/Breaking News: बाड़मेर में स्कूल बस का भीषण हादसा, खड़ी बस में जा घुसा ट्रक, 24 बच्चों में से 6 बच्चे...

Barmer Road Tragedy: बाड़मेर बायतू जोधपुर चौराहे पर शुक्रवार को एक दिल दहला देने वाला सड़क हादसा हो गया. निजी स्कूल बस और ट्रक की जोरदार भिड़ंत में बस में सवार दो दर्जन से ज्यादा स्कूली बच्चे बुरी तरह फंस गए.



राजस्थान के बाड़मेर जिले के बायतू इलाके से बुधवार सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसे की खबर सामने आई है. यहां एक निजी स्कूल बस को पीछे से तेज रफ्तार ट्रक ने टक्कर मार दी. हादसे के वक्त बस सड़क किनारे खड़ी थी और बच्चों को घर से लेने के लिए रुकी हुई थी. टक्कर इतनी जोरदार थी कि बस में सवार कई बच्चे घायल हो गए, जिससे मौके पर अफरा-तफरी मच गई.



प्राथमिक जानकारी के अनुसार, बस में करीब दो दर्जन बच्चे सवार थे. हादसा बायतू-जोधपुर चौराहे के पास हुआ. स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को तुरंत बायतू अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका प्राथमिक उपचार शुरू किया गया. हादसे के बाद बच्चों के परिजनों में भारी चिंता और आक्रोश का माहौल देखने को मिला. घटना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को संभाला. वहीं, स्थानीय जनप्रतिनिधि और बीजेपी नेता बालाराम मूंढ भी मौके पर पहुंचे और घायलों की स्थिति की जानकारी ली.



9 बच्चों को जोधपुर रेफर, कई की हालत गंभीर

हादसे के अपडेट में सामने आया है कि अब तक 9 बच्चों को गंभीर हालत में बायतू से जोधपुर अस्पताल रेफर किया गया है. इनमें कई बच्चों को फ्रैक्चर और गंभीर चोटें आई हैं. डॉक्टरों की टीम उनकी निगरानी कर रही है और इलाज जारी है.



जांच के घेरे में बस की फिटनेस और ट्रक चालक

पुलिस ने हादसे के कारणों की जांच शुरू कर दी है. प्रारंभिक तौर पर ट्रक की तेज रफ्तार और लापरवाही को वजह माना जा रहा है, लेकिन स्कूल बस की फिटनेस, परमिट और अन्य दस्तावेजों की भी जांच की जा रही है. उच्च अधिकारी भी मौके पर पहुंच रहे हैं और पूरे मामले की निगरानी कर रहे हैं.



फिलहाल, इलाके में तनावपूर्ण माहौल बना हुआ है और प्रशासन लोगों से शांति बनाए रखने की अपील कर रहा है. इस हादसे ने एक बार फिर स्कूल वाहनों की सुरक्षा और सड़क नियमों के पालन पर सवाल खड़े कर दिए हैं.

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