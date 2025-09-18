Rajasthan News: बाड़मेर सदर थाना क्षेत्र के सरणु गांव में बुधवार देर रात आपसी रंजिश ने खूनी रूप ले लिया. शराब की दुकान के पास स्कॉर्पियो में सवार होकर आए हमलावरों ने तीन युवकों पर धारदार हथियारों से हमला कर दिया. इस वारदात में 22 वर्षीय खेताराम पुत्र राऊराम निवासी होडू की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि हरलाल पुत्र मूलाराम गंभीर रूप से घायल हो गया. उसे प्राथमिक उपचार के बाद जोधपुर रेफर किया गया है. तीसरा युवक वीरेंद्र पुत्र तेजाराम निवासी आडेल को हल्की चोटें आई हैं.

मृतक खेताराम शराब दुकान संचालक था और हरलाल दुकान पर सेल्समैन था. घटना उस समय हुई जब तीनों युवक दुकान बंद करने के बाद बाहर खड़े थे. इसी दौरान हमलावर स्कॉर्पियो से पहुंचे और अचानक धारदार हथियारों से हमला कर दिया. खेताराम को संभलने का मौका तक नहीं मिला और उसने मौके पर ही दम तोड़ दिया.

प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि इस हमले के पीछे सरणु पणजी निवासी चंपाराम पुत्र लाखाराम और ओमप्रकाश पुत्र कुंभाराम मुख्य आरोपी हैं. इनके साथ 4–5 अन्य लोग भी वाहन में सवार थे और सुनियोजित तरीके से हमला किया गया.

घटना की जानकारी मिलते ही सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल पहुंचाया. इसके बाद ए-श्रेणी की नाकाबंदी कर जिलेभर में अलर्ट जारी किया गया.

एसपी नरेंद्रसिंह मीना, डीएसपी रमेश शर्मा, कोतवाल बलभद्रसिंह सहित वरिष्ठ अधिकारी मौके और अस्पताल पहुंचे. एसपी मीना ने बताया कि यह मामला आपसी रंजिश का प्रतीत हो रहा है. आरोपियों की पहचान कर ली गई है और उनकी गिरफ्तारी के लिए विशेष टीमों का गठन कर दबिश दी जा रही है.

