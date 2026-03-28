छोटू सिंह रावणा के आरोप पर बोले रविंद्र सिंह भाटी, कहा- ऐसे लोगों को पोलिटिकल टूल नहीं बनना चाहिए

Ravindra Singh Bhati: राजस्थान में सोशल मीडिया पर शुरू हुआ एक छोटा सा विवाद अब बड़े तूल पकड़ता जा रहा है. मशहूर लोकगायक छोटू सिंह रावणा ने विधायक रविंद्र सिंह भाटी पर गंभीर आरोप लगाया है. उनका कहना है कि विधायक ने रात करीब 11 बजे उन्हें फोन कर जान से मारने की धमकी दी. यह पूरा मामला एक सोशल मीडिया कमेंट से शुरू हुआ, जो अब राजनीतिक और कलाकार जगत में चर्चा का विषय बन गया है.



विवाद की शुरुआत कैसे हुई?

मामले की जड़ एक बच्चे द्वारा सोशल मीडिया पर पोस्ट किए गए वीडियो में है. इस वीडियो में बच्चे ने दावा किया कि वह विधायक रविंद्र सिंह भाटी से मिलने के लिए कई बार फोन और मैसेज कर चुका है, लेकिन भाटी उससे नहीं मिले. वहीं, दूसरे बच्चे ने जब भाटी से मिलने की मांग की तो विधायक ने उससे वीडियो कॉल पर बात की. इस पोस्ट पर लोकगायक छोटू सिंह रावणा ने कमेंट करते हुए लिखा, 'बेटा, अगर तुम रील स्टार होते तो अब तक तुम्हारे पास कई नेता आ जाते. छोटू सिंह रावणा का आरोप है कि उनके इस कमेंट के कुछ घंटों बाद ही रविंद्र सिंह भाटी का फोन आया. फोन पर भाटी ने कथित तौर पर कहा, 'दो बार तो मैंने तुझे छोड़ दिया, अब मुझे तुम्हें सीधा करना है, अभी आता हूं.” रावणा ने इसे साफ तौर पर जान से मारने की धमकी बताया.



छोटू सिंह रावणा का जवाब: 'आप जो करना है करो, मैं डरने वाला नहीं”

लोकगायक छोटू सिंह रावणा ने इस घटना पर तीखा बयान दिया. उन्होंने कहा, 'आप विधायक हैं, अगर आप मुख्यमंत्री भी होते तो भी मैं आपकी धमकियों से नहीं डरता. आप चाहते तो मुझे समझा भी सकते थे, लेकिन आपने मुझे धमकी दी है. मैं तो कलाकार हूं, सड़कों पर घूमता हूं. आपको जो करना है करो.”रावणा ने आगे बताया कि कॉल के दौरान उन्हें कहा गया कि 'यह उनका लास्ट कॉल है, धमकी समझो या कुछ भी समझो.” उन्होंने जोर देकर कहा कि वह डरने वाले नहीं हैं और जब भी कोई गलत बात दिखेगी, वह उसे उठाएंगे. 'सभी स्वतंत्र हैं. अगर आपको बुरा लगा है तो आप अपनी जगह बुरा मान सकते हैं,” उन्होंने कहा.

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रविंद्र सिंह भाटी की प्रतिक्रिया

विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने छोटू सिंह रावणा पर पलटवार करते हुए उन्हें जिम्मेदार व्यक्ति बताया. भाटी ने कहा कि हर जिम्मेदार आदमी को बड़ा सोच-समझकर बोलना चाहिए. उन्होंने अपनी उपलब्धता पर जोर देते हुए कहा, 'आज अगर कोई जरूरतमंद आए तो क्या मैंने कभी उसको मना किया है? जोधपुर से मेरा जुड़ाव रहा है. कोई काम मेरे सामने आया है तो मैं लोगों के लिए उपलब्ध हूं.”भाटी ने आरोप लगाया कि कुछ लोग उनके खिलाफ नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जो गलत है. उन्होंने स्पष्ट किया कि उन्होंने इस मामले में आपत्ति दर्ज कराई है.



'लोगों द्वारा आलोचना हमें स्वीकार है और वह रोजमर्रा के काम का हिस्सा है. लेकिन अगर कोई पॉलिटिकल टूल बनेगा तो वह गलत है. आप हमेशा कभी भी कोई भी क्रिया, प्रतिक्रिया करें, टिप्पणी करें तो आपको वस्तुस्थिति पता होनी चाहिए.”विधायक ने यह भी कहा कि जिस मामले का पूरा पता नहीं है, उस पर टिप्पणी करना ठीक नहीं रहता. उन्होंने छोटू सिंह रावणा पर आरोप लगाया कि वे जिम्मेदार व्यक्ति होने के बावजूद स्थिति की पूरी जानकारी के बिना नैरेटिव बिल्डिंग में शामिल हो गए, जो उचित नहीं है. भाटी के अनुसार बच्चे के परिजन भी इस पूरे मामले को सही नहीं बता रहे हैं.

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