Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

बाड़मेर में NSUI का प्रदर्शन उग्र, विनोद जाखड़ की रिहाई के लिए CM पर बनाया दबाव

Barmer News: बाड़मेर जिला मुख्यालय पर हाल ही में हुए NSUI और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के प्रदर्शन ने राजनीतिक तापमान एकबार फिर बढ़ा दिया है.

Aman Singh
Edited By Aman Singh
Reported By Durag singh rajpurohit
Published: Oct 04, 2025, 06:50 PM IST | Updated: Oct 04, 2025, 06:50 PM IST

Trending Photos

इन आसान टिप्स से बनाएं राजस्थानी सोगरा, जानें रेसिपी और फायदें
7 Photos
Rajasthani Sogra

इन आसान टिप्स से बनाएं राजस्थानी सोगरा, जानें रेसिपी और फायदें

राजस्थान में मानसून सक्रिय, इन 15 जिलों में येलो अलर्ट जारी
8 Photos
rajasthan weather

राजस्थान में मानसून सक्रिय, इन 15 जिलों में येलो अलर्ट जारी

राजस्थान का ये मसाला टिक्कड़ खाने के बाद आप हमेशा कहेंगे, बस यही चाहिए!
8 Photos
Rajasthani recipes

राजस्थान का ये मसाला टिक्कड़ खाने के बाद आप हमेशा कहेंगे, बस यही चाहिए!

क्या आप जानते हैं राजस्थान की गुड़ गवार रस्म के पीछे का असली रहस्य?
7 Photos
Rajasthan Rituals

क्या आप जानते हैं राजस्थान की गुड़ गवार रस्म के पीछे का असली रहस्य?

बाड़मेर में NSUI का प्रदर्शन उग्र, विनोद जाखड़ की रिहाई के लिए CM पर बनाया दबाव

Barmer News: राजस्थान के बाड़मेर जिला मुख्यालय पर हाल ही में हुए NSUI और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के प्रदर्शन ने राजनीतिक तापमान एकबार फिर बढ़ा दिया है. प्रदर्शनकारियों ने जोरदार नारेबाजी की और मांग की कि NSUI प्रदेश अध्यक्ष विनोद जाखड़ को तत्काल रिहा किया जाए.

इस प्रदर्शन की पृष्ठभूमि मुख्य रूप से राजस्थान विश्वविद्यालय में RSS द्वारा आयोजित शस्त्र पूजन कार्यक्रम का NSUI द्वारा विरोध और उसके बाद गिरफ्तारी है. इस कार्यक्रम को लेकर NSUI और अन्य छात्र संगठनों ने इसे राजनीति तथा साम्प्रदायिक संवेदनाएं भड़काने वाला बताया.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

जबकि पुलिस का कहना है कि विरोध में पोस्टर फाड़ने, कार्यक्रम स्थल पर विकृति डालने एवं सरकारी संपत्ति को क्षति पहुंचाने जैसे आरोप सामने आए. कोर्ट ने 9 आरोपियों की जमानत याचिका खारिज कर दी.

प्रदर्शन में बाड़मेर के स्थानीय कांग्रेस और NSUI कार्यकर्ता शामिल थे. उन्होंने मुख्यमंत्री के विरुद्ध तीखा रुख अपनाया एवं सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश की कि राजनीतिक इच्छाशक्ति दिखाकर जाखड़ को रिहा किया जाए. कई कार्यकर्ताओं ने वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं को नारेबाजी के समय कठोर शब्दों में आड़े हाथों लिया. इस प्रकार उनका गुस्सा स्पष्ट झलक रहा था.

कई पोस्टर और प्लेकार्डों में आरोप लगाए गए कि वर्तमान सरकार युवा नेतृत्व को दबा रही है और छात्र-संघों को प्रताड़ित कर रही है. इसने कांग्रेस के अंदरुनी विवाद, युवा नेतृत्व की स्थिति और पुलिस एवं सरकार की कार्रवाई की पारदर्शिता जैसे मुद्दों को भी सामने ला दिया है. आने वाले समय में यह देखा जाना है कि सरकार इस दबाव को कैसे संभालती है और क्या विपक्षी दल इस आंदोलन को लंबा खींच पाएंगे.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएंBarmer Newsहर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

Tags

Trending news