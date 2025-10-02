Barmer News: बाड़मेर शहर के सर्किट हाउस के पीछे की तरफ स्थित बेशकीमती सरकारी जमीन पर कब्जे की नीयत से खड़ा किया गया रावण इस बार विवाद का बड़ा कारण बन गया. यह जमीन पहले से ही पौधरोपण क्षेत्र के रूप में चिन्हित की गई थी.

बावजूद इसके, कुछ लोगों ने वहां जेसीबी मशीन लगाकर ज़मीन को समतल किया और रावण का चबूतरा बनाने की कोशिश शुरू कर दी. जैसे ही यह मामला आसपास के लोगों की नज़र में आया, स्थानीय नागरिकों ने इसका कड़ा विरोध दर्ज कराया. उनका कहना था कि सार्वजनिक संपत्ति पर इस तरह का निर्माण न केवल अवैध है, बल्कि पर्यावरण संरक्षण के प्रयासों के साथ भी खिलवाड़ है.

मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस और प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी तुरंत मौके पर पहुंचे. कई घंटों तक चली बातचीत और जांच में यह साफ हुआ कि आयोजनकर्ताओं के पास न तो कोई वैध परमिशन थी और न ही सरकारी जमीन पर पुतला खड़ा करने की इजाज़त. अधिकारियों ने स्थानीय लोगों को आश्वस्त किया कि इस तरह की अवैध गतिविधि किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी.

विवाद बढ़ने से पहले ही प्रशासन ने सख्त कदम उठाते हुए वहां बनाए गए रावण पुतले को ट्रैक्टर पर लादकर हटवा दिया और जब्त कर लिया. इस कार्रवाई से स्थानीय लोगों में संतोष देखने को मिला. उन्होंने कहा कि सार्वजनिक हित की जमीन पर कब्जे की मंशा से की जा रही गतिविधियों को रोकना बेहद ज़रूरी है, वरना यह भविष्य में बड़े विवाद का कारण बन सकती है.

पूरा मामला इस ओर इशारा करता है कि त्योहारों के नाम पर कभी-कभी व्यक्तिगत हित साधने की कोशिश की जाती है. लेकिन बाड़मेर प्रशासन की तत्परता से यह संदेश साफ हो गया कि बिना अनुमति और कानून की अवहेलना कर किए गए कार्यों को सख्ती से रोका जाएगा. इस घटना ने स्थानीय स्तर पर प्रशासन की सख्ती और जनता की जागरूकता दोनों को एक साथ उजागर कर दिया.

