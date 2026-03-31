बाड़मेर की बेटी ने रचा इतिहास! दिव्या भादू ने 99.80% के साथ किया टॉप, पढ़ें सफलता की कहानी

Barmer News: बाड़मेर के छोटे से गांव धनाऊ की छात्रा दिव्या भादू ने 12वीं साइंस में 99.80% अंक हासिल कर टॉपर्स में जगह बनाई है. साधारण परिवार से आने वाली दिव्या ने हॉस्टल में रहकर कड़ी मेहनत और अनुशासन से यह सफलता हासिल की. रोजाना 4-5 घंटे अतिरिक्त पढ़ाई और लक्ष्य के प्रति समर्पण उनकी सफलता का राज रहा. इस बार RBSE रिजल्ट में भी लड़कियों का दबदबा देखने को मिला है.
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Barmer News: बाड़मेर जिले के छोटे से गांव धनाऊ की धरती से निकली एक होनहार बेटी दिव्या भादू ने साइंस में 99.80 प्रतिशत अंक हासिल कर इतिहास रच दिया है. साधारण परिवार से आने वाली इस छात्रा ने अपनी मेहनत, अनुशासन और लगन से यह मुकाम हासिल किया.
पिता सूजानाराम, जो सहायक ग्राम सेवक हैं, और माता द्रोपदी देवी के संस्कारों ने हमेशा उसे आगे बढ़ने की प्रेरणा दी. पिछले दो वर्षों से हॉस्टल में रहकर पढ़ाई कर रही इस छात्रा ने 10वीं की शिक्षा भी बाड़मेर में ही पूरी की.
स्कूल के बाद रोजाना 4 से 5 घंटे की अतिरिक्त पढ़ाई, समय का सही प्रबंधन और लक्ष्य के प्रति समर्पण उसकी सफलता का मुख्य कारण बना. पूरे परिवार के सरकारी सेवा में होने के बावजूद, उसने खुद की पहचान अपनी मेहनत से बनाई. यह सफलता न सिर्फ परिवार बल्कि पूरे क्षेत्र के लिए गर्व का विषय है. यह कहानी बताती है कि सीमित संसाधनों में भी अगर हौसले बुलंद हों, तो सफलता जरूर मिलती है.
बता दें कि राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (RBSE), अजमेर ने 12वीं कक्षा का रिजल्ट घोषित कर दिया है. इस वर्ष तीनों संकाय साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स का परिणाम एक साथ जारी किया गया, जिसकी घोषणा शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने की. छात्र अपना रिजल्ट बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट rajeduboard.rajasthan.gov.in पर रोल नंबर दर्ज कर आसानी से चेक कर सकते हैं.
लड़कियों ने बेहतर प्रदर्शन कर बाजी अपने नाम की
इस बार के परिणामों में शानदार प्रदर्शन देखने को मिला है. 12वीं का पास प्रतिशत 97.20 फीसदी रहा. इसमें छात्रों का पासिंग प्रतिशत 96.46 फीसदी और छात्राओं का 97.77 फीसदी दर्ज किया गया है, जिससे एक बार फिर लड़कियों ने बेहतर प्रदर्शन कर बाजी अपने नाम की है.
पांच टॉपर्स में चार छात्राएं
साइंस स्ट्रीम में इस बार पांच संयुक्त टॉपर्स रहे, जिन्होंने 499 अंक यानी 99.80 प्रतिशत हासिल किए. इन टॉपर्स में सोनू मेहरा, दीपिका रानावत (रंकावत), दिव्या भादू, निकिता और रिशिता शामिल हैं. खास बात यह है कि इन पांच टॉपर्स में चार छात्राएं हैं, जो लड़कियों के बेहतर प्रदर्शन को दर्शाता है.
वहीं, आर्ट्स स्ट्रीम में भी तीन छात्रों ने संयुक्त रूप से टॉप किया है. नरपत, नव्या मीणा और नैनसी चौधरी ने 498 अंक यानी 99.60 प्रतिशत हासिल कर पहला स्थान प्राप्त किया. आर्ट्स का कुल रिजल्ट 97.54 फीसदी रहा है.
कॉमर्स स्ट्रीम की बात करें तो वर्षा रानी ने 496 अंक यानी 99.20 प्रतिशत हासिल कर टॉप किया है. कॉमर्स का कुल परिणाम 98.50 फीसदी दर्ज किया गया है, जो तीनों स्ट्रीम में सबसे ज्यादा है. इसके अलावा साइंस स्ट्रीम का कुल पास प्रतिशत 97.52 फीसदी रहा है. इस बार का रिजल्ट बेहतर रहा है और छात्रों ने शानदार प्रदर्शन किया है.
इस वर्ष के परिणामों में एक बार फिर यह साफ हो गया है कि छात्राओं ने अपनी मेहनत और लगन से उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए आगे बढ़कर सफलता हासिल की है. राजस्थान बोर्ड का यह रिजल्ट छात्रों के भविष्य के लिए नए अवसरों के द्वार खोलने वाला साबित होगा.
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