अंगूठी ढूंढने के रस्म में तीनों बार जीती IPS अंशिका वर्मा, दूल्हे राजा KK बिश्नोई रह गए देखते, वीडियो वायरल

Barmer News: यूपी कैडर के आईपीएस अधिकारी कृष्ण कुमार बिश्नोई और आईपीएस अंशिका वर्मा हाल ही में शादी के बंधन में बंध गए हैं. इस हाई-प्रोफाइल कपल की शादी शाही अंदाज में संपन्न हुई, जिसकी तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं. दोनों का वेडिंग लुक लोगों को खूब पसंद आ रहा है और इंटरनेट पर उनकी चर्चा लगातार बनी हुई है.

शादी के दौरान अंशिका वर्मा लाल रंग के खूबसूरत लहंगे में नजर आईं, जिसमें उनका दुल्हन वाला अंदाज बेहद आकर्षक लगा. उनके पारंपरिक ब्राइडल लुक ने हर किसी का ध्यान खींचा. वहीं, दूल्हे कृष्ण कुमार बिश्नोई भी अपने स्टाइलिश अंदाज में किसी से कम नहीं दिखे. दोनों की जोड़ी को सोशल मीडिया यूजर्स खूब पसंद कर रहे हैं और उनके लुक्स की जमकर तारीफ हो रही है.

शादी के बाद अब कपल की पहली झलक भी सामने आ चुकी है, जिसमें अंशिका वर्मा राजस्थानी पोशाक में नजर आईं. सुहागन के रूप में उनका यह पारंपरिक अवतार लोगों का दिल जीत रहा है. उन्होंने अपने इस लुक को सोने के पारंपरिक गहनों के साथ स्टाइल किया, जो उनकी सुंदरता को और भी निखार रहा था. उनका यह अंदाज इतना मनमोहक है कि देखने वाले उनकी तारीफ किए बिना नहीं रह पा रहे हैं. काफी समय से उनकी खूबसूरती के चर्चे हो रहे हैं और अब शादी के बाद उनका यह नया लुक और भी सुर्खियां बटोर रहा है.

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वहीं, शादी के बाद की रस्मों के वीडियो भी इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहे हैं. इन वीडियोज में परिवार और रिश्तेदारों के बीच हंसी-मजाक और खुशियों का माहौल साफ देखा जा सकता है. इन्हीं में से एक वीडियो खास तौर पर लोगों का ध्यान खींच रहा है, जिसमें अंगूठी ढूंढने की रस्म दिखाई गई है.

इस रस्म में दूध और गुलाब की पंखुड़ियों से भरे एक थाल में दूल्हा-दुल्हन को अंगूठी ढूंढनी होती है. वीडियो में देखा जा सकता है कि पूरा परिवार उनके आसपास बैठा हुआ है और माहौल बेहद खुशनुमा है. जैसे ही गिनती शुरू होती है, दोनों अंगूठी ढूंढने में जुट जाते हैं. इस दौरान परिवार के लोग भी उत्साह बढ़ाते नजर आते हैं.

वीडियो का सबसे दिलचस्प हिस्सा तब आता है, जब अंशिका वर्मा इस रस्म में लगातार तीन बार बाजी मार लेती हैं. उनकी इस जीत पर वहां मौजूद सभी लोग हंसते और खुश होते नजर आते हैं. यह पल वीडियो को और भी खास बना देता है. इस मजेदार वीडियो को “bikanerwalaphotographer” नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया गया है, जिसे अब तक 2.4 मिलियन से ज्यादा लोग देख चुके हैं.

इस आईपीएस कपल की शादी और उससे जुड़ी हर रस्म सोशल मीडिया पर छाई हुई है. उनकी केमिस्ट्री, स्टाइल और पारंपरिक अंदाज लोगों को खूब पसंद आ रहा है, जिससे वे इंटरनेट पर चर्चा का विषय बने हुए हैं.

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