्या में दलित समाज के लोग उसके निवास स्थान पर इकट्ठा हो गए और समय माहौल तनावपूर्ण हो गया.

Aman Singh
Edited By Aman Singh
Reported By Durag singh rajpurohit
Published: Nov 02, 2025, 04:30 PM IST | Updated: Nov 02, 2025, 04:30 PM IST

Barmer News: राजस्थान के बाड़मेर जिले में आगोर ग्राम पंचायत में रविवार को उस समय माहौल तनावपूर्ण हो गया जब एक दलित अधेड़ महिला की संदिग्ध मौत के बाद बड़ी संख्या में दलित समाज के लोग उसके निवास स्थान पर इकट्ठा हो गए.

परिजनों ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि कुछ दिन पहले पंचायत क्षेत्र में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दौरान सरपंच प्रतिनिधि ने महिला पांची देवी के साथ धक्का-मुक्की की थी, जिसके बाद उसकी तबियत बिगड़ गई और अंततः उसकी मौत हो गई.

घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस और प्रशासन हरकत में आया. मौके पर महिला सेल की अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, सीओ सिटी रमेश शर्मा सहित पुलिस का भारी जाब्ता पहुंचा और हालात को काबू में लिया. अधिकारियों ने परिजनों और ग्रामीणों से शांति बनाए रखने की अपील की और पूरे मामले की गहन जांच का भरोसा दिया.

सीओ बाड़मेर रमेश शर्मा ने बताया कि परिजनों की शिकायत पर FIR दर्ज की जाएगी. महिला के शव का पोस्टमार्टम मेडिकल टीम से करवाया जा रहा है और रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी.

ग्रामीणों और समाज के लोगों का कहना है कि यह मामला केवल व्यक्तिगत विवाद नहीं, बल्कि सामाजिक असमानता और सत्ता के दुरुपयोग का प्रतीक बन गया है. आरोप है कि पंचायत स्तर पर दबंगई और प्रभावशाली लोगों का बोलबाला इतना बढ़ गया है कि आमजन की आवाज दबाई जा रही है.

इस बीच दलित समाज के प्रतिनिधियों ने जिला प्रशासन से मांग की है कि दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाए और पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा एवं सुरक्षा दी जाए. पुलिस प्रशासन ने भीड़ को शांत कर शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया है.

वहीं मौके पर मौजूद अधिकारियों ने साफ किया कि कानूनी प्रक्रिया के तहत पारदर्शी जांच की जाएगी और किसी निर्दोष को फंसाया नहीं जाएगा, लेकिन दोषी बख्शा भी नहीं जाएगा.

वहीं मौके पर मौजूद अधिकारियों ने साफ किया कि कानूनी प्रक्रिया के तहत पारदर्शी जांच की जाएगी और किसी निर्दोष को फंसाया नहीं जाएगा, लेकिन दोषी बख्शा भी नहीं जाएगा.

