विधानसभा में गूंजी ओरण-खेजड़ी की आवाज, जानें क्या है इसके पीछे का राज और विज्ञान

Rajasthan News: ओरण और खेजड़ी सिर्फ परंपरा नहीं, सेहत का प्राकृतिक कवच हैं. ओरण शुद्ध हवा, मानसिक शांति और रोगों से बचाव देते हैं, जबकि खेजड़ी पाचन, इम्युनिटी और औषधीय गुणों से जीवन को स्वस्थ बनाती है. इनके संरक्षण से पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य दोनों सुरक्षित रहते हैं.

Published: Jan 30, 2026, 08:07 PM IST | Updated: Jan 30, 2026, 08:07 PM IST

विधानसभा में गूंजी ओरण-खेजड़ी की आवाज, जानें क्या है इसके पीछे का राज और विज्ञान

Explainer: हाल ही में विधानसभा सत्र के दौरान विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने ओरण और खेजड़ी के संरक्षण का मुद्दा उठाकर एक जरूरी बहस को फिर से सामने ला दिया. आमतौर पर ओरण और खेजड़ी को धार्मिक आस्था, लोक परंपरा या संस्कृति से जोड़कर देखा जाता है, लेकिन इनका महत्व केवल यहीं तक सीमित नहीं है. सच यह है कि ओरण और खेजड़ी हमारी सेहत के लिए एक प्राकृतिक कवच की तरह काम करते हैं. आधुनिक चिकित्सा विज्ञान भी अब उन बातों की पुष्टि कर रहा है, जिन्हें ग्रामीण समाज सदियों से अनुभव करता आया है.

ओरण मूल रूप से ऐसे सामुदायिक वन क्षेत्र होते हैं, जिन्हें गांवों ने पीढ़ियों से सुरक्षित रखा है. ये इलाके बिना किसी आधुनिक तकनीक के प्राकृतिक रूप से शुद्ध हवा प्रदान करते हैं. मेडिकल दृष्टि से देखें तो ओरण बड़ी मात्रा में ऑक्सीजन छोड़ते हैं और हवा में मौजूद हानिकारक कणों, खासकर पीएम 2.5, को कम करने में मदद करते हैं. स्वच्छ हवा का सीधा असर हमारे फेफड़ों पर पड़ता है और श्वसन संबंधी बीमारियों का खतरा घटता है. इसके साथ ही, हरियाली से घिरे इन क्षेत्रों में समय बिताने से तनाव हार्मोन कोर्टिसोल का स्तर कम होता है. यही कारण है कि ओरण केवल पर्यावरण नहीं, बल्कि मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी बेहद जरूरी हैं.

थार मरुस्थल में खेजड़ी को कल्पवृक्ष कहा जाता है, और यह नाम यूं ही नहीं पड़ा. खेजड़ी का हर हिस्सा किसी न किसी रूप में उपयोगी है. इसकी फली सांगरी पोषण का बड़ा स्रोत मानी जाती है. इसमें प्रोटीन, फाइबर और जरूरी खनिज पाए जाते हैं, जो पाचन तंत्र को मजबूत बनाते हैं और इम्युनिटी बढ़ाने में सहायक होते हैं. पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों में खेजड़ी की छाल और पत्तियों का इस्तेमाल त्वचा रोगों, संक्रमण और श्वसन संबंधी समस्याओं के उपचार में किया जाता रहा है. आज जब लोग केमिकल युक्त दवाओं के दुष्प्रभावों से परेशान हैं, तब खेजड़ी जैसे प्राकृतिक विकल्प और भी अहम हो जाते हैं.

ओरण और खेजड़ी जैव विविधता को भी संतुलित रखते हैं. जब ऐसे प्राकृतिक क्षेत्रों को नष्ट किया जाता है, तो जंगली जीवों और इंसानों के बीच की दूरी कम हो जाती है. चिकित्सा विज्ञान इसे ज़ूनोटिक बीमारियों के बढ़ते खतरे से जोड़ता है, यानी ऐसी बीमारियां जो जानवरों से इंसानों में फैलती हैं. ओरण का संरक्षण इस खतरे को कम करने में मदद करता है. साफ शब्दों में कहें तो ओरण और खेजड़ी को बचाना सिर्फ परंपरा निभाना नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों की सेहत और सुरक्षा सुनिश्चित करना है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Barmer News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

