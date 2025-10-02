Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

दशहरा से एक दिन पहले विवादों के रावण को ट्रैक्टर में लादकर ले गया बाड़मेर प्रशासन, जानें क्या है माजरा?

Ravan Structure is Seized: बाड़मेर शहर के सर्किट हाउस के पीछे की सरकारी जमीन, जो पौधरोपण क्षेत्र के रूप में चिन्हित है, पर रावण का पुतला खड़ा करने की कोशिश विवाद का कारण बन गई.

Ansh Raj
Edited By Ansh Raj
Published: Oct 02, 2025, 07:19 AM IST | Updated: Oct 02, 2025, 07:19 AM IST

Trending Photos

Dussehra 2025: दशहरा पर राजस्थान के इस गांव में मनाया जाता है शोक, भगवान की तरह पूजता है रावण
6 Photos
Dussehra 2025

Dussehra 2025: दशहरा पर राजस्थान के इस गांव में मनाया जाता है शोक, भगवान की तरह पूजता है रावण

राजस्थान में आज भारी से अति भारी बारिश का अलर्ट
8 Photos
Rajasthan Weather Update

राजस्थान में आज भारी से अति भारी बारिश का अलर्ट

भीलवाड़ा में दिखा नुकीले दांत और 5 फीट चौड़े पंख वाला डरावना पक्षी!देखें तस्वीरें
6 Photos
Bhilwara news

भीलवाड़ा में दिखा नुकीले दांत और 5 फीट चौड़े पंख वाला डरावना पक्षी!देखें तस्वीरें

राजस्थान के इस शहर में आज भी रहता है रावण का परिवार! देखें तस्वीरें
7 Photos
Dussehra 2025

राजस्थान के इस शहर में आज भी रहता है रावण का परिवार! देखें तस्वीरें

दशहरा से एक दिन पहले विवादों के रावण को ट्रैक्टर में लादकर ले गया बाड़मेर प्रशासन, जानें क्या है माजरा?

Barmer News: बाड़मेर शहर के सर्किट हाउस के पीछे की तरफ स्थित बेशकीमती सरकारी जमीन पर कब्जे की नीयत से खड़ा किया गया रावण इस बार विवाद का बड़ा कारण बन गया. यह जमीन पहले से ही पौधरोपण क्षेत्र के रूप में चिन्हित की गई थी.

बावजूद इसके, कुछ लोगों ने वहां जेसीबी मशीन लगाकर ज़मीन को समतल किया और रावण का चबूतरा बनाने की कोशिश शुरू कर दी. जैसे ही यह मामला आसपास के लोगों की नज़र में आया, स्थानीय नागरिकों ने इसका कड़ा विरोध दर्ज कराया. उनका कहना था कि सार्वजनिक संपत्ति पर इस तरह का निर्माण न केवल अवैध है, बल्कि पर्यावरण संरक्षण के प्रयासों के साथ भी खिलवाड़ है.

मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस और प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी तुरंत मौके पर पहुंचे. कई घंटों तक चली बातचीत और जांच में यह साफ हुआ कि आयोजनकर्ताओं के पास न तो कोई वैध परमिशन थी और न ही सरकारी जमीन पर पुतला खड़ा करने की इजाज़त. अधिकारियों ने स्थानीय लोगों को आश्वस्त किया कि इस तरह की अवैध गतिविधि किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

विवाद बढ़ने से पहले ही प्रशासन ने सख्त कदम उठाते हुए वहां बनाए गए रावण पुतले को ट्रैक्टर पर लादकर हटवा दिया और जब्त कर लिया. इस कार्रवाई से स्थानीय लोगों में संतोष देखने को मिला. उन्होंने कहा कि सार्वजनिक हित की जमीन पर कब्जे की मंशा से की जा रही गतिविधियों को रोकना बेहद ज़रूरी है, वरना यह भविष्य में बड़े विवाद का कारण बन सकती है.

पूरा मामला इस ओर इशारा करता है कि त्योहारों के नाम पर कभी-कभी व्यक्तिगत हित साधने की कोशिश की जाती है. लेकिन बाड़मेर प्रशासन की तत्परता से यह संदेश साफ हो गया कि बिना अनुमति और कानून की अवहेलना कर किए गए कार्यों को सख्ती से रोका जाएगा. इस घटना ने स्थानीय स्तर पर प्रशासन की सख्ती और जनता की जागरूकता दोनों को एक साथ उजागर कर दिया.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jodhpur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news