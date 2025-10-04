बाड़मेर में NSUI का प्रदर्शन उग्र, विनोद जाखड़ की रिहाई के लिए CM पर बनाया दबाव

Barmer News: बाड़मेर जिला मुख्यालय पर हाल ही में हुए NSUI और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के प्रदर्शन ने राजनीतिक तापमान एकबार फिर बढ़ा दिया है.
Barmer News: राजस्थान के बाड़मेर जिला मुख्यालय पर हाल ही में हुए NSUI और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के प्रदर्शन ने राजनीतिक तापमान एकबार फिर बढ़ा दिया है. प्रदर्शनकारियों ने जोरदार नारेबाजी की और मांग की कि NSUI प्रदेश अध्यक्ष विनोद जाखड़ को तत्काल रिहा किया जाए.
इस प्रदर्शन की पृष्ठभूमि मुख्य रूप से राजस्थान विश्वविद्यालय में RSS द्वारा आयोजित शस्त्र पूजन कार्यक्रम का NSUI द्वारा विरोध और उसके बाद गिरफ्तारी है. इस कार्यक्रम को लेकर NSUI और अन्य छात्र संगठनों ने इसे राजनीति तथा साम्प्रदायिक संवेदनाएं भड़काने वाला बताया.
जबकि पुलिस का कहना है कि विरोध में पोस्टर फाड़ने, कार्यक्रम स्थल पर विकृति डालने एवं सरकारी संपत्ति को क्षति पहुंचाने जैसे आरोप सामने आए. कोर्ट ने 9 आरोपियों की जमानत याचिका खारिज कर दी.
प्रदर्शन में बाड़मेर के स्थानीय कांग्रेस और NSUI कार्यकर्ता शामिल थे. उन्होंने मुख्यमंत्री के विरुद्ध तीखा रुख अपनाया एवं सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश की कि राजनीतिक इच्छाशक्ति दिखाकर जाखड़ को रिहा किया जाए. कई कार्यकर्ताओं ने वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं को नारेबाजी के समय कठोर शब्दों में आड़े हाथों लिया. इस प्रकार उनका गुस्सा स्पष्ट झलक रहा था.
कई पोस्टर और प्लेकार्डों में आरोप लगाए गए कि वर्तमान सरकार युवा नेतृत्व को दबा रही है और छात्र-संघों को प्रताड़ित कर रही है. इसने कांग्रेस के अंदरुनी विवाद, युवा नेतृत्व की स्थिति और पुलिस एवं सरकार की कार्रवाई की पारदर्शिता जैसे मुद्दों को भी सामने ला दिया है. आने वाले समय में यह देखा जाना है कि सरकार इस दबाव को कैसे संभालती है और क्या विपक्षी दल इस आंदोलन को लंबा खींच पाएंगे.
