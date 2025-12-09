मंत्री केके विश्नोई के क्षेत्र में किसानों का बड़ा आंदोलन, 200 ट्रैक्टरों के साथ कलेक्ट्रेट का घेराव

Barmer News: राजस्थान सरकार के मंत्री केके विश्नोई के विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी के ही प्रधान बिजलाराम चौहान के नेतृत्व में किसान आंदोलन पर उतर गए हैं. किसान 200 ट्रैक्टर लेकर बाड़मेर कलेक्ट्रेट का घेराव करने निकल चुके हैं.
Barmer News: राजस्थान सरकार के मंत्री केके विश्नोई के विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी के ही प्रधान बिजलाराम चौहान के नेतृत्व में किसान आंदोलन पर उतर गए हैं. किसान 200 ट्रैक्टर लेकर बाड़मेर कलेक्ट्रेट का घेराव करने निकल चुके हैं. मांग पूरी न होने पर किसानों ने धरना प्रदर्शन की चेतावनी दी थी.
अनुदान, फसल मुआवजे समेत बिजली और जंगली जानवरों की समस्या को लेकर ये प्रदर्शन किया जा रहा है. इससे पहले किसान गुड़ामालानी अहिंसा सर्किल तहसील गेट के आगे इकट्ठा हुए. यहां उचित समाधान न मिलने पर बाड़मेर की ओर कूच कर दिया.
5 दिसंबर को किसानों और जनप्रतिनिधियों ने गुड़ामालानी एसडीएम को अपनी मांगों का मांग-पत्र दिया था. इसके बाद एसडीएम और किसानों के बीच बातचीत भी हुई थी. तब किसानों ने 9 दिसंबर तक समस्याओं पर समाधान करने का अल्टीमेटम दिया था. तब उन्होंने जिला कलेक्ट्रेट का घेराव करने की बात कही थी.
श्रीगंगानगर जिले के घड़साना पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है. लंबे समय से फरार चल रही सिमरन कौर उर्फ सीमा निवासी वार्ड 23 चक 24 को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. आरोपी पिछले लगभग छह महीनों से हेरोइन बेचने और वांछित इनामी प्रकरण में पुलिस से लगातार बचती फिर रही थी.
पुलिस से बचने के लिए ठिकाने बदल रही थी, लेकिन तकनीकी सहायता और मुखबिर की मदद से पुलिस को उसके बारे में पुख्ता जानकारी मिली. जानकारी मिलते ही थाना अधिकारी देवीलाल सहारण के नेतृत्व में टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को दबोच लिया.
थाना अधिकारी देवीलाल सहारण ने बताया कि आरोपी लंबे समय से पुलिस को चकमा देती आ रही थी, लेकिन सतत प्रयासों और तकनीकी निगरानी के तहत उसे गिरफ्तार करने में सफलता मिली. आरोपी से विस्तृत पूछताछ जारी है, जिससे कई महत्वपूर्ण खुलासों की संभावना है.
