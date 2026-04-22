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Breaking News: बाड़मेर में स्कूल बस का भीषण हादसा, खड़ी बस में जा घुसा ट्रक, 24 बच्चों में से 6 बच्चे...

Rajasthan Road Accident: बाड़मेर बायतू जोधपुर चौराहे पर शुक्रवार को एक भयावह सड़क हादसा हो गया। सड़क किनारे खड़ी निजी स्कूल बस में ट्रक ने पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। बस में दो दर्जन से ज्यादा स्कूली बच्चे सवार थे.

Edited byAnsh RajUpdated byAnsh Raj
Published: Apr 22, 2026, 09:41 AM|Updated: Apr 22, 2026, 09:41 AM
Breaking News: बाड़मेर में स्कूल बस का भीषण हादसा, खड़ी बस में जा घुसा ट्रक, 24 बच्चों में से 6 बच्चे...
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Barmer Road Tragedy: बाड़मेर बायतू जोधपुर चौराहे पर शुक्रवार को एक दिल दहला देने वाला सड़क हादसा हो गया. निजी स्कूल बस और ट्रक की जोरदार भिड़ंत में बस में सवार दो दर्जन से ज्यादा स्कूली बच्चे बुरी तरह फंस गए.


राजस्थान के बाड़मेर जिले के बायतू इलाके से बुधवार सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसे की खबर सामने आई है. यहां एक निजी स्कूल बस को पीछे से तेज रफ्तार ट्रक ने टक्कर मार दी. हादसे के वक्त बस सड़क किनारे खड़ी थी और बच्चों को घर से लेने के लिए रुकी हुई थी. टक्कर इतनी जोरदार थी कि बस में सवार कई बच्चे घायल हो गए, जिससे मौके पर अफरा-तफरी मच गई.


प्राथमिक जानकारी के अनुसार, बस में करीब दो दर्जन बच्चे सवार थे. हादसा बायतू-जोधपुर चौराहे के पास हुआ. स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को तुरंत बायतू अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका प्राथमिक उपचार शुरू किया गया. हादसे के बाद बच्चों के परिजनों में भारी चिंता और आक्रोश का माहौल देखने को मिला. घटना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को संभाला. वहीं, स्थानीय जनप्रतिनिधि और बीजेपी नेता बालाराम मूंढ भी मौके पर पहुंचे और घायलों की स्थिति की जानकारी ली.


9 बच्चों को जोधपुर रेफर, कई की हालत गंभीर
हादसे के अपडेट में सामने आया है कि अब तक 9 बच्चों को गंभीर हालत में बायतू से जोधपुर अस्पताल रेफर किया गया है. इनमें कई बच्चों को फ्रैक्चर और गंभीर चोटें आई हैं. डॉक्टरों की टीम उनकी निगरानी कर रही है और इलाज जारी है.


जांच के घेरे में बस की फिटनेस और ट्रक चालक
पुलिस ने हादसे के कारणों की जांच शुरू कर दी है. प्रारंभिक तौर पर ट्रक की तेज रफ्तार और लापरवाही को वजह माना जा रहा है, लेकिन स्कूल बस की फिटनेस, परमिट और अन्य दस्तावेजों की भी जांच की जा रही है. उच्च अधिकारी भी मौके पर पहुंच रहे हैं और पूरे मामले की निगरानी कर रहे हैं.


फिलहाल, इलाके में तनावपूर्ण माहौल बना हुआ है और प्रशासन लोगों से शांति बनाए रखने की अपील कर रहा है. इस हादसे ने एक बार फिर स्कूल वाहनों की सुरक्षा और सड़क नियमों के पालन पर सवाल खड़े कर दिए हैं.

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Ansh Raj

अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैं

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