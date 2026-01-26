Zee Rajasthan
IAS टीना डाबी का गणतंत्र दिवस वीडियो वायरल, जानें क्या है पूरा मामला

Tina Dabi Viral Video: गणतंत्र दिवस के अवसर पर जिला कलेक्टर कार्यालय में ध्वजारोहण के दौरान जिला कलेक्टर टीना डाबी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

Aman Singh
Edited By Aman Singh
Reported By Zee Rajasthan Web Team
Published: Jan 26, 2026, 08:27 PM IST | Updated: Jan 26, 2026, 08:27 PM IST

IAS टीना डाबी का गणतंत्र दिवस वीडियो वायरल, जानें क्या है पूरा मामला

Tina Dabi Viral Video: गणतंत्र दिवस के अवसर पर जिला कलेक्टर कार्यालय में ध्वजारोहण के दौरान जिला कलेक्टर टीना डाबी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. वीडियो को लेकर कुछ लोगों द्वारा मानवीय भूल को अनावश्यक रूप से बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया जा रहा है और तरह-तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं.

दरअसल ध्वजारोहण के बाद राष्ट्रगान के समय तिरंगे को सलामी देने के लिए जब जिला कलेक्टर पलटीं, तब एक ओर पुलिसकर्मी सलामी की मुद्रा में खड़े थे, जबकि दूसरी ओर कर्मचारी एवं राष्ट्रगान गाने हेतु बालिकाएं मौजूद थीं. इसी दौरान क्षणिक भ्रम के कारण वे पहले पुलिसकर्मियों की ओर मुंह कर लेती हैं, बाद में संकेत मिलने पर तुरंत सही दिशा में मुख कर सलामी दी.

वायरल वीडियो में इसे गलत रूप में प्रस्तुत करते हुए यह दावा किया गया कि उन्होंने तिरंगे को उल्टे मुंह सलामी दी, जबकि वास्तविकता यह है कि यह केवल एक सामान्य मानवीय भूल थी. बावजूद इसके वीडियो को तोड़-मरोड़ कर सोशल मीडिया पर फैलाया गया.

