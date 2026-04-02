भाटी vs रावणा... छोटू सिंह ने विधायक रविंद्र पर कराया मुकदमा दर्ज, अब स्टेट CID-CB करेगी जांच

FIR Filed Against MLA Ravindra Singh Bhati: शिव विधानसभा क्षेत्र के निर्दलीय विधायक रविंद्र सिंह भाटी के खिलाफ मामला दर्ज होने के बाद बाड़मेर जिले की राजनीति और सामाजिक माहौल एक बार फिर गरमा गया है.



मामले की शुरुआत भजन गायक छोटू सिंह रावणा की शिकायत से हुई, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया कि विधायक भाटी ने उन्हें एक बीमार बच्चे की पोस्ट पर कमेंट करने फोन पर धमकी दी और अप्रत्यक्ष रूप से जान से मारने की बात कही.

इस शिकायत के आधार पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए विधायक सहित पांच अन्य लोगों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. रविन्द्र सिंह के खिलाफ BNS की धारा 351(2) ,352(3) और 79 के तहत मुकदमा करवाया गया हैं.

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रविंद्र सिंह भाटी, जो अपने आक्रामक राजनीतिक तेवर और जनसरोकार के मुद्दों को उठाने के लिए जाने जाते हैं, हाल के समय में कई स्थानीय मुद्दों को लेकर सक्रिय रहे हैं. वहीं छोटू सिंह रावणा भी सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों के जरिए क्षेत्र में अपनी पहचान रखते हैं. ऐसे में दोनों के बीच विवाद का सामने आना महज एक व्यक्तिगत आरोप-प्रत्यारोप से बढ़कर राजनीतिक और सामाजिक समीकरणों से भी जोड़ा जा रहा है.



इस पूरे घटनाक्रम ने जिले में चर्चाओं का बाजार गर्म कर दिया है. समर्थक और विरोधी अपने-अपने पक्ष में तर्क दे रहे हैं, जिससे माहौल में हल्का तनाव भी महसूस किया जा रहा है. हालांकि पुलिस का कहना है कि मामला पूरी तरह तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर जांचा जाएगा और निष्पक्ष कार्रवाई की जाएगी.

नियमानुसार विधायक से सबंधित मामला होने के कारण इसे CID सीबी को भेजा जा रहा हैं. अब इस मामले की जांच किस दिशा में जाती है और इसके राजनीतिक परिणाम क्या होते हैं, इस पर पूरे जिले की नजर टिकी हुई है.



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